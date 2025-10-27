Европа ×
  • Alpine A390 готовится к старту продаж: цены ниже, чем у Porsche Macan, но всё равно дорого

Alpine A390 готовится к старту продаж: цены ниже, чем у Porsche Macan, но всё равно дорого

27.10.2025 575 1 0

Французская марка Alpine, принадлежащая Renault Group, объявила цены на свой первый электрический кроссовер A390: во Франции он будет стоить от 67 500 евро, приём заказов начнётся 4 ноября.

Премьера Alpine A390 состоялась в мае этого года, он построен на общекорпоративной электромобильной платформе AmpR Medium, в прошлом известной как CMF-EV. Габаритная длина Alpine A390 — 4615 мм, ширина — 1885 мм, высота — 1532 мм, колёсная база — 2708 мм, дорожный просвет — 152 мм. Передняя подвеска — типа McPherson, задняя — независимая, многорычажная. Минимальная снаряженная масса — 2121 кг, развесовка — 49/51 в пользу задней оси.

Alpine A390 GT
1 / 2
Alpine A390 GT
2 / 2

Полный привод у Alpine A390 есть «базе», причём силовая установка трёхмоторная (один мотор на передней оси, два на задней): на младшей версии GT она выдаёт 400 л.с. и 650 Нм (4,8 с до «сотни», 200 км/ч), на старшей версии GTS — 470 л.с. и 824 Нм (3,9 с до «сотни», 220 км/ч). Обе версии оснащены 400-вольтовой батареей производства французской фирмы Verkor, ёмкость — 89 кВт·ч, запас хода на одной зарядке у версии GT — 555 км по циклу WLTP, у версии GTS — 520 км. Максимальная мощность зарядки батареи постоянным током — 190 кВт, пополнить на ней заряд с 15% до 80% можно менее чем за 25 минут.

Alpine A390 GTS
1 / 2
Alpine A390 GTS
2 / 2

К особенностям версии GTS относятся более мощные передние дисковые тормоза с 6-поршневыми суппортами и 21-дюймовые колёса (у версии GT — 20-дюймовые), при этом для версии GT более крупные колёса доступны в виде опции, а на версию GTS можно поставить 20-дюймовые ради увеличения запаса хода.

Alpine A390 GTS
1 / 3
Alpine A390 GTS
2 / 3
Alpine A390 GTS
3 / 3

Многие элементы салона у Alpine A390 позаимствованы у соплатформенных Renault Megane E-Tech и Renault Scenic, в том числе угловатая передняя панель с 12,3-дюймовым приборным и 12-дюймовым мультимедийным экранами, но материалы отделки у Alpine побогаче, передние кресла — от Sabelt, штатная аудиосистема с 13 динамиками — от Devialet. Объём багажника — 532 л.

Alpine A390 GTS

Alpine A390 GT будет доступен для заказа 4 ноября, но только для тех, кто успел оформить Première Pass, дающий право приоритетной покупки, а для всех желающих книга заказов откроется 18 ноября. Версия GTS появится в продаже только в начале 2026 года, но цены уже объявлены: Alpine A390 GT стоит во Франции от 67 500 евро, включая налоги, Alpine A390 GTS — от 78 000 евро.

Alpine A390 GTS

Для сравнения скажем, что электрический Porsche Macan, который считается главным конкурентом Alpine A390, стоит во Франции от 82 959 евро за базовую одномоторную версию с задним приводом (340 л.с., 5,7 с до «сотни», 220 км/ч), а двухмоторный полноприводный Macan 4 (408 л.с., 5,2 с до «сотни», 220 км/ч) обойдётся минимум в 86 800 евро. Двухмоторный полноприводный кроссовер Tesla Model Y (514 л.с, 4,8 с до «сотни», 201 км/ч) стоит во Франции от 52 990 евро.

Alpine A390 GTS

Добавим, что за первые три квартала этого года марка Alpine, по данным Renault Group, продала 7394 автомобиля (+121% по сравнению с АППГ), причём основной объём продаж пришёлся на электрический хот-хэтч Alpine A290 (5578 шт.). Среднемоторное бензиновое купе Alpine A110 будет снято с производства летом следующего года, ему на смену придёт одноимённый электрический спорткар, у которого однако, возможно, тоже появятся версии с ДВС.

кроссовер спортивные авто авторынок электромобиль новинки Европа Alpine Alpine A390
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
1 комментарий
27.10.2025 19:14
Максим Сахаров

Это не Алпин, а очередной куколдомобиль.

Новые статьи

Статьи / Автотовары Почему параллельный импорт не позволяет экономить на оригинальных автокомпонентах С запуском параллельного импорта многим автовладельцам казалось, что у них появится отличная возможность купить оригинальные запасные части гораздо дешевле, чем раньше. Что получилось в реал... 204 1 0 27.10.2025
Статьи / Мнение без фильтров Сколько правил ни пиши: бессмертные обочечники и сомнительный слоган Я редко читаю надписи на футболках: есть чтиво и поинтереснее. Но один принт моё внимание всё-таки как-то раз привлёк. На нём поверх изображения машинки по-английски было написано что-то тип... 335 4 1 27.10.2025
Статьи / Авто и технологии Перегрев, коррозия, закупорка каналов: что будет, если залить не тот антифриз Пока двигатель не начнёт перегреваться или не придёт пора регламентной замены охлаждающей жидкости, большинство автовладельцев не задумывается об антифризе. Но как только происходит одно из... 1134 0 1 27.10.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 14686 4 3 02.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Дорогой ты мой бюджетник: тест-драйв Solaris KRX До известных событий основу российского рынка легковых автомобилей составляли модели сегмента В+. Но после ухода корейских и европейских компаний, когда пустоту заполнили китайские бренды, и... 13235 25 3 28.09.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Культурный код с наддувом: опыт владения турбированным ВАЗ-21214 Принято считать, что на городских улицах и тем более – на шоссейных магистралях ужасающе медлительной, шумной и прожорливой Ниве делать нечего. Вялый мотор, да еще и задушенный кондиционером... 12383 18 1 16.10.2025
Обсуждаемое
11 Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Au...
7 В погоню за Мерседесом: General Motors анонсировала автопилот третьего...
4 Сколько правил ни пиши: бессмертные обочечники и сомнительный слоган
Новые комментарии
Change privacy settings