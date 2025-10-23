Гибридные авто ×
Подробности о новом Alpine A110: масса 1300 кг, сменная батарея и, возможно, версия с ДВС

Новый Alpine A110 ожидается в начале 2027 года, он будет предлагаться в версиях купе и родстер, а в его изначально электромобильную платформу, возможно, удастся интегрировать бензиновый ДВС, потому что чисто электрические версии имеют очень ограниченный рыночный потенциал.

Нынешний Alpine A110 выпускается с 2017 года, его производство завершится в 2026 году, после чего будет небольшая пауза до появления спорткара нового поколения. Разработка нового Alpine A110 была анонсирована в начале 2021 года — тогда предполагалось, что он будет разработан совместно с Lotus и получит платформу Lotus, предназначенную исключительно для электрических спорткаров.

Актуальный бензиновый Alpine A110

Весной 2023 года коалиция Alpine и Lotus официально развалилась, причём это заявление было сделано сильно постфактум, так как ещё летом 2022 года Alpine зачем-то сделала собственный прототип электрического Alpine A110 с не слишком изящной по части компоновки силовой установкой. После разрыва сотрудничества с Lotus французская марка объявила, что новый Alpine A110 получит платформу собственной разработки, при этом концепция полностью электрического спорткара сохранилась.

В том же 2023 году началось глобальное замедление спроса на электромобили, совравшее планы развития многих автомобильных компаний. Марка Alpine тем не менее до последнего времени придерживалась стратегии «далее только электромобили», но весной этого года и она дрогнула: тогда нынешний гендиректор Alpine Филипп Криф объявил, что будущий флагманский суперкар французской марки будет гибридным, этот суперкар должен появиться в 2028 году.

Что касается нового Alpine A110, то на днях Филипп Криф сообщил британскому журналу Evo, что и для него рассматриваются варианты гибридных силовых установок, потому что стало ясно, что много электрических Alpine A110 в ближайшие годы продать будет трудно, основная масса покупателей подобных машин хочет версию с ДВС, хотя бы составе гибридной силовой установки. Компания Lotus, к слову, в прошлом году отказалась от идеи полностью перейти на электромобили и теперь делает ставку на гибриды, а задуманный изначально как электромобиль новый Porsche 718 сейчас переделывается под установку ДВС.

У материнской по отношению к Alpine компании Renault Group есть созданная два года назад совместно с Geely компания Horse Powertrain, она как раз сейчас разрабатывает различные варианты конверсий электромобилей в гибриды, и, возможно, одно из её решений удастся «прикрутить» к новому Alpine A110.

Что до чисто электрических версий, то они в любом случае будут, при этом Филипп Криф ставит амбициозную цель удержать их снаряженную массу в пределах 1300 кг, тогда как серийный электрический хот-хэтч Alpine A290 весит 1479 кг. Привод у электрического Alpine A110 будет только задний, вращать задние колёса будут два электромотора, позаимствованные у кроссовера Alpine A390, но они будут мощнее, чем у кроссовера. Батарея будет съёмной, но не для оперативной замены, а для потенциальных апгрейдов, то есть со временем в спорткар можно будет установить более ёмкую и энергоэффективную батарею.

В публикации Evo также говорится о том, что новый Alpine A110 будет не только двухместным, предусмотрены версии с посадочной формулой 2+2, притом что габариты будут несильно отличаться от таковых у нынешнего бензинового спорткара. Как это возможно, пока не очень понятно. Что касается дизайна, то, как выразился Филипп Криф, «нынешний Alpine A110 будет выглядеть устаревшим на фоне нового». Как буквально это понимать, тоже не вполне ясно, ждём новых подробностей.

