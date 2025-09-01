Бизнес ×
  Кризисный Lotus увяз в реструктуризации и готовит гибридную версию спорткара Emira

01.09.2025

Британская компания Lotus, принадлежащая китайскому холдингу Geely, продолжает терпеть убытки на фоне глобального замедления спроса на электромобили и решительно вкладывается в гибриды: во время объявления финансовых итогов за первую половину 2025 года было объявлено, что даже изначально бензиновое среднемоторное купе Emira получит к 2027 году plug-in гибридную силовую установку.

В июне этого года европейские СМИ потрясла новость о том, что Geely хочет закрыть историческую фабрику Lotus в британском Хетеле (графство Норфолк) и перенести отсюда производство в США, чтобы обойти введённые Дональдом Трампом тарифы на весь импорт, ведь североамериканский рынок очень важен для любого более-менее крупного производителя спортивных автомобилей. В итоге под нажимом взбудораженной общественности и правительства Великобритании руководство Geely решило сохранить исторический оазис Lotus в Хетеле, но всё же заявило о необходимости сократить 550 сотрудников, притом что весной британский филиал уже сократил 270 человек.

Lotus Emira

Мощность модернизированного на деньги Geely завода в Хетеле составляет 5000 машин в год с возможностью увеличения до 10 000 машин в год, на данный момент здесь производятся все модификации среднемоторного бензинового спорткара Emira (Type 131). Электрический кроссовер Lotus Eletre (Type 132) и соплатформенный лифтбек Lotus Emeya (Type 133) выпускает завод китайского подразделения Lotus Technology в Ухане.

Весной этого года было объявлено, что британский филиал Lotus перейдёт под полный контроль Lotus Technology, тогда как раньше частью акций британского филиала владел холдинг Geely. Такое перетекание активов из правого кармана Geely в левый должно, по задумке, упростить управление и стратегическое планирование Lotus и помочь компании преодолеть трудные времена.

Lotus Emira

Свежеопубликованный финансовый отчёт Lotus Technology за первые шесть месяцев 2025 года показывает, что трудные времена продолжаются: чистый убыток компании за отчётный период составил 313 млн долларов, а продажи сократились на 43% до 2813 автомобилей, из них половина реализована в Китае. Продажи семейства Lotus Emira сократились на 64% до 891 шт., из чего несложно сделать вывод, что рабочие завода в Хетеле большую часть времени бьют баклуши.

Осенью прошлого года Lotus Technology объявила о смене стратегии развития: компания отказалась от полной электрификации модельного ряда и теперь делает ставку на мощные plug-in гибриды, модели Eletre и Emeya обзаведутся plug-in гибридными силовыми установками в следующем году и, возможно, в таком виде будут локализованы в США — на недозагруженном завод Volvo в Риджвилле, штат Южная Каролина (Volvo Cars, напомним, тоже находится под контролем Geely).

Lotus Emira

В свою очередь бензиновый Lotus Emira тоже «огибридится», это случится в 2027 году аккурат к введению экологических норм Euro 7. Технических подробностей о plug-in гибридной силовой установке Lotus Emira пока нет — ясно только, что в неё не будет включён 2,0-литровый бензиновый турбомотор Mercedes-AMG М139, производство которого скоро завершится, и вряд ли будет включён 3,5-литровый компрессорный V6 компании Toyota, который никак не вписывается в Euro 7. Выходит, что Emira получит полностью новый силовой агрегат. Сделает он Эмиру популярнее или нет, покажет время.

