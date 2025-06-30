Lotus на перепутье: слухи о переезде в США и подробности о первой гибридной модели

Британская компания Lotus, принадлежащая китайскому холдингу Geely, терпит убытки и фиксирует падение продаж на фоне глобального замедления спроса на электромобили и высоких тарифов на импортные автомобили в США. Руководство Geely пытается оперативно поправить дела британской «дочки», готовит plug-in гибридные модели Lotus и подыскивает для них производственную площадку в США, чтобы обойти тарифы.

Lotus находится под контролем холдинга Geely с 2017 году, китайские хозяева хотели сделать из него полноценного конкурента компании Porsche, но пока из этого ничего не вышло, так как изначальная ставка на электромобили оказалась ошибочной, а торговые войны между США, Китаем и Европой тормозят продажи. На прошлой неделе Lotus опубликовал отчёт о работе в первом квартале 2025 года: компания продолжает приносить убытки (-183 млн долларов по состоянию на конец марта), продажи за отчётный период составили 1274 автомобиля (-42% по сравнению с продажами в январе-марте 2024 года).

Ещё осенью прошлого года Lotus поменял стратегию развития, отказался от полной электрификации модельного ряда и теперь делает ставку на мощные plug-in гибриды. По данным британского журнала Autocar, первым plug-in гибридную силовую установку примерит изначально электрический флагманский кроссовер Eletre (Type 132), который с 2022 года производится на китайском заводе Lotus в Ухане, здесь же с прошлого года выпускается родственный электрический лифтбек Lotus Emeya (Type 133).

Lotus Eletre

Британские коллеги сообщают, что гибридный Lotus Eletre справит премьеру в конце этого года и выйдет на рынок в первом квартале 2026 года. Гибридный кроссовер будет иметь 900-вольтовую электрическую архитектуру и запас хода на одной зарядке/заправке более 1000 км. Поставщик ДВС пока не раскрыт, известно лишь, что ДВС будет иметь механическую связь с колёсами, то есть, это будет гибрид параллельного, а не последовательного типа.

1960-е, производство автомобилей Lotus на заводе в Хетеле

Также в конце прошлой недели Autocar сообщил со ссылкой на свои источники, что Lotus получил от Geely уведомление о скором закрытии исторической фабрики в британском Хетеле (графство Норфолк) и переносе производства отсюда в США. Завод в Хетеле ведёт свою историю с 1966 года, когда основатель Lotus Колин Чепмен купил бывший военный аэродром, его взлётно-посадочная полоса в итоге стала частью заводского испытательного трека Lotus. В прошлом десятилетии завод в Хетеле был модернизирован на деньги Geely, сегодня он способен производить 5000 машин в год с возможностью увеличения мощности до 10 000 машин в год. На данный момент завод в Хетеле собирает все модификации среднемоторного бензинового спорткара Emira (Type 131).

Завод в Хетеле в наши дни

В 2026 году должен был дебютировать наследник Emira — полностью электрический спорткар Type 135, но его разработка была заморожена, равно как и разработка среднеразмерного электрического кроссовера Type 134, поскольку Лотусу теперь нужны гибридные модели. Вместо нового электрического спорткара Lotus может представить новые версии Emira — plug-in гибридные и с мотором V8.

Lotus Emira

28 июня пресс-служба Lotus официально опровергла слухи о закрытии фабрики в Хетеле, притом что минувшей весной здесь сократили 270 рабочих мест. По данным Financial Times, это заявление было сделано после вмешательства в судьбу завода британского правительства, которое по соображениям престижа дало Geely понять, что готово взять на себя часть бремени расходов по содержанию площадки в Хетеле.

Теперь производство Lotus в США будет организовано не в ущерб заводу в Хетеле, а в дополнение к нему и к основной китайской площадке в Ухане. Американским домом для Lotus может стать недозагруженный завод Volvo в Риджвилле, штат Южная Каролина (Volvo Cars, напомним, тоже находится под контролем Geely), но пока неизвестно, какие именно модели Lotus могут здесь прописаться. Рынок США очень важен для Lotus, однако его освоению мешают драконовские тарифы Дональда Трампа, обойти их можно, только разместив производство на территории США.

