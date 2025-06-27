Mercedes-AMG откажется от 4-цилиндрового мотора, дальше только 6 либо 8 цилиндров

В новых топливных моделях Mercedes-AMG мы не увидим 4-цилиндрового бензинового турбомотора М139 и гибридных силовых установок на его основе, так как клиенты Mercedes-AMG этот мотор решительно отвергли.

Двигатель М139 относительно свежий, его представили летом 2019 года как самый мощный в мире серийный 4-цилиндровый мотор. Изначально М139 предназначался для топовых AMG-версий компактных моделей Mercedes-Benz (хэтчбек А-Класса, седан и универсал CLA, кроссовер GLA), но затем он стал частью гибридных силовых установок в более крупных и статусных моделях Mercedes-AMG (С-класс, кроссовер GLC, родстер SL, купе GT).

Двигатель М139

Ещё в начале этого года мы сообщали о том, что крупные модели Mercedes-AMG с двигателем М139 не пользуются спросом, так как звучит он недостаточно ярко, plug-in гибридные силовые установки на его основе получились слишком сложные и тяжёлые, максимальная мощность доступна только при заряженной батарее. Экологические характеристики клиентам с большими деньгами, откровенно говоря, до лампочки — не для борьбы с глобальным потеплением они покупают себе дорогие игрушки марки Mercedes-AMG.

Актуальный Mercedes-AMG C 63 S E Performance, в составе plug-in гибридной силовой установкой которого работает двигатель М139

Адептам «зелени» Mercedes-AMG скоро предложит, как минимум, две модели на электромобильной платформе AMG.EA — лифтбек и кроссовер. Предтечей лифтбека стал показанный на этой неделе концепт Mercedes-AMG GT XX, на презентации которого один из представителей Mercedes-AMG разоткровенничался с корреспондентом британского журнала Autocar и сообщил ему, что М139 — всё, на новых моделях Mercedes-AMG его не будет.

Представитель Mercedes-AMG, имя которого Autocar не раскрывает, заявил, что М139 — выдающийся мотор, а гибридные силовые установки на его основе — одни из самых передовых в мире, но так вышло, что покупателям они не нужны. Терять клиентов Mercedes-AMG не хочет, поэтому новые «углеводородные» модели будут оснащены, как минимум, бензиновой рядной «шестёркой» или полностью новым V8 с так называемым плоским коленвалом, разработка которого сейчас в самом разгаре. Оба бензиновых двигателя будут в той или иной степени гибридизрованы, но достойный звук будет в любом случае.

Двигатель М139 под капотом хэтчбека Mercedes-AMG A 45 S 4Matic+

С А-классом компания Mercedes-Benz вообще решила расстаться, так что ради него сохранять двигатель М139 не нужно. Мгновенного отказа от М139 ждать, конечно, не стоит, он будет исчезать из гаммы Mercedes-AMG постепенно, поставки этого двигателя компании Lotus для спорткара Emira тоже будут продолжаться ещё какое-то время, но адаптировать М139 под нормы Euro 7 компания Mercedes-Benz не собирается — стало быть, жить ему осталось максимум два с половиной года.