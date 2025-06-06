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Cпорткар Lotus Emira получил обновки к 2026 модельному году

06.06.2025 89 0 0

Стоимость стартового исполнения британской двухдверки на одном из крупнейших европейских рынков, в Германии, составляет 97 500 евро. Живые продажи посвежевших машин начнутся в сентябре 2025 года.

Британская компания Lotus Cars, входящая в состав китайского холдинга Geely, презентовала свой спорткар Emira в июле 2021 года, а его продажи стартовали весной 2022-го. Согласно статистике Jato Dynamics, за первую треть текущего года модель разошлась по Европе тиражом 227 экземпляров, этот результат на 27% меньше, чем в январе-апреле 2024-го. Подогреть интерес к двухдверке, вероятно, поможет свежая порция изменений.

На фото: Lotus Emira Turbo SE

Марка Lotus объявила о том, что Emira получила ряд обновок к 2026 модельному году. Напомним, стартовая версия с наименее мощной «начинкой» и более скромным ценником была анонсирована ещё в ходе мирового дебюта модели в 2021 году, а её презентация прошла в рамках Фестиваля скорости в Гудвуде летом 2023-го, после чего стартовали продажи. Сообщается, что ей достался перекалиброванный восьмиступенчатый автомат с двумя мокрыми сцеплениями. Кроме того, все версии снабдили улучшенной системой охлаждения.

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Как Kolesa.ru сообщал ранее, стартовая версия Lotus Emira Turbo оснащается 2,0-литровым четырёхцилиндровым турбомотором производства Mercedes-AMG (его заводской индекс – М139). На базовой версии британской двухдверки его мощность составляет 365 л.с., а максимальный крутящий момент – 430 Нм. На разгон с места до «сотни» такому спорткару требуется 4,4 секунды, а его максимальная скорость составляет 275 км/ч.

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Посвежевший базовый вариант Emira Turbo доберётся до рынка в 2025-м: дилеры британской марки принимают заказы уже сейчас, а живые продажи начнутся в сентябре. Как рассказали в компании, стоимость такой двухдверки Lotus на одном из крупнейших европейских рынков, в Германии, составляет 97 500 евро, что эквивалентно примерно 8,82 млн рублей по текущему курсу.

На фото: салон Lotus Emira Turbo SE
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На фото: салон Lotus Emira Turbo SE
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На фото: салон Lotus Emira Turbo SE
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Для сравнения, у «старшей» версии – Lotus Emira Turbo SE – с тем же мотором от Mercedes-AMG показатели выше. Так, максимальная отдача составляет 406 л.с., крутящий момент – 480 Нм, первую «сотню» он набирает за 4,0 секунды, а его максимальная скорость равна 291 км/ч.

На фото: Lotus Emira V6 SE
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На фото: Lotus Emira V6 SE
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Lotus Emira 2026 модельного года предложат и в версии V6 SE. Такое купе оснащается 406-сильным компрессорным V6 производства Toyota (его заводской индекс – 2GR-FE), его объём равен 3,5 литра, крутящий момент – 420 Нм. В пару этому двигателю предлагается либо шестиступенчатый автомат, либо шестискоростная механика. В первом случае разгон с места до «сотни» занимает 4,8 секунды, во втором – 4,3 секунды, максимальная скорость равна 272 и 290 км/ч соответственно.

На фото: салон Lotus Emira V6 SE

Эта версия получила пересмотренную подвеску и другие настройки ездовых режимов Tour и Sport. Купе 2026 модельного года снабдили оригинальными 20-дюймовыми коваными колёсными дисками и яркими тормозными суппортами. Для салона предусмотрены спортивные педали и обивка из алькантары. За такое исполнение Lotus Emira в Германии просят не менее 117 500 евро (около 10,6 млн рублей).

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