Lotus Emira с «турбочетвёркой» Mercedes-AMG: медленнее и позже чем ожидалось

Мировая премьера Lotus Emira состоялась в июле 2021 года, продажи начались весной 2022-го, но тогда спорткар можно было заказать только с 3,5-литровым компрессорным V6 производства Toyota (заводской индекс 2GR-FE), его максимальная отдача — 406 л.с. и 430 Нм. Между тем для Emira был изначально предусмотрен младший 2,0-литровый 4-цилиндровый двигатель производства Mercedes-AMG (заводской индекс М139), оснащённый им британский спорткар планировалось вывести на рынок прошлым летом, но в итоге младшая версия задержалась на год и пока что объявлены цены только на богатую стартовую комплектацию Emira i4 First Edition — от 81 495 фунтов стерлингов в Великобритании и от 95 995 евро в Германии. Весной прошлого года для 4-цилиндровой версии была заявлена минимальная цена в 59 995 фунтов стерлингов.

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М139 считается самым мощным серийным 4-цилиндровым двигателем в мире, на компактных моделях Mercedes-AMG A 45 и CLA 45 он выдаёт до 421 л.с. и 500 Нм, но для Эмиры его отдачу урезали до 365 л.с. и 430 Нм. 8-ступенчатый «автомат» с двумя мокрыми сцеплениями для этого двигателя тоже поставляет Mercedes-AMG, версии на «механике» не предусмотрено (у Эмиры с V6 она есть). Ведущие колёса — задние, блокировки дифференциала нет, есть лишь её имитация тормозными механизмами. До 100 км/ч Lotus Emira i4 разгоняется за 4,4 с, тогда как год назад были обещаны 4,2 с, а вот максимальная скорость наоборот стала выше: в прошлом году обещали 283 км/ч, теперь — 290 км/ч.



Lotus Emira i4 имеет более лёгкий (-12 кг) задний алюминиевый подрамник, чем у версии с V6, и собственные калибровки шасси. Подвеска — на двойных поперечных рычагах «по кругу» с пружинами Eibach и однотрубными амортизаторами Bilstein, при заказе модели нужно выбрать стандартную (Tour) либо более жёсткую (Sport) настройку. Диаметра передних тормозных дисков — 370 мм, задних — 350 мм, 4-поршневые суппорты для них поставляет AP Racing. Стандартные шины для шасси Tour — Goodyear Eagle F1 Supersport, для шасси Sport — Michelin Pilot Sport Cup 2, размерность шин в обоих случаях 245/35 R 20 спереди и 295/30 R 20 сзади. Объём топливного бака — 52,5 л. Снаряженная масса — 1446 кг.



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Emira — самый комфортный бензиновый спорткар в истории Lotus: в оснащение входят современные электронные ассистенты водителя, климат-контроль, кресла с подогревом и двенадцатью электрорегулировками, 340-ваттная 10-канальная аудиосистема KEF, камера заднего вида, мультимедийная система с 10,25-дюймовым сенсорным экраном (есть поддержка Apple CarPlay и Android Auto) и 12,3-дюймовый настаиваемый виртуальный щиток приборов. Для багажа предусмотрены два отделения — на 208 л за креслами водителя и единственного пассажира и на 151 л в корме.



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Напомним, что Emira — последняя в гамме Lotus модель с ДВС, все последующие новинки были (кроссовер Eletre) и будут только электрическими.

