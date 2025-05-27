Серийный Alpine A390: три мотора, две версии, клиренс 152 мм и масса более 2,1 т

Французская марка Alpine, принадлежащая Renault Group и отмечающая в этом году 70-летний юбилей, полностью рассекретила первый в своей истории электрический кроссовер, получивший индекс A390, его продажи начнутся до конца текущего года.

В виде концепта Alpine A390 дебютировал в октябре прошлого года на Парижском автосалоне, затем пресс-служба Renault Group дозировано сообщала о нём некоторые технические подробности и публиковала фотографии закамуфлированных предсерийных экземпляров A390, а сегодня на исторической фабрике Alpine в Дьеппе (Франция) состоялась полноценная премьера серийного A390.

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Серийный Alpine A390, как и ожидалось, получился не таким эффектным как концепт, но унаследовал от него многие эффектные элементы дизайна, в том числе испещрённый треугольничками-льдинками передок и колёса-снежинки (20- либо 21-дюймовые). Габаритная длина серийного Alpine A390 — 4615 мм, ширина — 1885 мм, высота — 1532 мм, колёсная база — 2708 мм. Заявленный дорожный просвет составляет скромные 152 мм.

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Alpine A390 построен на модульной платформе AmpR Medium, в прошлом известной как CMF-EV, на ней также построены актуальные Renault Megane E-Tech и Renault Scenic. На данный момент для Alpine A390 заявлены две версии — GT и GTS, обе они трёхмоторные: один двигатель установлен а передней оси, два на задней. Два электромотора на задней оси позволяют гибко управлять тягой и придают довольно крупному и тяжёлому пятиместному кроссоверу характер управляемости лёгкого двухместного купе Alpine A110﻿. Минимальная снаряженная масса Alpine A390 — 2121 кг, развесовка — 49/51 в пользу задней. Передняя подвеска — типа McPherson, задняя — независимая, многорычажная. Передние 365-миллиметровые вентилируемые тормозные диски оснащены 6-поршневыми суппортами.

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На версии GT максимальная совокупная отдача трёх электромоторов составляет 400 л.с. и 650 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 4,8 с, максимальная скорость ограничена на отметке 200 км/ч. Силовая установка версии GTS выдаёт 470 л.с. и 808 Нм, первую «сотню» такой кроссовер набирает за 3,9 с, максимальная скорость — 220 км/ч. Обе версии оснащены 400-вольтовой никель-марганец-кобальтовой батареей от французской компании Verkor, её ёмкость — 89 кВт·ч. Alpine A390 GT может проехать на одной зарядке до 555 км по циклу WLTP, версия GTS — до 520 км. Максимальная мощность зарядки батареи постоянным током — 190 кВт.

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Салон у Alpine A390 не оригинальный, большинство его элементов позаимствованы у родственных Renault Megane E-Tech и Renault Scenic, в том числе угловатая передняя панель с 12,3-дюймовым приборным и 12-дюймовым мультимедийным экранами, но материалы отделки у Alpine побогаче. Передние ковшеобразные сиденья поставляет Sabelt. Штатная аудиосистема — от Devialet (максимум 850 Вт и 13 динамиков), причём она воспроизводит не только музыку, но и синтетический звук работы силовой установки (доступны два саундтрека на выбор). Красная кнопка с литерами OV на руле активирует пиковую мощность силовой установки для совершения максимально быстрых обгонов, синий регулятор RCH заведует рекуперативной мощностью. Основные режимы силовой установки выбираются крупными круглыми кнопками на центральном тоннеле. Объём багажника — 532 л.

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Цены на Alpine A390 пока не объявлены, но можно ожидать что версия GT будет стоить на уровне базового электрического Porsche Macan (от 80 700 евро в Германии) или чуть ниже. Производство Alpine A390 в Дьеппе уже началось, но приём заказов начнётся только в четвёртом квартале этого года, а полноценный выход Alpine A390 на рынок состоится уже в следующем году.

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Добавим, что к концу текущего десятилетия в гамме Alpine, согласно утверждённому Renault Group плану развития, будет семь электрических моделей: помимо хот-хэтча A290 и кроссовера A390 запланированы ещё два кроссовера, двухместный спорткар A210 нового поколения в кузовах купе и родстер, новое купе A310 с посадочной формулой 2+2 и флагманский суперкар.