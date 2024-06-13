Серийный хот-хэтч Alpine A290: классный дизайн, скромная батарея и максимум 220 л.с.

Французская марка Alpine, входящая в состав Renault Group, представила первую серийную модель из новой электрической линейки — хот-хэтч A290, сделанный на базе Renault 5, в продаже он появится уже этим летом по цене от 38 000 евро.

Исходный электрохэтч Renault 5 справил премьеру в феврале этого года, а сегодня рассекречен его спортивный брат по имени Alpine A290, предтечей которого стал прошлогодний концепт Alpine A290_β. Оба хэтчбека построены на платформе AmpR Small, в прошлом известной как CMF-B EV, — переименование сделано, чтобы подчеркнуть значимость подразделения Ampere, которое отвечает в Renault Group за разработку электромобилей.

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Из-за оригинального аэродинамического оперения и специфического декора Alpine A290 чуть длиннее и шире по сравнению с Renault 5: габаритная длина хот-хэтча — 3990 мм, ширина — 1820 мм, высота — 1520 мм, колёсная база — 2530 мм. Подвеска (передняя — типа McPherson, задняя — независимая многорычажная) получила спортивные настройки, но не в ущерб плавности хода — спасибо гидравлическим отбойникам в амортизационных стойках. В передних колёсах установлены более мощные тормоза Brembo с 4-поршневыми суппортами, диаметр передних тормозных дисков — 320 мм, задних — 288 мм. На выбор предлагаются четыре варианта дизайна колёсных дисков, штатный размер шин — 225/40 R 19. Фары с крестиками в раллийном стиле входят в стандартное оснащение. Разноцветная окраска кузова с декоративными полосами — опция.



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Салон у Alpine A290, в сущности, такой же, как у Renault 5, то есть с налётом ностальгии по 1980-м, но с особыми элементами декора от Alpine. Любопытно, что можно выбрать отделку натуральной кожей, от которой не так давно отказалась марка Mini — один из главных конкурентов Alpine. 10,25-дюймовый экран и 10,1-дюймовый экран получили специфическую графику от Alpine: на приборном экране, например, используется тема горного хребта и треугольников, а в мультимедийном есть вкладки телеметрии и гоночного тренажёра с заданиями для начинающих и опытных пилотов (часть заданий можно выполнять только на гоночном треке). Аудиосистема Devialet разработана специально Alpine A290, у Renault 5 такой нет. Объём багажника — 326 л.

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Оригинальный трёхспицевый руль Alpine A290 снабжён синим вращающимся регулятором RCH, заведующим рекуперативным торможением, и красной кнопкой OV для обгонов — при её нажатии в течение 30 секунд доступна пиковая мощность электромотора, так что нужно внимательно рассчитывать манёвр. Через 15 секунд после «прострела» можно активировать пиковую мощность ещё на 5 секунд. Работу электромотора сопровождают два драматичных синтетических саундтрека на выбор, но, к счастью, от обоих можно отказаться.

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На старте продаж Alpine A290 будет предложен в четырёх комплектациях — GT, GT Premium, GT Performance и GTS, они отличаются друг от друга не только оснащением и отделкой, но и максимальной отдачей электромотора: на версиях GT и GT Premium она составляет 180 л.с. и 285 Нм, на версиях GT Performance и GTS — 220 л.с. и 300 Нм. Версии GT и GT Premium набирают первую «сотню» за 7,4 с, максимальная скорость ограничена на отметке 160 км/ч. Версии GT Performance и GTS могут разогнаться до 100 км/ч за 6,4 с, а потолок максимальной скорости у них повышен до 170 км/ч.



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Снаряженная масса хот-хэтча — 1479 кг. Батарея — одна на все версии, ёмкостью 52 кВт·ч, её полного заряда хватит примерно на 380 км пробега по циклу WLTP (этот показатель ещё не подтверждён сертификацией), а в боевом режиме батарея, разумеется, протянет гораздо меньше — вряд ли более 200 км. Максимальная мощность зарядки — всего 100 кВт, пополнить на ней заряд с 15 до 80% можно за 30 минут.



Производиться Alpine A290 будет там же, где Renault 5, — на заводе Renault во французском Дуэ. Приём заказов но хот-хэтч в странах континентальной Европы начнётся до конца лета, поставки — до конца года.

