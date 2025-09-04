ДВС для электромобилей: подробности о новых силовых установках от Renault и Geely

Компания Horse Powertrain (совместно предприятие Renault Group и Geely) раскрыла новые подробности о семействе силовых модулей на базе ДВС, позволяющих превратить электромобиль в гибрид. Это семейство получило название X-Range, на данный момент в нём заявлены два типа силовых установок — для работы в последовательном и параллельном режимах.

Компания Horse Powertrain начала работу летом 2023 года, но юридически была оформлена лишь 31 мая 2024 года как равнодолевое совместное предприятие Renault Group и холдинга Geely. 28 июня 2024 года 10% акций Horse Powertrain Limited купила нефтехимическая компания Aramco из Саудовской Аравии, доли Renault Group и Geely после этого соответственно уменьшились до 45%.

Horse Powertrain занимается разработкой и производством двигателей внутреннего сгорания (бензиновых, дизельных, спиртовых, газовых), коробок передач и гибридных силовых установок. В активе Horse Powertrain находятся 17 заводов в Европе, Китае и Южной Америке и 5 научно-исследовательских центров, в теории это совместное предприятие может удовлетворить 80% мирового спроса на ДВС и гибридные силовые установки.

Минувшей весной Horse Powertrain представила в рамках Шанхайского автосалона концепт силового модуля Future Hybrid Concept, позволяющий превращать электромобили в гибриды, а на этой неделе в привязке к Мюнхенскому автосалону, который откроется в понедельник, были показаны условно предсерийные образцы без приставки Concept. Эти силовые установки, входящие в семейство X-Range, предназначены прежде всего для OEM-рынка, то есть ими может воспользоваться любой автопроизводитель, но и на моделях Renault Group и холдинга Geely они, возможно, тоже появятся.

Потребность переделывать электромобили в гибриды возникла в результате начавшегося в 2023 году глобального замедления спроса на электромобили, из-за которого практически все компании западного типа, вложившие миллиарды долларов и евро в разработку новых «электричек», столкнулись с необходимостью менять стратегии развития и возобновили инвестиции в «углеводородные» модели. Корпорации Stellantis, например, понадобилось примерно два года, чтобы «прикрутить» ДВС к изначально сугубо электрическому новому Fiat 500. Horse Powertrain предлагает куда более быстрый способ — берёте готовый гибридный модуль и ставите его в переднюю часть электромобиля без существенных изменений в платформе, нужно лишь выкроить место для топливного бака и выхлопного коллектора.

В основе силовых установок X-Range лежит отвечающий экологически нормам Euro 7 экономичный 1,5-литровый 4-цилиндровый двигатель с форкамерной системой зажигания, способный питаться бензином, метанолом М100, биоэтанолом E85 и синтетическим топливом. В перспективе Horse Powertrain собирается предложить более компактные варианты силовых установок X-Range на базе 3-цилиндрового ДВС, ну а пока к производству готовятся два типа силовых установок на базе 4-цилиндрового мотора.

Horse C15 1 / 3 Horse C15 2 / 3 Horse C15 3 / 3

Силовая установка первого типа получила индекс C15, она предназначена для превращения электромобиля в последовательный гидрид, в котором ДВС механически не связан с колёсами, работает в режиме генератора и заряжает тяговую батарею. По своим габаритам силовой модуль Horse C15 сравним с небольшим туристическим чемоданом — 500 x 550 x 275 мм. В этот «чемодан» входят сам ДВС, электрическая машина (генератор) и блок силовой электроники. Мощность силового модуля Horse C15 с атмосферной версией ДВС составляет 95 л.с., с турбонаддувом — 163 л.с. Модуль Horse C15 позволяет уменьшить ёмкость, вес и размер тяговой батареи, на высвободившееся место можно поместить топливный бак.

Future Hybrid System

Силовая установка второго типа называется Future Hybrid System, она более универсальная и может быть встроена как в последовательную, так и параллельную гибридную схему, предусмотрена возможность адаптации к 800-вольтовой электрической архитектуре. Если спереди у электромобиля есть электромотор, то модуль Future Hybrid System, в отличие от модуля C15, не дополняет, а заменяет его.

Future Hybrid System

В конфигурации Performance в состав модуля Future Hybrid System входят два электромотора, первый соединён с коленвалом ДВС, второй — с выходным валом коробки передач (её конструкция не раскрыта). Ширина такого модуля — 740 мм.

В конфигурации Ultra-Compact ширина силового модуля Future Hybrid System составляет 650 мм, электромотор здесь один, он расположен между ДВС и коробкой передач. Переход на 3-цилидровый двигатель позволит уменьшить ширину ещё на 70 мм.

Future Hybrid System

Мощность силовых модулей Future Hybrid System пока не раскрыта, их производство планируется начать только в 2027 году — собственно, тогда вступят в силу нормы Euro 7. Модули Future Hybrid System можно будет использовать не только для превращения электромобилей в гибриды, но и для замены ДВС, не соответствующих нормам Euro 7, на выходе можно получить в том числе обычную гибридную модель без возможности подключения к внешнему источнику. В общем, довольно гибкое решение — посмотрим, кто, когда и в каком объеме им воспользуется.