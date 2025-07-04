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Итальянцы показали новый бензиновый Fiat 500 со старым мотором

04.07.2025 17 0 0

Серийное производство этого хэтчбека стартует в ноябре 2025-го на заводе компании в Мирафьори (Турин, Италия). По плану, до конца года с конвейера должно сойти 5000 экземпляров.

Прошлый бензиновый Fiat 500 ушёл из Европы в 2024 году из-за вступивших в силу новых правил кибербезопасности. Тогда роль прощальной версии для старосветского рынка исполнил кабриолет Fiat 500C Collezione 1957, который был выпущен ограниченным тиражом – 1957 экземпляров (количество было выбрано неслучайно – в честь года начала производства классического «пятисотого»).

На фото: Fiat 500 Hybrid

В результате осталась только полностью электрическая версия Fiat 500e, показатели продаж которой оказались существенно ниже по сравнению с вариантом с ДВС. Так, по данным Jato Dynamics, за первые пять месяцев 2025-го дилеры Fiat в Европе продали всего 9959 «пятисотых», что на 81% меньше, чем в январе-мае прошлого года. Производителю пришлось несколько раз останавливать конвейер из-за слабого спроса на «электрички».

Неудивительно, что итальянскому производителю пришлось в срочном порядке «переобуться»: автогигант Stellantis в конце весны 2024 года официально подтвердил, что бензиновый Fiat 500 возвращается в строй. Первые фотографии предсерийных прототипов с использованием частичной маскировки были опубликованы в мае 2025-го, а сейчас марка показала экстерьер и интерьер целиком.

Как Kolesa.ru сообщал ранее, новый вариант с бензиновым мотором был разработан на базе электрического Fiat 500e. Их внешность практически идентична за исключением небольшой радиаторной решётки под крупным логотипом у модификации с ДВС, а также иного шильдика на багажной двери.

На фото: салон Fiat 500 Hybrid

В салоне тоже практически нет отличий: на передней панели новой версии трёхдверки расположился такой же горизонтальный сенсорный экран информационно-развлекательной системы, его диагональ равна 10,25 дюйма. Однако бензиновую версию выделяет рычаг шестиступенчатой механической коробки передач, который оформлен так же, как у отправленного в отставку Fiat 500.

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Новый вариант хэтчбека получит название Fiat 500 Hybrid / Fiat 500 Ibrida. В компании подтвердили, что его оснастят «начинкой» от предшественника: речь идёт о мягкогибридной силовой установке, в основе которой лежит трёхцилиндровый 1,0-литровый мотор Firefly, работающий в тандеме с 12-вольтовым стартер-генератором. Мощность производитель пока не уточнил, но у отправленного в отставку Fiat 500 ДВС выдавал 70 л.с., а «электродовесок» – ещё 5 «лошадок».

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Известно, что серийное производство новой версии хэтчбека стартует в ноябре 2025-го на заводе компании в Мирафьори (Турин, Италия). Согласно плану Stellantis, до конца текущего года с этого конвейера должно сойти 5000 экземпляров Fiat 500 Hybrid. При этом ожидается, что после выхода на полную мощность предприятие будет выпускать около 100 тыс. машин ежегодно.

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