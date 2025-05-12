Новый бензиновый Fiat 500 показался на первых фотографиях: много «лошадок» не ждите

Корпорация Stellantis объявила о том, что первые предсерийные экземпляры нового бензинового Fiat 500 собраны на заводе Мирафьори в Турине (Италия), массовое производство начнётся в конце года.

Новый бензиновый Fiat 500 сделан на базе электрического Fiat 500e — это первая конверсия такого рода в истории современного автопрома, прежде никто не делал в промышленных масштабах бензиновую модель на изначально электромобильной платформе. Корпорация Stellantis решилась на такой уникальный шаг не от хорошей жизни: Fiat 500e дебютировал в 2020 году и, как ожидалось, станет хитом, но после бодрого старта его продажи резко пошли вниз.

Главная причина провала Fiat 500e — это, конечно же, глобальное замедление спроса на электромобили, но не только оно: платформа Fiat 500e морально устарела ещё до его дебюта, соотношение цены и ключевых потребительских характеристик оказалось совершенно неконкурентоспособоным. В Германии Fiat 500e сейчас стоит от 29 490 евро, за эти деньги потребитель получает маленький хэтчбек с 95-сильным электромотором и батареей ёмкостью 23,8 кВт·ч, полного заряда которой хватает на 190 км пробега по циклу WLTP.

В первом квартале текущего года продажи Fiat 500 в Европе, по данным аналитического агентства JATO Dynamics, составили 7017 штук, что на 80% меньше продаж в январе-марте 2024 года, причём в это число входят оставшиеся на складах дилеров экземпляры старого бензинового Fiat 500, производство которого в Европе прекратилось летом прошлого года. Из-за слабых продаж Fiat 500e завод Мирафьори в Турине (Италия), где производится эта модель, периодически уходит в простой, но, к счастью, скоро здесь же пропишется новый бензиновый Fiat 500.

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Инженеры Stellantis провели реинжиниринг Fiat 500e так быстро, как могли, и подготовили на его основе новый бензиновый Fiat 500, сейчас технологи готовят его к полноценному старту производства в Мирафьори — в пресс-релизе сказано, что по плану пуск должен состояться в ноябре. Внешне новый бензиновый Fiat 500 практически ничем не отличается от электрического Fiat 500e, но, видимо, будет иметь дополнительные вентиляционные отверстия на передке.

Корпорация Stellantis рассчитывает, что новый бензиновый Fiat 500 будет расходиться тиражом более 100 000 штук в год. Этот прогноз кажется вполне реалистичным, но всё будет зависеть от цены — она, по идее, должна быть доступной (в диапазоне от 15 000 до 20 000 евро), поскольку техническая начинка у нового бензинового хэтчбека ожидается очень скромная.

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По данным итальянского журнала Motor1, новый бензиновый «пятисотый» получит собственное имя Torino и позаимствует базовую силовую установку у своего предшественника — это атмосферный 999-кубовый 3-цилиндровый двигатель семейства Firefly (70 л.с., 92 Нм), дополненный 12-вольтовым стартер-генератором мощностью 5 л.с. — из-за этого стартер-генератора новый хэтчбек носит гордую приставку Hybrid или Ibrida по-итальянски. Коробка передач — 6-ступенчатая «механика», ведущие колёса — передние. К слову, таким же силовым агрегатом оснащается хэтчбек Fiat Panda прошлого поколения, который по-прежнему выпускается в итальянском Помильяно. Новый угловатый кросс-хэтчбек Fiat Grande Panda производится в сербском городе Крагуевац.