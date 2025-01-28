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Бюджетный кросс-хэтчбек Fiat Grande Panda выходит на рынок без «механики»

28.01.2025 52 0 0

Итальянская марка Fiat, принадлежащая корпорации Stellantis, начала продавать в Европе угловатый переднеприводный кросс-хэтчбек Grande Panda, в Германии он стоит от 18 990 евро, поставки начнутся в марте. Производится Fiat Grande Panda на недавно модернизированном заводе Stellantis в сербском городе Крагуевац.

Премьера Fiat Grande Panda состоялась в июне прошлого года — это не замена хэтчбека Panda третьего поколения, что выпускается с 2011 года в итальянском Помильяно, а дополнение к нему. Старый хэтчбек недавно пережил очередное обновление и будет выпускаться как минимум до 2027 года. Вместе с тем Grande Panda стал родоначальником нового глобального семейства бюджетных автомобилей Fiat, в котором ожидаются лифтбтек, кроссовер, приключенческий кемпер и другие новинки.

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В основе Fiat Grande Panda лежит глобальная платформа Smart Car, разработанная специально для недорогих компактных и субкомпактных моделей, на ней также построены новые Citroen C3 и Opel Frontera, европейские версии которых производятся в словацком городе Трнава. Габаритная длина Fiat Grande Panda — 3999 мм, ширина — 1763 мм, высота — 1586-1629 мм в зависимости от оснащения, колёсная база — 2540 мм. Объём багажника у гибридной версии — 412 л, у электрической — 361 л. Штатные колёса — 16- либо 17-дюймовые. Все тормоза — дисковые.

Fiat Grande Panda в базовой комплектации Pop
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Fiat Grande Panda в базовой комплектации Pop
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Fiat Grande Panda в базовой комплектации Pop
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Fiat Grande Panda в базовой комплектации Pop
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Fiat Grande Panda в базовой комплектации Pop
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Fiat Grande Panda в базовой комплектации Pop
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Угловатый дизайн Grande Panda в стиле поп-арт напоминает хэтчбек Panda первого поколения, который вышел на рынок в далёком 1980 году и стал одной из самых массовых и доступных моделей Fiat за всю историю марки. Пиксельная оптика и пиксельный декор Grande Panda навеяны эстетикой конструктивизма и окнами построенного в 1923 году легендарного завода Fiat в Линготто (один из районов Турина), у которого на крыше имеется овальный тестовый трек с профилированными поворотами — этот трек нашёл своё отражение в дизайне салона Grande Panda. Сам завод в Линготто сегодня машин не выпускает: к началу 1980-х завод устарел, в 1982-м его закрыли и постепенно превратили в своеобразный дом культуры Fiat, а на знаменитой крыше разбили сад.

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Салон Grande Panda имеет весёленькие материалы отделки даже в базовой комплектации Pop. В синий пластик подмешаны переработанные упаковки типа тетрапак из-под соков, молока и других напитков, на отделку каждой Grande Panda уходит примерно 140 коробок. Богатые версии щеголяют текстильными вставками из натурального бамбука. В базовой комплектации Pop нет мультимедийного экрана (вместо него заглушка с креплением для смартфона и USB-портом), но есть 10-дюймовый приборный экран. Также в «базу» входят шесть подушек безопасности и система автоматического аварийного торможения, как того требуют современные стандарты ЕС.

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Комплектацию Pop можно выбрать только для гибридного Fiat Grande Panda, стоит такая машина в Германии 18 990 евро, причём для неё не предлагается никаких опций, кроме цвета кузова (по умолчанию красный, за любой другой надо доплатить 700 евро). Гибридная силовая установка состоит из 1,2-литровой бензиновой «турботройки» (101 л.с., 205 Нм) и 6-ступенчатого «робота» c двумя сцеплениями, в который вживлён 48-вольтовый электромотор мощностью 29 л.с. До 100 км/ч гибридный Grande Panda разгоняется за 10 с, максимальная скорость — 160 км/ч, на малых скоростях непродолжительное время возможна езда только на электротяге.

Гибридный Grande Panda доступен также в комплектациях Icon (от 20 490 евро) и La Prima (от 22 990 евро), здесь уже есть 10,25-дюймовый мультимедийный экран, аудиосистема (6 динамиков), больше удобств и различные опции, в том числе зимний пакет с обогревом передних сидений, руля и лобового стекла.

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Базовой комплектацией для электрического Fiat Grande Panda на данный момент является Red (от 24 990 евро) с олдскульными белыми штампованными колёсами, в ней уже есть мультимедийная система и «музыка». В богатой комплектации La Prima электрический кросс-хэтчбек стоит от 27 990 евро. Максимальная отдача единственного электромотора составляет 113 л.с. и 122 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 11 с, максимальная скорость — 132 км/ч. Висящая под брюхом батарея ёмкостью 44 кВт·ч заметно сокращает дорожный просвет, полного заряда хватит на 320 км пробега по циклу WLTP. Максимальная мощность зарядки — 100 кВт, зарядный кабель интегрирован в передок и не требует отдельной ёмкости для хранения.

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В целом ясно, что Fiat Grande Panda хоть и относится к бюджетному сегменту, оказался не таким уж дешёвым, как некоторые конкуренты, в том числе внутри корпорации Stellantis: например, новый Citroen C3 стоит в Германии от 15 240 евро за чисто бензиновую версию на «механике», которой нет у Grande Panda. У Grande Panda такой версии нет, видимо, чтобы не было конкуренции со старой Пандой, но, возможно, со временем и в гамму Grande Panda добавят версию с МКП.

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