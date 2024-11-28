Слабый спрос заставил снова приостановить производство Fiat 500e

Перерыв в выпуске хэтчбека продлится со 2 декабря этого года до 5 января следующего. При этом итальянская компания продолжает готовиться к возвращению Fiat 500 с ДВС.

Бренд Fiat на сегодняшний день входит в состав автогиганта Stellantis, который, как и многие другие производители, уже успел ощутить на себе последствия недостаточно высокого спроса клиентов на электромобили. Результатом этого стало то, что компаниям теперь приходится пересматривать стратегии развития, ведь у многих они изначально предполагали полный переход на «электрички» в довольно сжатые сроки.

На фото: Fiat 500e

При этом слабый (по меркам производителей) спрос заставил компании притормозить темпы выпуска «зелёных» машин. Ранее мы уже сообщали о том, что автогигант принял решение приостановить выпуск Fiat 500e на заводе Мирафьори, который расположен в Турине (Италия), в частности, на «паузу» конвейер был поставлен в сентябре этого года.

Теперь итальянское предприятие снова готовится временно останавливать производство электрических «пятисотых». Изначально предполагалось, что выпуск поставят на «паузу» с 18 декабря по 5 января, но позже стало известно, что простаивать площадка будет и в период со 2 по 17 декабря. В итоге остановка продлится в течение полных пяти недель. Стоит отметить, что в этот же период не будут выпускаться Maserati GranTurismo и GrabCabrio.

Как стало известно в конце минувшего лета, бензиновый Fiat 500 ушёл со старосветского рынка из-за вступивших в силу новых правил кибербезопасности. Напомним, прощальной версией модели для Европы стал кабриолет Fiat 500C Collezione 1957, который был выпущен ограниченным тиражом – 1957 экземпляров. Количество является отсылкой к году начала производства классического Fiat 500.

Стоит напомнить, что у модели с ДВС будет преемник: в компании решили на базе электрического Fiat 500e создать новый вариант с бензиновым мотором, который будет работать в составе мягкогибридной силовой установки. При этом изначально предполагалось, что Fiat 500 Ibrida появится на европейском рынке в первом квартале 2026-го, но на фоне недостаточного спроса на 500e срок начала производства новинки с ДВС решили ускорить.

Как стало известно ранее, мягкогибридная версия «пятисотого» встанет на конвейер уже в 2025 году, производство будет налажено здесь же, на заводе Stellantis в Турине. Помимо этого, автогигант не теряет надежды повысить интерес клиентов к электроверсии: для неё планируется разработать новую «более производительную» тяговую батарею, которая позволит увеличить запас хода Fiat 500e на одной зарядке (показатель нынешней версии – до 320 км).

Как стало известно на днях, из-за низкого спроса на электромобили в Stellantis приняли решение закрыть один из двух заводов в Англии. Речь идёт о предприятии Vauxhall в Лутоне (графство Бедфордшир), который ведёт свою историю с 1905 года.