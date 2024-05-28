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  • Новый Fiat 500 с ДВС подтверждён официально. Италия ликует, петролхеды тоже

Новый Fiat 500 с ДВС подтверждён официально. Италия ликует, петролхеды тоже

28.05.2024 175 0 0

Мягкогибридная версия нового Fiat 500 будет сделана на базе электрической — это первая конверсия такого рода в истории современного автопрома, корпорация Stellantis решит с её помощью сразу несколько проблем: создаст замену уходящему из Европы старому бензиновому Fiat 500, загрузит завод Мирафьори в Турине и нормализует отношения с итальянским правительством.

Слухи о том, что Stellantis готовит «углеводородную» версию нового Fiat 500, появились в европейской деловой прессе в марте этого года с подачи Automotive News Europe, а вчера эту информацию официально подтвердил глава Stellantis Карлос Таварес во время встречи в Турине с представителями профсоюзов.

Предпосылок появления нового Fiat 500 с ДВС несколько. Во-первых, старый бензиновый «пятисотый», что выпускается аж с 2007 года, вынужден будет скоро уйти с европейского рынка, так как не соответствует новым правилам кибербезопасности для автомобилей — они вступят в силу в июле этого года.

Завод Мирафьори в Турине
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Завод Мирафьори в Турине
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Завод Мирафьори в Турине
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Завод Мирафьори в Турине
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Завод Мирафьори в Турине
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Во-вторых, новый электрический Fiat 500e, дебютировавший в 2020 году, продаётся хуже, чем ожидала компания: в январе-апреле этого года, по данным аналитического агентства Dataforce, в Европе реализовано только 12 288 экземпляров этой модели (-29,3% по сравнению с АППГ). Из-за слабого спроса на Fiat 500e значительную часть сотрудников завода Мирафьори, где производится электрический хэтчбек, приходится периодически отправлять в простой, что очень нервирует профсоюзы.

Fiat 500e

В-третьих, на Stellantis давит нынешнее националистически настроенное правительство Италии, которое с 2022 года возглавляет Джорджа Мелони: власти хотят, чтобы итальянские машины производились в Италии и применяют для этого довольно жёсткие меры стимулирования. В апреле корпорация Stellantis вынуждена была экстренно переименовать свежепредставленный кроссовер Alfa Romeo Milano в Junior, так как министр промышленности Италии Адольфо Урсо заявил, что итальянское имя Milano не может быть использовано для кроссовера польской сборки — мол, таков закон и правительство требует его соблюдения. Ранее в мае в порту Ливорно итальянская полиция арестовала партию из 134 собранных в Марокко электромобильчиков Fiat Topolino, так как на их кузовах были наклейки с итальянским флагом, что якобы может ввести покупателей в заблуждение — хотите украшать машины итальянским флагом, собирайте их в Италии.

Fiat 500e

Превращение электрического Fiat 500e в мягкогибридный — ловкий ход со стороны Карлоса Тавареса, он должен решить все вышеозначенные проблемы, но нужно немного подождать: Fiat 500e изначально не был рассчитан на установку ДВС, поэтому ему потребуется реинжиниринг, на конвейер завода Мирафьори новая версия встанет в первом квартале 2026 года. Новый Fiat 500 с ДВС позволит более чем вдвое увеличить объём производства завода Мирафьори: предполагается, что совокупный тираж нового Fiat 500 после запуска версии с ДВС вырастет с 77 000 шт. (столько было сделано в 2023 году) до 200 000 шт. в год, из них 75 000 составят электрические версии.

Кроме того, объявлено, что Stellantis будет производить гибридную версию компактного кроссовера Jeep Compass следующего поколения (ожидается в 2026 году) на заводе в коммуне Мельфи на юге Италии, что в итоге позволит увеличить общее количество машин, производимых корпорацией Stellantis в Италии, с нынешних 750 000 до 1 000 000 шт. в год, чего, собственно, и добивалось правительство Мелони. Профсоюзы, разумеется, тоже довольны таким поворотом событий.

Fiat 500e

Технических подробностей об «углеводородной» версии нового Fiat 500 пока нет — ясно только, что она будет мягкогибридной и сделанной на базе относительно простого и дешёвого бензинового двигателя, так как входная цена должна быть доступной для массового европейского потребителя. Большинство современных «электричек» для такого потребителя слишком дороги и не подходят для ежедневного использования по целому ряду причин, в том числе из-за неразвитой зарядной инфраструктуры в бедных регионах Италии.

Между тем старый Fiat 500 в отставку не собирается: ближайшим летом его сошлют из польского завода в городе Тыхы в Алжир на запущенный в конце прошлого года новенький завод в Тафрауи-Оране мощностью 90 000 машин в год, отсюда он будет поставляться на развивающиеся рынки — в основном это страны Африки и Ближнего Востока.

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