Stellantis ставит на паузу завод Мирафьори (Италия) из-за низкого спроса на электромобили

Завод Mirafiori, расположенный а одноимённом районе Турине, был запущен в 1939 году, сегодня он производит электрические хэтчбеки Fiat 500e и бо́льшую часть модельного ряда Maserati (кроссовер Levante, седаны Quattroporte и Ghibli, спорткары GranTurismo нового поколения), здесь же находится один из центров исследований и разработок корпорации Stellantis и строится инновационный «зелёный кампус» для молодых инженеров — его планируется сдать в эксплуатацию в 2025 году.

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Минувшей осенью руководство завода вынуждено было пойти на временное увольнение рабочих в связи с недостаточно высоким спросом на Fiat 500e, ещё одна пуза, как сообщает издание Automotive News Europe, намечена на период с 12 февраля по 3 марта, она затронет 1250 рабочих, занятых на производстве Fiat 500e, и 1000 рабочих, выпускающих модели Maserati. Такое положение дел сильно расстраивает профсоюз, но его лидеры надеются на новую программу стимулирования спроса на электромобили со стороны итальянского правительства (её бюджет составит около миллиарда евро) и скорый выход Fiat 500e на североамериканский рынок. В 2023 году, по данным Automotive News Europe, завод Мирафьори выпустил 77 000 экземпляров Fiat 500e вместо запланированных 90 000.



Fiat 500e

Продажи Fiat 500e в США начнутся в первом квартале текущего года, его минимальная цена здесь составит 34 095 долларов с учётом доставки — это, мягко говоря, дорого с учётом скромных размеров автомобиля и небольшого запаса хода на одной зарядке (240 км по циклу EPA). Fiat не первый год пытается закрепиться в Америке, но пока безуспешно: в прошлом году итальянская марка реализовала в США всего 605 автомобилей (в основном это были кроссоверы 500Х), что на 34% меньше продаж в 2022 году. Вряд ли один Fiat 500e способен выправить кривую продаж, для этого нужно больше новых моделей. Текущий предел, вероятно, находится на уровне марки Mini, продажи которой в прошлом году в США составили 33 497 автомобилей (+13,5% про сравнению с продажами в 2022 году).



Fiat 500e

Добавим, что многие традиционные крупные автоконцерны сегодня сталкиваются с замедлением роста спроса на электромобили: в США, например, даже такой, казалось бы, безоговорочный хит, как Ford F-150 Lightning, внезапно растерял популярность, а в Европе в режим кризиса вошла компания Volkswagen — её сотрудников ожидают массовые увольнения.

