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Преемник Alpine A110 получит новую собственную платформу премиального бренда

19.06.2023 59 0 0

По словам главы Renault, «тележка» разработки Alpine ляжет в основу нескольких «зелёных» автомобилей французской марки.

О планах по совместной разработке новых полностью электрических спорткаров французский бренд Alpine (принадлежит Renault Group) и британская марка Lotus (входит в состав холдинга Geely) сообщили в начале 2021 года: был подписан соответствующий меморандум о взаимопонимании. Однако впоследствии производители решили прекратить сотрудничество: официальное сообщение об этом «разрыве» поступило примерно месяц назад.

На фото: актуальный спорткар Alpine A110 E-ternité

Изначально предполагалось, что преемник спорткара Alpine A110 получит модульную платформу E-Sports с различными вариантами компоновки батареи, её разработкой занимался Lotus. Эта «тележка» была представлена осенью 2021 года, на ней будет базироваться спорткар Lotus Type 135, который представляет собой идейного наследника модели Elise, ранее снятой с производства.

После того, как стало известно о прекращении партнёрства Alpine и Lotus, остался открытым вопрос о том, какая платформа окажется в основе спорткара, который прийти на смену актуальному Alpine A110. В Сети даже появились предположения о том, что новинку вообще исключат из плана по «озеленению» французского бренда. На эти вопросы в ходе беседы с Autocar ответил генеральный директор Renault Лука де Мео.

На фото: салон актуального спорткара Alpine A110 E-ternité

Согласно его словам, преемник Alpine A110 по-прежнему есть в планах и сейчас находится в разработке. Лука де Мео заявил, что модель получит некую новую платформу, которая будет разработана силами инженеров Alpine. Соответствующее решение было принято в результате длительного обсуждения. Он добавил, что на этой «тележке» впоследствии будут базироваться и другие электромобили марки, правда, не уточнил, окажутся ли они тоже спорткарами.

Гендиректор Renault подчеркнул, что решение о выходе из партнёрства с Lotus было «дружеским», и добавил, что компании сохранили «возможность снова работать вместе» в дальнейшем.

Как отметил глава Alpine Лоран Росси, премиальный французский бренд планирует выпустить пять автомобилей в течение ближайших пяти лет. Первенцем в следующем году станет хот-хэтч A290 на базе Renault 5, следом, в 2025-м, появится компактный кроссовер GT X-Over. Появление электрического спортивного автомобиля намечено на 2026-й, а позже ожидаются два более крупных SUV, для которых главным рынком должны стать Штаты.

Очевидно, что разработка новой собственной платформы ощутимо увеличит затраты на разработку нового спорткара французского бренда. В итоге это, скорее всего, отразится на конечной стоимости нишевой модели. Несколько снизить этот эффект, вероятно, поможет то, что «тележка» будет использоваться и для других моделей, то есть снизятся совокупные траты Alpine.

Ранее Kolesa.ru публиковал изображение того, как мог бы выглядеть Alpine A110 в кузове Targa. Ожидается, что передняя часть и корма такого автомобиля остались бы практически прежними, а в центральной части вероятны ощутимые изменения.

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