У Alpine A110 может появиться версия в кузове Targa: первое изображение

Если такой версии спорткара действительно дадут «зелёный свет», то она может поступить в продажу на европейском рынке в 2024 году.

Актуальная модель Alpine A110 появилась на старосветском рынке в 2017 году, обновление это купе пережило в конце осени 2021-го. С учётом того, что автомобиль является нишевым, у него весьма неплохие показатели продаж. Так, в 2021 году результат «двухдверки» подрос на 80,7% до 2427 экземпляров. За первые 11 месяцев 2022-го (информации за весь год пока нет) европейцы купили 2801 экземпляр (на 37,3% больше, чем в январе-ноябре предыдущего года).

На фото: актуальное купе Alpine A110 GT

Сейчас французская марка, входящая в состав Renault Group, предлагает поклонникам модели версии Base, A110 GT, A110 S и наиболее «горячее» исполнение A110 R. При этом в компании не раз говорили, что от клиентов поступают запросы на родстер Alpine A110. Однако производитель не предполагал, что в какой-то момент понадобится версия модели с отрытым верхом. Несмотря на это, есть шанс, что марка выберет некий промежуточный вариант – в этом случае мы, вероятно, увидим «двухдверку» в кузове Targa.



Конечно, никакой официальной информации о том, как будет выглядеть такая новинка, нет, но своим видением внешности такого автомобиля с нами поделился дизайнер испанского издания Motor.es. Предполагается, что модель сохранит узнаваемый спортивный стиль: отличий в оформлении передней части и кормы от базовой версии купе ждать не стоит.



Рендер Alpine A110 Targa

Изменения, очевидно, сосредоточены в центральной части: как мы видим, у Alpine A110 Targa имеется зафиксированная металлическая дуга, окрашенная в цвет кузова и установленная позади салона, однако панель крыши такого автомобиля является съёмной. Как отметили в издании, у спорткара жёсткий двухсекционный верх и механизм, позволяющий быстро прятать эти элементы внутри конструкции «двухдверки».



Сообщается, что сейчас французский производитель спорткаров находится в процессе тестирования новинки. На европейский рынок модификация в новом варианте кузова, по плану, выйдет в 2024 году. Ожидается, что A110 Targa будет представлена с двумя вариантами «начинки» (как и нынешнее купе).

На фото: салон купе Alpine A110 GT

Так, начальный вариант, скорее всего, оснастят 252-сильным мотором, его максимальный крутящий момент – 320 Нм. А у топовой версии будет двигатель, как у A110 S/GT (и, возможно, какая-то из этих прибавок к названию): речь идёт о 300-сильной бензиновой «турбочетвёрке» объёмом 1,8 литра (340 Нм), которая работает в паре с семиступенчатым «автоматом» Getrag с двумя мокрыми сцеплениями.



Отметим, Alpine собирается развиваться и в других сегментах. Так, сейчас в разработке находится будущий кроссовер GT X-Over, который должен выйти на рынок в 2025-м. Кроме того, в начале текущего года стало известно о том, что Renault думает о создании пары кроссоверов марки Alpine на платформе Lotus. Предполагается, что они смогут составить конкуренцию «зелёным» Porsche Macan и Cayenne.