Alpine готовит GT X-Over: кроссовер составит конкуренцию Polestar 3 и Lotus Eletre

Премиальный бренд Alpine входит в состав Renault Group, ещё в начале 2021 года сообщалось о том, что он станет полностью электрическим. При этом марка будет стоять особняком от недавно образованного подразделения Ampere (его «зона ответственности» – массовые электромобили). Как ранее сообщал Kolesa.ru, под брендом Alpine в 2024 году будет выпущен хот-хэтч на базе нового Renault 5, в 2025-ом появится компактный кроссовер GT X-Over, в 2026-ом – спорткар A110 новой генерации. Недавно стало известно и о других пока безымянных новинках французской марки: выход кроссовера D-класса намечен на 2027 год, а SUV сегмента Е появится годом позже.

На фото: логотип бренда Alpine

Одной из перспективных новинок бренда является паркетник Alpine GT X-Over: как сообщает британский Autocar, компания рассчитывает на то, что у этой модели будет «устойчивый объём продаж». А за покупателей на европейском рынке этому кроссоверу придётся побороться с Lotus Eletre (был представлен в конце марта текущего года) и Polestar 3 (дебютировал в середине прошлого месяца).



Тизер новинок Alpine

В основу премиального кроссовера Alpine GT X-Over ляжет модульная платформа CMF-EV; на ней же базируются хэтчбек Renault Megane E-Tech, а также более крупный SUV «соседа по альянсу» – паркетника Nissan Ariya. Ожидается, что с последним он разделит в том числе полноприводную систему e-4orce, при этом на передней оси, вероятно, будет установлен тот же 218-сильный электромотор, которым оснащается топовое исполнение Megane E-Tech Electric . Официальной информации о совокупной отдаче силовой установки будущей новинки пока нет; ранее предполагалось, что она превысит 300 л.с. Для сравнения, у Nissan Ariya максимальная мощность системы достигает 394 л.с.



Известно, что в течение ближайших лет Renault добавит в свою линейку новый электромотор мощностью 272 л.с. В сочетании с 218-сильным электродвигателем такая полноприводная установка может иметь совокупную мощность порядка 500 л.с. Есть вероятность, что Alpine GT X-Over оснастят батареей мощностью 87 кВт*ч (как у Ariya), в этом случае дальнобойность на одной зарядке может превысить 515 км.



Вероятно, GT X-Over окажется самой «массовой» моделью бренда. Несмотря на это, ожидается, что паркетник выполнят в спортивном стиле марки: об этом в прошлом месяце (в рамках Парижского автосалона) говорил главный дизайнер Alpine Энтони Виллен: по его словам электромобиль останется «верным своей ДНК». Он также отметил, что во внешности кроссовера часть решений будет позаимствована у спорткара A110.

На фото: актуальный Alpine A110 R

Фотошпионы ранее уже ловили на испытаниях тестовый мул: тогда будущий паркетник поместили в «тело» Dacia Duster (румынская марка тоже принадлежит Renault Group): судя по тестам, производитель делает значительный акцент на маневренности автомобиля в поворотах. У прототипа были крупные спортивные колёса, большое расстояние между осями и широкая колея.



Судя по ранее опубликованным тизерам, у будущей новинки Alpine будет купеобразный кузов с соответствующей линией крыши, расширенные колёсные арки, а также обтекаемый покатый капот. Ожидается, что разработчики потратят немало сил, оптимизируя показатели аэродинамики. В начале текущего года Kolesa.ru публиковал рендерное изображение возможной внешности GT X-Over (на превью), его подготовил дизайнер motor.es.

Ранее Kolesa.ru сообщал и о других планах Renault Group: в список входит в том числе создание гигантского моторного СП с китайским холдингом Geely. Предполагается, что оно займётся выпуском двигателей внутреннего сгорания и гибридных силовых установок.