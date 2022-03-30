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  • Кроссовер Lotus Eletre: менее 3 с до «сотни», 600 км на одной зарядке и китайская сборка

Кроссовер Lotus Eletre: менее 3 с до «сотни», 600 км на одной зарядке и китайская сборка

30.03.2022 17 0 0

Британская компания Lotus Cars представила первый в своей истории серийный кроссовер под названием Eletre. Он оснащён двухмоторной электрической силовой установкой мощностью свыше 600 л.с. и лидарами «по кругу», которые обеспечат уверенное и безопасное автономное вождение. Выход на рынок ожидается в 2023 году.

 

Lotus Cars мечтала о кроссовере с 2006 года, когда был представлен концепт APX, но в серию он так и не пошёл, а потом концепция SUV несколько раз пересматривалась, пока, наконец, китайский холдинг Geely (владеет контрольным пакетом акций Lotus с 2017 года) не выделил достаточное количество денег на разработку реальной машины, премьера которой состоялась 29 марта.

Напомним, что Geely хочет сделать из Lotus компанию масштаба Porsche, то есть достаточно крупную и прибыльную (Porsche в прошлом году продала более 300 тысяч автомобилей и получила 4 млрд евро чистой прибыли), при этом главная ставка делается на электромобили, а последней бензиновой моделью в истории британской марки стал среднемоторный спорткар Emira. Электрическая линейка к 2026 году пополнится четырьмя новыми моделями, которые дополнят флагманский электрический гиперкар Evija. Первым из анонсированного в августе прошлого года электрического квартета стал флагманский кроссовер Eletre (заводское индекс Type 132).

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Eletre — крупная машина класса Lamborghini Urus: габаритная длина — 5103 мм, ширина — 2135 мм, высота — 1630 мм, колёсная база — 3019 мм. В основе Eletre лежит электромобильная модульная скейтборд-платформа Lotus Electric Premium Architecture (EPA) с плоской батарей в полу. Пока трудно судить, насколько платформа EPA оригинальная, поскольку картинок «потрошков» нет, а техническое описание скудное. Мы не исключаем, что EPA — это разновидность платформы SPA2, что ляжет в основу будущих флагманских кроссоверов Volvo и Polestar (их премьера ожидается в этом году). Volvo и Polestar, если кто забыл, — тоже часть империи Geely.

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Силовая структура кузова Eletre изготовлена и стали и алюминия, крашенные наружные панели — алюминиевые, чёрные — углепластиковые. Дизайн передка Lotus Eletre слегка напоминает модели другого дочернего бренда Geely — Lynk & Co, корма в профиль цитирует Lexus RX, а углубления и сквозные воздуховоды в кузове выполнены в духе современных моделей Ferrari. Ромбовидные элементы в нижней секции переднего бампера — это активные воздушные заслонки, отрывающиеся в случае необходимости дополнительного охлаждения батареи, электродвигателей и тормозов. Объём багажника не указан, но по данным британского журнала Autocar их два, спереди и сзади, общей вместимостью 470 л.

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Над лобовым стеклом и передними колёсными арками есть выдвижные лидары, ещё один стационарный лидар установлен на корме. Лидары явно указывают на то, что Eletre получит автопилот не ниже 3 уровня по классификации SAE, но пока Lotus не говорит, когда он будет доступен — на данный момент заявлен лишь адаптивный круиз-контроль, а дополнительные функции можно будет активировать через интернет по мере их готовности. Роль наружных зеркал выполняют камеры, картинки с них выводятся на экранчики в дверных картах. Выдвижные дверные ручки снабжены контурной подсветкой.

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Ключевые характеристики Eletre пока обозначены приблизительно: двухмоторная силовая установка (по одному двигателю на каждую ось) выдаёт совокупно свыше 600 л.с., разгон до 100 км/ч занимает менее 3 с, максимальная скорость — около 260 км/ч. 800-вольтовая батарея ёмкостью свыше 100 кВт·ч обеспечивает на одной зарядке около 600 км пробега по циклу WLTP. Максимальная мощность зарядки — 350 кВт, она позволяет пополнить запас хода на 400 км всего за 20 мин. Eletre имеет в базе адаптивную пневмоподвеску и полноуправляемое шасси с подруливающей задней осью. Тормоза — карбон-керамические, причём спереди установлены явно избыточные для мощного электромобиля 10-поршневые суппорты. Колёсные диски — 23-дюймовые.

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Салон 5- либо 4-местный, на картинках показан 4-местный вариант с двумя раздельными задними креслами, между которыми размещена высокая тумба-органайзер с подстаканниками и мультимедийным планшетом. В свою очередь на передней панели — три физических экрана плюс проекционный для водителя. Центральный сенсорный 15,1-планшет можно убрать в переднюю панель, когда он не нужен, и тогда на виду останутся только маленькие экранчики. Топовая аудиосистема KEF Reference мощностью 2160 Вт предусматривает 23 громкоговорителя.

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Выпускаться Eletre будет в Китае, на новом заводе в Ухане мощностью 150 тысяч машин в год, здесь же пропишутся соплатформенное 4-дверное купе Type 133 (дебют ожидается в 2023 году) и среднеразмерный кроссовер Type 134 (2025 год). Электрический спорткар Lotus Type 135 (2026 год) на собственной электрической платформе E-Sports будут делать в Великобритании на исторической фабрике Lotus в Хетеле. Платформа E-Sports также ляжет в основу французского спорткара Alpine A110 следующего поколения.

Цены и комплектации Lotus Eletre официально пока не объявлены, Autocar сообщает, что в базовая версия будет стоить менее 100 тысяч фунтов стерлингов, а первые серийные экземпляры Eletre будут отгружены клиентам в 2023 году.

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