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  • Превратившийся из кроссовера в хэтчбек Lynk & Co 02: теперь версии попроще

Превратившийся из кроссовера в хэтчбек Lynk & Co 02: теперь версии попроще

25.03.2022 71 0 0

На рынок выходит «пятидверка» с младшей версией двухлитрового  турбомотора. Такой хэтч предложен в двух комплектациях.

 

Модель с индексом 02 в линейке марки Lynk & Co появилась в 2018 году, она построена на платформе CMA (Compact Modular Architecture), разработанной Geely вместе с Volvo (сам бренд Lynk & Co тоже является совместным проектом китайской и шведской компаний). Изначально «двойку» позиционировали исключительно в качестве SUV, за «кроссоверность» такой «пятидверки» отвечает неокрашенный пластиковый обвес по периметру кузова. Но в прошлом году модель обрела мощную спортверсию – и это уже Lynk & Co 02 Hatchback. До сих пор хэтч был представлен в единственной комплектации Halo с бензиновой «турбочетверкой» Volvo 2.0 T5 серии Drive-E, которая выдает 254 л.с. и 350 Нм. Теперь же гамма 02 Hatchback расширена.

Lynk & Co 02 Hatchback
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Lynk & Co 02 Hatchback
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Lynk & Co 02 Hatchback
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Lynk & Co 02 Hatchback
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Lynk & Co 02 Hatchback
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Lynk & Co 02 Hatchback
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Итак, клиентам предложены хэтчбеки с турбомотором Volvo 2.0 T4 мощностью 190 л.с. (300 Нм). Двигатель сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, тогда как топовому Lynk & Co 02 Hatchback Halo положен классический восьмиступенчатый «автомат». Привод же в любом случае только передний. Отметим, 190-сильный мотор и 7DCT предусмотрены и для кроссовера 02 (SUV с продажи снимать не собираются).

Заявлено, что 02 Hatchback с младшим двигателем 2.0T наберет первую «сотню» за 7,8 секунды, максимальная скорость – 210 км/ч. Топ-версия Halo с 254-сильным мотором с 0 до 100 км/ч якобы разгоняется за 6,2 секунды, «максималка» — 230 км/ч.

Lynk & Co 02 Hatchback

В плане дизайна отличий между версиями 02 Hatchback почти нет, а если сравнивать с кроссовером, то у хэтча иные бамперы, обвес окрашен в цвет кузова, у радиаторной решетки свой рисунок, вдобавок такая «пятидверка» имеет четыре патрубка выпускной системы вместо двух у паркетника. Длина Lynk & Co 02 Hatchback равна 4458 мм, что на 10 мм больше, чем у кроссовера, колесная база – те же 2702 мм. Дорожный просвет уменьшен с 202 до 141 мм. Все хэтчи имеют 19-дюймовые колеса.

Lynk & Co 02 Hatchback, топ-версия Halo
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Lynk & Co 02 Hatchback, топ-версия Halo
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Хэтчбек со 190-сильным двигателем доступен в двух вариантах исполнения – Plus и Pro. В арсенале базовой версии значатся светодиодная оптика, автопарковщик, климат-контроль, система выбора режима движения, виртуальная «приборка», мультимедиа-система, панорамный люк в крыше и круиз-контроль. Lynk & Co 02 Hatchback Pro – это черная крыша, системы автоторможения и удержания в полосе, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, обогрев и вентиляция передних сидений, беспроводная зарядка для смартфона. «Фишки» топ-версии Halo – отделка рычага коробки алькантарой, металлические накладки на педалях и оранжевые декоративные вставки в салоне. Ну и еще только самый мощный хэтчбек может быть окрашен в оранжевый цвет (Plus и Pro доступны в сером, черном и белом цветах).

Кроссовер Lynk & Co 02
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Кроссовер Lynk & Co 02
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Цена хэтчбека лежит в диапазоне 24 800 – 27 700 долларов. Кроссовер стоит от 18 800 долларов (базовым мотором для паркетника является «турботройка» 1.5 мощностью 156 л.с.).

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