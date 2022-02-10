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  • Alpine готовит новинку: первое изображение спортивного кроссовера

Alpine готовит новинку: первое изображение спортивного кроссовера

10.02.2022 162 0 0

Производство SUV французского бренда стартует в 2025 году. Выпуск планируется наладить на фабрике в Дьеппе (город в северо-западной части Франции).

 

Марка Alpine принадлежит Renault Group, ещё в начале 2021 года стало известно, что этот бренд станет полностью электрическим, то есть в дальнейшем будет выпускать только «зелёные» модели. Кроме того, сообщалось, что Alpine сконцентрирует в себе все спортивные устремления французского производителя: так, весной в состав компании вошли подразделение Renault Sport и одноимённая гоночная команда.

На фото: логотип бренда Alpine

Как Kolesa.ru сообщал ранее, будущий модельный ряд Alpine составят три модели, их уже анонсировали. Так, первым на рынке окажется спортивная версия нового хэтчбека Renault 5 («хот-хэтч» должен выйти на рынок в 2024 году), далее линейку пополнят кроссовер с купеобразным кузовом и спорткар.

Тизеры электрических новинок Alpine

Отметим, компания пока не расщедрилась на новые тизеры будущего SUV. Как сообщалось ранее, кроссовер получит имя GT X-Over (вероятно, в дальнейшем мы увидим концепт с соответствующим названием). Серийное производство модели наладят в 2025 году, модель будет сходить с конвейера завода в Дьеппе (Франция). Внутризаводской индекс будущего спортивного SUV Alpine – DZ110.

Пока что никакой официальной информации о внешности купеобразного кроссовера Alpine нет. Прототипы новинки в камуфляже, вероятно, отправят на тесты не раньше середины 2023 года. Это значит, что у художников есть время и возможность подключить свою богатую фантазию и представить, как, возможно, будет выглядеть SUV французского бренда. Свой вариант экстерьера GT X-Over предложил дизайнер испанского издания motor.es.

Предполагается, что у модели будут сбалансированные пропорции, длина окажется равна 4,7 метра, а дизайн сможет отображать одновременное сочетание спортивного характера и некий «лёгкий оттенок ретро». Ожидается, что у модели будет довольно внушительная колёсная база (расстояние между осями пока не называется) и короткие свесы.

Судя по рендеру, у модели будет необычная светодиодная головная оптика, гладкая заглушка на месте, где традиционно размещается решётка радиатора, а по центру разместится надпись с названием бренда. В нижнюю часть переднего бампера, вероятно, встроят массивный воздухозаборник, а капот и боковые части украсят выразительным выштамповками.

Рендер будущего кроссовера Alpine

Сообщается, что кроссовер Alpine получит в основу модернизированный под нужды спортивного бренда вариант глобальной электромобильной платформы CMF-EV. Тяговую батарею разместят под полом, между осями, её ёмкость станет известна позже. Предполагаемый максимальный запас хода на одной зарядке может превысить 550 км (расчёт по циклу WLTP).

Официальных сведений о технике электрического кроссовера пока нет. По предварительным данным, у модели точно будет полный привод, а совокупная отдача силовой установки окажется более 300 л.с. Не исключено, что GT X-Over окажется самой массовой моделью в истории Alpine. В конкуренты ему прочат «батарейные» версии кроссоверов Porsche Macan и Maserati Grecale.

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