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  • Renault думает о том, чтобы создать пару кроссоверов марки Alpine на платформе Lotus

Renault думает о том, чтобы создать пару кроссоверов марки Alpine на платформе Lotus

19.01.2023 93 0 0

Ожидается, что полностью электрические новинки смогут составить конкуренцию Porsche Macan и Cayenne. Отметим, «зелёный» Macan дебютирует в 2024 году, а «розеточный» Cayenne появится позже.

Французская группа Renault рассказала о своих планах по дальнейшему развитию бизнеса в ноябре прошлого года. Тогда речь шла, в частности, о моторном СП с китайским холдингом Geely (ему, в том числе, принадлежит британская марка Lotus), а также о дальнейшем будущем премиального электрического бренда Alpine. Напомним, в ближайшие несколько лет он намерен представить пять новинок.

На фото: логотип бренда Alpine

Ближайшей новой моделью Alpine станет хот-хэтч на базе нового Renault 5, его премьера ожидается в 2024 году. Годом позже появится компактный кроссовер GT X-Over (ранее Kolesa.ru публиковал рендерное изображение, раскрывающее потенциальную внешность готовящегося SUV). В 2026-м на рынок, вероятно, выйдет спорткар A110 нового поколения (предполагалось, что Lotus предоставит для этой модели свою платформу).

Ещё пара кроссоверов – D-класса и Е-класса – по плану производителя должны появиться в 2027 и 2028 годах соответственно. Как сообщалось ранее, эти крупные SUV позволят бренду Alpine выйти за пределы Европы и стать глобальным брендом (в список ключевых новых рынков входят Северная Америка и Китай). К 2030 году продажи машин марки по всему миру должны приблизиться к отметке в 150 тыс. единиц.

На фото: актуальный Alpine A110 R

Официальной информации о двух больших SUV пока нет. Как сообщает британский Autocar со ссылкой на исполнительного директора Alpine Лорана Росси, новые (пока безымянные) кроссоверы классов D и E на авторынке поборются за покупателей с Porsche Macan и Cayenne. По его словам, Alpine ищет платформу для будущих моделей не только у Renault Group, но и за пределами французской группы.

На фото: кроссовер Lotus Eletre

Лоран Росси также отметил, что за пределами альянса Renault-Nissan-Mitsubishi владеющий маркой Lotus холдинг Geely является «самым естественным» партнёром для проекта по разработке кроссоверов Alpine (с учётом текущих развивающихся взаимоотношений между Renault и китайской компанией).

При этом в Lotus отметили, что приветствуют желание партнёров в рамках сотрудничества использовать платформу, которая легла в основу нового кроссовера Eletre (он был представлен весной прошлого года). Также британский бренд готов поделиться новой «тележкой», которая ляжет в основу «младшего брата» – кроссовера Lotus Type 134 (его дебют запланирован на 2024 год).

Топ-менеджер отметил, что пара больших кроссоверов присоединятся к направлению «повседневных», а не спортивных автомобилей. По его словам, это будут SUV с купеобразным кузовом, длина которых составит около пяти метров, а масса – порядка двух тонн. При этом новинки смогут порадовать владельцев «отличным ускорением и управляемостью». Лоран Росси подчеркнул, что, независимо от сегмента, «гоночная ДНК» сыграет свою роль в рамках разработки новинок Alpine.

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