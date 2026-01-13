Renault Filante: новый флагманский гибридный кроссовер на платформе Geely и Volvo

Компания Renault рассекретила большой пятиместный кроссовер Filante, построенный на заслуженной модульной платформе CMA (Compact Modular Architecture) от Volvo и оснащённый гибридной силовой установкой Geely мощностью 250 л.с. Продажи Renault Filante в Южной Корее начнутся в марте, затем примерно через год новинка появится в странах Южной Америки и Персидского залива.

Кроссовер, получивший в итоге взятое из архива Renault имя Filante, был анонсирован ещё в 2023 году в рамках расширения сотрудничества Renault Group с холдингом Geely. В результате этого сотрудничества в 2024 году на свет появился среднеразмерный кроссовер Renault Grand Koleos, являющийся клоном хорошо известного в России Geely Monjaro. Представленный сегодня Renault Filante — это, по сути, тоже разработка Geely: в пропорциях его кузова и отдельных деталях интерьера нетрудно увидеть актуальный Geely Boyue L, известный в РФ как Geely Atlas, он же Geely Starray на ряде других экспортных рынках.

Кроссовер Renault заметно крупнее китайского исходника, а команда дизайнеров во главе с Лоренсом ван ден Акером снабдила его действительно интересной внешностью, отражающей, как утверждается, специфические вкусы клиентов из Южной Корее, которая будет основным рынком для Filante. Контуры фирменного ромба Renault можно увидеть в оформлении фар, фонарей и подсвеченной радиаторной решётки. Колёсные арки имеют оригинальные накладки в верхней части. Корма увенчана парящим спойлером. Панорамная стеклянная крыша площадью 1,1 м2 не имеет центральной перемычки и открывающихся секций.

Габаритная длина Renault Filante — 4915 мм, ширина — 1890 мм, высота — 1635 мм, колёсная база — 2820 мм, дорожный просвет — 201 мм, штатные колёса — 19- либо 20-дюймовые. В основе Filante лежит «углеводородная» версия платформы CMA, разработанной компанией Volvo Cars ещё в прошлом десятилетии и модифицированной Geely под свои модели и модели дочернего бренда Lynk & Co. Кроссовер Geely Boyue L/Atlas, ставший, по сути, донором для Filante, тоже построен на платформе CMA. Передняя подвеска здесь — типа McPherson, задняя — независимая многорычажная.

Для Renault Filante на данный момент заявлена только одна гибридная силовая установка в сочетании с передним приводом, она позаимствована из арсенала Geely. В состав силовой установки входят 1,5-литровый бензиновый турбомотор (150 л.с., 250 Нм) и два электромотора — один выдаёт 100 кВт (136 л.с.) и 320 Нм, второй — 60 кВт (82 л.с.) и 180 Нм. Электромоторы интегрированы в трёхступенчатую планетарную автоматическую коробку передач DHT Pro (Dedicated Hybrid Transmission) с двумя сцеплениями и гидравлическим блоком. Буферная батарея имеет скромную ёмкость 1,64 кВт·ч, её зарядка от внешнего источника не предусмотрена. Максимальная совокупная отдача силовой установки — 250 л.с. и 565 Нм. Динамические характеристики Renault Filante пока не раскрыты.

Салон у Renault Filante строго пятиместный с вместительным багажником объёмом 633 л (с сложенными спинками заднего дивана — 2071 л). В переднюю панель интегрированы три экрана — приборный, настроечно-мультимедийный и развлекательный для переднего пассажира, каждый экран имеет диагональ 12,3 дюйма, а приборный экран дополнен 25,6-дюймовым проекционным экраном на лобовом стекле. Базовая аудиосистема Arkamys насчитывает восемь динамиков, а у топовой аудиосистемы Bose Premium их десять и есть активное шумоподавление. В числе заявленных электронных ассистентов водителя есть адаптивный круиз-контроль, автопарковщик, камеры кругового обзора, цифровое зеркало заднего вида и система обнаружения забытого в салоне ребёнка.

На старте продаж в Южной Корее Renault Filante предложен в комплектациях Techno, Iconic и Esprit Alpine, цены начинаются от 44,32 млн вон (2,42 млн рублей в переводе по текущему курсу), поставки начнутся в марте. Производиться флагманский кроссовер будет в южнокорейском Пусане, а не в Китае, и отсюда пойдёт на экспорт: в начале 2027 года появление Filante ожидается в странах Южной Америки и Персидского залива. Для Европы Renault Filante не анонсирован, притом что в Великобритании в следующем месяце начнутся продажи Geely Starray с аналогичной силовой установкой.