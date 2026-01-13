Гибридные авто ×
  • Renault Filante: новый флагманский гибридный кроссовер на платформе Geely и Volvo

Renault Filante: новый флагманский гибридный кроссовер на платформе Geely и Volvo

13.01.2026 247 1 0
Renault Filante: новый флагманский гибридный кроссовер на платформе Geely и Volvo

Компания Renault рассекретила большой пятиместный кроссовер Filante, построенный на заслуженной модульной платформе CMA (Compact Modular Architecture) от Volvo и оснащённый гибридной силовой установкой Geely мощностью 250 л.с. Продажи Renault Filante в Южной Корее начнутся в марте, затем примерно через год новинка появится в странах Южной Америки и Персидского залива.

Кроссовер, получивший в итоге взятое из архива Renault имя Filante, был анонсирован ещё в 2023 году в рамках расширения сотрудничества Renault Group с холдингом Geely. В результате этого сотрудничества в 2024 году на свет появился среднеразмерный кроссовер Renault Grand Koleos, являющийся клоном хорошо известного в России Geely Monjaro. Представленный сегодня Renault Filante — это, по сути, тоже разработка Geely: в пропорциях его кузова и отдельных деталях интерьера нетрудно увидеть актуальный Geely Boyue L, известный в РФ как Geely Atlas, он же Geely Starray на ряде других экспортных рынках.

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Кроссовер Renault заметно крупнее китайского исходника, а команда дизайнеров во главе с Лоренсом ван ден Акером снабдила его действительно интересной внешностью, отражающей, как утверждается, специфические вкусы клиентов из Южной Корее, которая будет основным рынком для Filante. Контуры фирменного ромба Renault можно увидеть в оформлении фар, фонарей и подсвеченной радиаторной решётки. Колёсные арки имеют оригинальные накладки в верхней части. Корма увенчана парящим спойлером. Панорамная стеклянная крыша площадью 1,1 мне имеет центральной перемычки и открывающихся секций.

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Габаритная длина Renault Filante — 4915 мм, ширина — 1890 мм, высота — 1635 мм, колёсная база — 2820 мм, дорожный просвет — 201 мм, штатные колёса — 19- либо 20-дюймовые. В основе Filante лежит «углеводородная» версия платформы CMA, разработанной компанией Volvo Cars ещё в прошлом десятилетии и модифицированной Geely под свои модели и модели дочернего бренда Lynk & Co. Кроссовер Geely Boyue L/Atlas, ставший, по сути, донором для Filante, тоже построен на платформе CMA. Передняя подвеска здесь — типа McPherson, задняя — независимая многорычажная.

1 / 2
2 / 2

Для Renault Filante на данный момент заявлена только одна гибридная силовая установка в сочетании с передним приводом, она позаимствована из арсенала Geely. В состав силовой установки входят 1,5-литровый бензиновый турбомотор (150 л.с., 250 Нм) и два электромотора — один выдаёт 100 кВт (136 л.с.) и 320 Нм, второй — 60 кВт (82 л.с.) и 180 Нм. Электромоторы интегрированы в трёхступенчатую планетарную автоматическую коробку передач DHT Pro (Dedicated Hybrid Transmission) с двумя сцеплениями и гидравлическим блоком. Буферная батарея имеет скромную ёмкость 1,64 кВт·ч, её зарядка от внешнего источника не предусмотрена. Максимальная совокупная отдача силовой установки — 250 л.с. и 565 Нм. Динамические характеристики Renault Filante пока не раскрыты.

1 / 12
2 / 12
3 / 12
4 / 12
5 / 12
6 / 12
7 / 12
8 / 12
9 / 12
10 / 12
11 / 12
12 / 12

Салон у Renault Filante строго пятиместный с вместительным багажником объёмом 633 л (с сложенными спинками заднего дивана — 2071 л). В переднюю панель интегрированы три экрана — приборный, настроечно-мультимедийный и развлекательный для переднего пассажира, каждый экран имеет диагональ 12,3 дюйма, а приборный экран дополнен 25,6-дюймовым проекционным экраном на лобовом стекле. Базовая аудиосистема Arkamys насчитывает восемь динамиков, а у топовой аудиосистемы Bose Premium их десять и есть активное шумоподавление. В числе заявленных электронных ассистентов водителя есть адаптивный круиз-контроль, автопарковщик, камеры кругового обзора, цифровое зеркало заднего вида и система обнаружения забытого в салоне ребёнка.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

На старте продаж в Южной Корее Renault Filante предложен в комплектациях Techno, Iconic и Esprit Alpine, цены начинаются от 44,32 млн вон (2,42 млн рублей в переводе по текущему курсу), поставки начнутся в марте. Производиться флагманский кроссовер будет в южнокорейском Пусане, а не в Китае, и отсюда пойдёт на экспорт: в начале 2027 года появление Filante ожидается в странах Южной Америки и Персидского залива. Для Европы Renault Filante не анонсирован, притом что в Великобритании в следующем месяце начнутся продажи Geely Starray с аналогичной силовой установкой.

кроссовер новинки гибридные авто Renault Renault Filante

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
1 комментарий
13.01.2026 16:27
Кирилл

Странная модель вроде хотят как то выделиться но все все не то , и что честь чего вообще geely делиться с renault какими то технологиями? Непонятные редакторы carscoops уже ошибочно назвали эту модель е сегмент ( когда она D) объявили премиумом и в конкуренты назвали x5,xc90 ,Gle, и q7 , вот так и читай авторитетные мировые СМИ, а volvo повезло сначала на geely работать потом эти технологии просто так идут рено , которая ещё эксплуатирует платформы и двигатели от nissan , очень хорошая компания рено все делает самостоятельно !!

Новые статьи

Статьи / Мнение без фильтров Само так получилось: кто виноват в ДТП на неочищенной дороге Каждую зиму в пабликах любого города можно встретить жалобы на некачественную уборку снега с дорог, который, по мнению авторов сообщений, часто становится причиной ДТП. Мол, нельзя так чисти... 483 1 3 12.01.2026
Статьи / История Суперкар-внедорожник и милые вуатюретки: французские производители, о которых почти не знают Французский автопром всегда был в некотором роде вещью в себе. И в момент своего рождения в конце ХIХ века, и в период своего наивысшего расцвета после Первой мировой войны, и через тридцать... 2937 4 2 11.01.2026
Статьи / Гаджеты Риск для нашей пользы: чем опасен литий-ионный бустер Поскольку мало кто читает инструкции, то даже такой, на первый взгляд, простой прибор, как портативное автомобильное литий-ионное пусковое устройство, способен преподнести неприятные сюрприз... 1299 1 1 10.01.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 75492 14 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 45973 16 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 18085 4 3 02.10.2025
Обсуждаемое
6 Честный вездеход без глянца и с 60-летней биографией: тест-драйв BAW 2...
5 Масло – темнеет, механика – экономит: самые популярные мифы, которые н...
4 Суперкар-внедорожник и милые вуатюретки: французские производители, о...
Новые комментарии
Change privacy settings