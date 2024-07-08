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  • Renault Grand Koleos на базе Geely Monjaro стал успешным, несмотря на скандал и отсутствие цен

Renault Grand Koleos на базе Geely Monjaro стал успешным, несмотря на скандал и отсутствие цен

08.07.2024 473 0 0

За полторы недели с момента презентации новый паркетник Рено собрал более 7000 заявок. Старт «живых» продаж намечен на осень.

Кроссовер Renault Grand Koleos – это первая модель, созданная в рамках объявленного еще несколько лет назад партнерства компании Рено и китайского холдинга Geely Auto. Паркетник построен на базе Geely Xingyue L, он же Monjaro. Мировая премьера SUV с реношным ромбом состоялась 27 июня текущего года в Корее на выставке Busan International Mobility Show (BIMS), ведь именно в этой стране наладят его производство. И именно Корея станет дебютным и главным рынком для новинки. Причем на Grand Koleos возложены большие надежды, так как местный завод Renault Korea сейчас переживает непростые времена. К слову, в Renault Korea предприятие превратилось в 2022-м – прежде оно называлось Renault Samsung. А в 2024-м французские боссы окончательно отказались от использования бренда Samsung (с одноименным производителем бытовой техники марку давно ничего не связывает). Между тем выяснилось, что презентацию столь важной для корейского подразделения модели сопровождал скандал.

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Как сообщают местные профильные медиа, после премьеры Grand Koleos на одном из корпоративных YouTube-каналов Renault Korea появился ролик, в котором сотрудница не то самой компании, не то рекламного агентства, которому поручили продвижение модели, продемонстрировала некий жест, символизирующий унижение мужчин. Более того, по информации корейских СМИ, этот жест мелькал даже не в одном видео. Затем Renault Korea заблокировала доступ к скандальному контенту и выпустила извинение. Но негативная реакция некоторых пользователей никуда не делась – в частности, соответствующие комментарии еще можно обнаружить в Сети.

Тем не менее, сегодня, 8 июля, Renault Korea выпустила пресс-релиз, в котором похвасталась первыми успехами кроссовера, сделанного на основе «китайца». Сообщается, что всего с момента презентации по 7 июля включительно было собрано 7135 предварительных заявок на Renault Grand Koleos – и это при том, что прайс-листа еще нет, его опубликуют позже в этом месяце. Фирма также проводила собственный опрос среди посетителей выставки BIMS: ими отмечены дизайн модели, просторный салон и отдельный пассажирский экран мультимедиа на передней панели.

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Что касается внешности, то она у Гранда оригинальная. Паркетник Renault получил собственные радиаторную решетку и бамперы, иные капот и наружные панели дверей, плюс переделаны окошки в задних стойках крыши и фонари. Длина Grand Koleos равна 4780 мм против 4770 мм у российского Geely Monjaro, колесная база – 2820 мм вместо 2845 мм. Внутри же реношный кроссовер почти дословно повторил модель Geely.

Корейцам Renault Grand Koleos предложат как только с ДВС, так и в виде гибрида. Техника перешла с паркетника Джили (но в РФ, например, гибридной версии нет), хотя и со своими настройками. Под капотом «традиционного» паркетника установлена бензиновая турбочетверка 2.0 мощностью 211 л.с. (в Китае – 218 или 238 л.с.): переднеприводный Гранд имеет семиступенчатую роботизированную коробку с двумя сцеплениями, полноприводному SUV достался классический восьмиступенчатый автомат. Гибридный Grand Koleos бывает только с передним приводом, в состав установки такого кросса вошел турбомотор 1.5, совокупная отдача – 245 л.с.

«Живые» продажи нового кроссовера Renault стартуют в Корее осенью. Вполне возможно, что впоследствии Grand Koleos корейского производства отправят на экспорт.

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