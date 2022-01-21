Автомобили Geely «пропишутся» на корейском заводе Renault

В планах выпуск как гибридов, так и машин только с ДВС, причем их также собираются поставлять на экспорт. На конвейер корейского предприятия «китайцы» должны встать через пару лет.

Летом прошлого года Группа Renault и холдинг Geely объявили о подписанном меморандуме о взаимопонимании, который предусматривает «обмен технологиями и ресурсами». Согласно ему, в Китае под французским брендом будут производить новые гибридные легковушки (продажу «традиционных» легковых моделей французской марки там свернули из-за низкого спроса), вдобавок в том документе говорилось о том, что партнеры вместе изучат возможность организации производства в Южной Корее. И вот компании заявили о втором соглашении: принадлежащий французской Группе завод Renault Samsung, который расположен в корейском Пусане, будет выпускать «совершенно новую линейку автомобилей», разработанную вместе с Джили.

Напомним, автомобильное подразделение Samsung принадлежит Рено с 2000 года, к производителю бытовой техники и смартфонов оно отношения уже давно не имеет. Сегодня это предприятие выпускает под собственным брендом переделанные модели Renault (например, кроссоверы XM3 и QM6, то есть Arkana и Koleos соответственно) для корейского рынка, а также Аркану, которую поставляют на экспорт (уже под маркой Рено). Тем не менее, завод продолжает испытывать трудности, ведь раньше заказов было гораздо больше: прежде на этой площадке еще собирали предыдущий паркетник Nissan Rogue для США (в других странах модель известна как X-Trail), однако Ниссан от услуг корейского завода в итоге отказался. И именно китайская Geely теперь объявлена «стратегическим партнером» Renault Samsung.

Samsung XM3 и Samsung QM6 1 / 2 Samsung XM3 и Samsung QM6 2 / 2

Какие именно новые модели (или модель) пропишутся в Корее – пока не разглашается. При этом объявлено, что это будут машины на платформе CMA (Compact Modular Architecture), созданной китайцами совместно с Volvo (шведская марка принадлежит «поднебесному» автогиганту). Также известно, что Renault Samsung наладит сборку как гибридов (но без возможности зарядки от электросети), так и автомобилей только с ДВС. Машины планируют продавать в Корее и поставлять на экспорт (список стран не раскрыт). Под каким брендом – тоже еще неизвестно. Впрочем, на корейском рынке новинки, скорее всего, окажутся Самсунгами.



Между тем в предыдущем релизе Renault и Geely был упомянут бренд Lynk&Co (совместный проект Джили и Вольво), большинство моделей которого как раз базируется на «тележке» CMA. А в декабре агентство Reuters сообщило со ссылкой на собственные источники, что первым на конвейер корейского завода встанет кроссовер Lynk&Co 01. К слову, Рено обещает поделиться своим опытом «в области дизайна», то есть можно предположить, что «единичка» внешне преобразится.

Lynk&Co 01 1 / 4 Lynk&Co 01 2 / 4 Lynk&Co 01 3 / 4 Lynk&Co 01 4 / 4

Ну и напоследок напомним про другую инсайдерскую информацию Reuters: после организации производства в Корее Geely якобы рассматривает возможность начать поставки автомобилей в США, ведь их можно будет ввозить беспошлинно (между Штатами и Южной Кореей действует соглашение о свободной торговле).



Старт серийного выпуска CMA-машин на заводе Renault Samsung намечен на 2024 год.