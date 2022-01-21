Бизнес ×

Автомобили Geely «пропишутся» на корейском заводе Renault

21.01.2022 363 0 0

В планах выпуск как гибридов, так и машин только с ДВС, причем их также собираются поставлять на экспорт. На конвейер корейского предприятия «китайцы» должны встать через пару лет.

 

Летом прошлого года Группа Renault и холдинг Geely объявили о подписанном меморандуме о взаимопонимании, который предусматривает «обмен технологиями и ресурсами». Согласно ему, в Китае под французским брендом будут производить новые гибридные легковушки (продажу «традиционных» легковых моделей французской марки там свернули из-за низкого спроса), вдобавок в том документе говорилось о том, что партнеры вместе изучат возможность организации производства в Южной Корее. И вот компании заявили о втором соглашении: принадлежащий французской Группе завод Renault Samsung, который расположен в корейском Пусане, будет выпускать «совершенно новую линейку автомобилей», разработанную вместе с Джили.

Напомним, автомобильное подразделение Samsung принадлежит Рено с 2000 года, к производителю бытовой техники и смартфонов оно отношения уже давно не имеет. Сегодня это предприятие выпускает под собственным брендом переделанные модели Renault (например, кроссоверы XM3 и QM6, то есть Arkana и Koleos соответственно) для корейского рынка, а также Аркану, которую поставляют на экспорт (уже под маркой Рено). Тем не менее, завод продолжает испытывать трудности, ведь раньше заказов было гораздо больше: прежде на этой площадке еще собирали предыдущий паркетник Nissan Rogue для США (в других странах модель известна как X-Trail), однако Ниссан от услуг корейского завода в итоге отказался. И именно китайская Geely теперь объявлена «стратегическим партнером» Renault Samsung.

Samsung XM3 и Samsung QM6
1 / 2
Samsung XM3 и Samsung QM6
2 / 2

Какие именно новые модели (или модель) пропишутся в Корее – пока не разглашается. При этом объявлено, что это будут машины на платформе CMA (Compact Modular Architecture), созданной китайцами совместно с Volvo (шведская марка принадлежит «поднебесному» автогиганту). Также известно, что Renault Samsung наладит сборку как гибридов (но без возможности зарядки от электросети), так и автомобилей только с ДВС. Машины планируют продавать в Корее и поставлять на экспорт (список стран не раскрыт). Под каким брендом – тоже еще неизвестно. Впрочем, на корейском рынке новинки, скорее всего, окажутся Самсунгами.

Между тем в предыдущем релизе Renault и Geely был упомянут бренд Lynk&Co (совместный проект Джили и Вольво), большинство моделей которого как раз базируется на «тележке» CMA. А в декабре агентство Reuters сообщило со ссылкой на собственные источники, что первым на конвейер корейского завода встанет кроссовер Lynk&Co 01. К слову, Рено обещает поделиться своим опытом «в области дизайна», то есть можно предположить, что «единичка» внешне преобразится.

Lynk&Co 01
1 / 4
Lynk&Co 01
2 / 4
Lynk&Co 01
3 / 4
Lynk&Co 01
4 / 4

Ну и напоследок напомним про другую инсайдерскую информацию Reuters: после организации производства в Корее Geely якобы рассматривает возможность начать поставки автомобилей в США, ведь их можно будет ввозить беспошлинно (между Штатами и Южной Кореей действует  соглашение о свободной торговле).

Старт серийного выпуска CMA-машин на заводе Renault Samsung намечен на 2024 год.

Китай Корея авторынок новинки бизнес Renault Geely Lynk&Co

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Интересно На случай экономической катастрофы: как сделать запас бензина на год и точно ли это нужно Печальной реальностью завтрашнего дня может стать даже то, о чем вчера и в шутку подумать было невозможно. Прошедший 2021 год шокировал нас АИ-95 по 100 рублей и продажей мест в очередях на... 1296 1 1 20.01.2022
Статьи / Авто недели Базовые ценности: стоит ли покупать Ford Focus III за миллион рублей Цены на вторичном рынке не перестают удивлять: зачастую популярные модели оказываются такими же дорогими, как нечто более крупное или статусное. Приведем наглядный пример: около года назад м... 4084 4 2 18.01.2022
Статьи / Интересно Свечи, «бублик» и все прочие: почему появляется вибрация на холостых Вибрация на холостых оборотах – штука не очень приятная. В первую очередь она заметно снижает комфорт. Во вторую – может быть признаком серьёзной неисправности (причём не всегда мотора). Но... 2428 0 8 18.01.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Авто с пробегом Полный сток, зелёный салон и 400 тысяч пробега: опыт владения Mercedes S124 Казалось, еще недавно 124-е Мерседесы, любимые народом, вовсю покупали на вторичке для езды как уже непрестижную, но сверхнадежную и неубиваемую машину, однако это время безвозвратно прошло…... 12418 20 20 02.12.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Genesis GV70: приборка с 3D-эффектом, салон круче, чем у BMW, и экономия в миллион Младший кроссовер корейского премиум-бренда записал в свои конкуренты Audi Q5, BMW X3 и Mercedes-Benz GLC. Способен ли корейский выскочка отбить покупателей у признанных авторитетов? 12371 1 6 18.10.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Салон с квартиру и запчасти за копейки: опыт владения Chrysler Concorde за 220 000 рублей Про такие машины принято говорить, пренебрежительно махнув рукой: «Да они уже давно все сгнившие и ушатанные!». Тем не менее поклонники упорно ищут и успешно находят удачные экземпляры. А по... 12182 16 7 30.09.2021
Обсуждаемое
78 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
63 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings