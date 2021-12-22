Geely и Renault создадут СП. Китайские автомобили могут добиться беспошлинного ввоза в США

О том, что французский и «поднебесный» автопроизводители думают о совместном выпуске гибридов для Азии, мы сообщали ещё минувшим летом. Напомним, в 2020-ом группа Renault официально объявила о закрытии в Китае совместного предприятия с Dongfeng, в итоге компании пришлось прекратить продавать на этом рынке традиционные «легковушки» под своим брендом. При этом стоит отметить, что полностью французы КНР всё-таки не покинули: у них есть ещё несколько СП по выпуску коммерческого транспорта и «электричек» (с Dongfeng и Nissan).



На фото: логотип Renault

Так называемые «традиционные» легковые автомобили с логотипом в виде ромба готовятся вернуться в Поднебесную. Теперь французы намерены выпускать их уже с новым партнёром – Geely. Судя по новому сообщению Reuters, компании Geely и Renault, которые работают над соглашением с начала текущего года, вот-вот официально объявят о новом партнёрстве.

Как мы отмечали ранее, чисто бензиновые машины Renault на китайский рынок, вероятно, не вернутся. По сведениям агентства, ссылающегося на собственные источники, на новом СП будет налажено производство гибридов, причём продавать их в Китае участники соглашения планируют под неким новым брендом (каким окажется его название, пока не сообщается).



На фото: Samsung XM3

Предполагается, что в рамках партнёрства Geely предоставит французам свою платформу CMA (Compact Modular Architecture): в настоящее время эту «тележку» используют для создания машин не только «поднебесного» бренда, но и Volvo (холдинг владеет в том числе и шведской маркой). В свою очередь, Renault, в соответствии с соглашением, будет отвечать за дизайн и маркетинг.

Отметим, такой ход поможет Renault усилить свои позиции в Азии в целом: предполагается, что компания сфокусируется в том числе на южнокорейском сборочном заводе Renault Samsung Motors (отметим, Рено владеет 80% акций Samsung Motors с 2000 года), это один из самых крупных автопроизводителей Южной Кореи на сегодняшний день. В рамках партнёрства доступ к этой площадке в Пусане получит и Geely: ожидается, что на её мощностях компания будет выпускать кроссовер Lynk & Co 01 (сейчас модель доступна с бензиновым мотором и в вариантах «обычного» гибрида и подключаемого гибрида).



На фото: Lynk & Co 01

По информации Reuters, в случае, если Geely действительно наладит выпуск автомобилей в Южной Корее, она может получить возможность беспошлинного ввоза машин на рынок США, кстати, второй по объёму продаж после КНР (в соответствии с соглашением о свободной торговле между Штатами и Кореей). В этом случае американцам, вероятно, предложат модели бренда Lynk & Co.

На сегодняшний день автомобили марки Lynk & Co представлены в Китае, однако он уже начинает выходить за пределы Поднебесной. В Европе на первых порах будет предлагаться лишь одна модель – паркетник 01 (и только в виде гибрида), да и его планируется продавать в основном по подписке, хотя возможность традиционной покупки тоже предусмотрена. Ранее Kolesa.ru сообщал о том, что к 2025 году бренд должен выйти в том числе и на российский рынок.

