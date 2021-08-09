Renault может «позаимствовать» модели у Geely, а «китайцы», возможно, пропишутся в Корее

Год назад Группа Renault объявила о закрытии в Китае совместного предприятия с Dongfeng и о сворачивании там продаж «традиционных» легковушек под собственным брендом. Хотя полностью французы из Поднебесной все же не ушли – у них есть еще несколько СП по выпуску «электричек» (в частности, с тем же Dongfeng и Nissan) и коммерческого транспорта. А теперь легковые автомобили с «ромбом» вновь планируют продавать в КНР – уже с новым партнером, хотя чисто бензиновые модели туда не вернутся. Так, сегодня компания Renault сообщила о подписанном меморандуме о взаимопонимании с Geely Holding, который предусматривает «обмен технологиями и ресурсами». Помимо китайского рынка, плоды этого сотрудничества еще могут появиться в Южной Корее, не исключено и дальнейшее расширении географии, правда, опять же лишь в пределах Азии.

В совместном заявлении французской Группы и Geely говорится о том, что в Китае под брендом Renault планируют выпускать гибриды. Формулировки пока расплывчатые, однако, судя по всему, это будут перелицованные модели китайского холдинга, а их производство наладят на мощностях Джили. Сама же Рено возьмет на себя маркетинг и сервис.

Lynk & Co 01 PHEV 1 / 2 Lynk & Co 01 PHEV 2 / 2

Какие именно машины «позаимствуют» у китайцев – достоверных данных еще нет. Не исключено, что это будут модели «продвинутого» бренда Lynk & Co (совместный проект Джили и Volvo, шведская марка, в свою очередь, принадлежит «поднебесному» холдингу), ведь он тоже упомянут в сегодняшнем релизе (о об этом чуть ниже). Среди Линков подзаряжаемые гибридные версии имеются у созданных на платформе CMA седана 03, кроссоверов 01 (он же на заглавном фото), 02 и 05. Также в виде PHEV бывает и компактный паркетник Lynk & Co 06, в основе которого лежит «тележка» BMA, плюс у «шестерки» есть «мягкогибридный» вариант MHEV.



Взамен в Южной Корее на заводе Renault Samsung (автомобильное подразделение Samsung принадлежит Рено с 2000 года, к производителю бытовой техники и смартфонов компания отношения уже давно не имеет) могут наладить выпуск моделей «на базе платформ Lynk & Co» для местного рынка. Под каким брендом – Samsung или, собственно, Lynk & Co – не уточняется. Да и в целом вопрос локализации сборки «китайцев» пока изучается. Напомним, Линки на данный момент представлены только в Китае, в этом году марка должна приступить к освоению Европы.

Lynk & Co 02 PHEV

Даже примерные сроки реализации совместных планов Geely и Renault пока не озвучены.



Между тем обе компании сотрудничают с Daimler. У китайцев есть СП с немецким концерном, в рамках которого будет перезапущен бренд smart, вдобавок владельцу Джили принадлежат акции Даймлера. Рено от акций немецкого автогиганта недавно избавилась, зато французы участвовали в создании новых Mercedes-Benz Citan/T-Class (клоны свежего Kangoo). Однако в планируемом партнерстве Renault и Geely общих точек с немцами нет.