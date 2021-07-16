Кроссовер smart, который породнится с будущими Volvo через платформу Geely: новое фото

Перевести свои модели на электротягу марка smart решила еще в 2018-м, а год спустя концерн Daimler перестал владеть ею единолично: было создано совместное предприятие с китайским холдингом Geely. Развитием бренда занимаются в основном китайцы, они отвечают за проектирование и продвижение, в Поднебесной же наладят производство будущих машин. Ну а первенцем «новой волны» станет, конечно, кроссовер. Официально паркетник анонсировали в мае, опубликовав несколько эскизов и тизеров, а теперь smart поделился еще одной картинкой. Отметим, это еще не серийная модель, а концепт, причем пока без имени (марка зовет его eSUV). Впрочем, товарный кросс, скорее всего, не будет сильно отличаться от предвестника.

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На этот раз машина запечатлена сверху: паркетнику досталась панорамная крыша с «золотым» узором (вроде бы он еще и светится) в «рамке» того же цвета. Другие особенности экстерьера – сделанная в виде единой плашки головная оптика и черные вставки в нижней части задних стоек, которые дают эффект «парящей» крыши. В целом у паркетника более «взрослый» облик, чем у нынешних Смартов. Кстати, если китайцы отвечают за технику, то дизайн разработан немецкой командой.



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Новый smart построен на модульной платформе SEA (Sustainable Experience Architecture), разработанной Geely специально для «электричек». На той же «тележке» базируется и первенец нового премиального суббренда Джили – лифтбек Zeekr 001. И она же ляжет в основу некоторых будущих Volvo (шведская марка принадлежит китайцам). По неофициальным данным, у базового паркетника smart будет один электромотор, установленный на задней оси, и батарея емкостью примерно 70 кВт*ч, с которой он сможет проехать 500 км. Правда, «дальнобойность» рассчитана по устаревшему циклу NEDC. О полном приводе зарубежные СМИ пока молчат, но платформой SEA предусмотрено наличие двух электродвигателей. Также самой маркой объявлено, что всем версиям положена мультимедийная система с голосовым управлением.



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Мировая премьера кроссовера пройдет на выставке IAA Mobility (туда шоу переедет из Франкфурта), которая откроется в начале сентября. На конвейер китайского завода модель встанет в следующем году, она будет глобальной.



Из России марка smart ушла после того, как ее актуальные ситикары fortwo и forfour окончательно превратились в «зелень». О возвращении на наш рынок пока не слышно. Зато в 2022-году к нам планируют привезти электрический Mini Cooper SE.