Кроссовер smart, который породнится с будущими Volvo через платформу Geely: новое фото

Перевести свои модели на электротягу марка smart решила еще в 2018-м, а год спустя концерн Daimler перестал владеть ею единолично: было создано совместное предприятие с китайским холдингом Geely. Развитием бренда занимаются в основном китайцы, они отвечают за проектирование и продвижение, в Поднебесной же наладят производство будущих машин. Ну а первенцем «новой волны» станет, конечно, кроссовер. Официально паркетник анонсировали в мае, опубликовав несколько эскизов и тизеров, а теперь smart поделился еще одной картинкой. Отметим, это еще не серийная модель, а концепт, причем пока без имени (марка зовет его eSUV). Впрочем, товарный кросс, скорее всего, не будет сильно отличаться от предвестника.
На этот раз машина запечатлена сверху: паркетнику досталась панорамная крыша с «золотым» узором (вроде бы он еще и светится) в «рамке» того же цвета. Другие особенности экстерьера – сделанная в виде единой плашки головная оптика и черные вставки в нижней части задних стоек, которые дают эффект «парящей» крыши. В целом у паркетника более «взрослый» облик, чем у нынешних Смартов. Кстати, если китайцы отвечают за технику, то дизайн разработан немецкой командой.
Новый smart построен на модульной платформе SEA (Sustainable Experience Architecture), разработанной Geely специально для «электричек». На той же «тележке» базируется и первенец нового премиального суббренда Джили – лифтбек Zeekr 001. И она же ляжет в основу некоторых будущих Volvo (шведская марка принадлежит китайцам). По неофициальным данным, у базового паркетника smart будет один электромотор, установленный на задней оси, и батарея емкостью примерно 70 кВт*ч, с которой он сможет проехать 500 км. Правда, «дальнобойность» рассчитана по устаревшему циклу NEDC. О полном приводе зарубежные СМИ пока молчат, но платформой SEA предусмотрено наличие двух электродвигателей. Также самой маркой объявлено, что всем версиям положена мультимедийная система с голосовым управлением.
Мировая премьера кроссовера пройдет на выставке IAA Mobility (туда шоу переедет из Франкфурта), которая откроется в начале сентября. На конвейер китайского завода модель встанет в следующем году, она будет глобальной.
Из России марка smart ушла после того, как ее актуальные ситикары fortwo и forfour окончательно превратились в «зелень». О возвращении на наш рынок пока не слышно. Зато в 2022-году к нам планируют привезти электрический Mini Cooper SE.
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