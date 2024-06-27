Представлен Renault Grand Koleos: кроссовер сделан на базе Geely Monjaro

У нового паркетника французской марки свой дизайн экстерьера, а вот внутри он почти дословно повторил донора. Модель предложат как только с ДВС, так и в виде гибрида.

О партнерстве компаний Renault и Geely Auto было объявлено еще несколько лет назад. Как тогда сообщалось, французская Группа наладит на корейском заводе Renault Samsung выпуск новой линейки, разработанной вместе с Джили. Машины будут построены на платформе CMA, которая, в свою очередь, создана китайцами вместе с Volvo (шведская марка принадлежит фирме Geely). И вот дебютировала первая совместная модель: в рамках открывшейся сегодня в Корее выставки Busan International Mobility Show состоялась премьера кроссовера Renault Grand Koleos.

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Отметим, с недавних пор предприятие Renault Samsung переименовано в Renault Korea, да и бренд Samsung уже стал историей – весь его модельный ряд перевели под материнскую марку Рено. Ну и добавим, что для корейцев хорошо знакомое россиянам название Koleos в новинку: носящий это имя глобальный SUV актуального поколения там представлен с индексом QM6, а предшественник звался QM5.



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За основу для нового Renault Grand Koleos корейского производства взяли модель Geely Xingyue L, которая на экспортных рынках, включая Россию, известна как Geely Monjaro. При этом у Гранда свой дизайн экстерьера. Паркетник получил оригинальные радиаторную решетку и бамперы, переделаны окошки в задних стойках крыши и фонари. Вдобавок задний номерной знак перенесли с багажной двери на бампер. Фишки топ-версии Esprit Alpine (серебристая машина на картинках) – акценты синего цвета, черная крыша и оригинальные 20-дюймовые колеса (прочим версиям еще положены 19-дюймовые диски).



1 / 2 Geely Xingyue L для Китая, он же Monjaro на экспортных рынках 2 / 2

Длина Renault Grand Koleos равна 4780 мм, колесная база – 2820 мм. Показатели нашего Geely Monjaro – 4770 и 2845 мм соответственно. Минимальный объем багажника новинки Рено пока не объявлен, зато известно, сколько вмещает отсек со сложенным вторым рядом кресел: 2034 л против 1532 л у кроссовера для РФ (хотя внушительная разница может объясняться разными методиками измерения).



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Внутри же Гранд практически дословно скопировал «китайца», лишь на руле красуется реношная эмблема. Как и для кроссовера Geely, предусмотрен отдельный пассажирский экран мультимедиа. В списке оборудования еще заявлены проекционный дисплей, трехзонный климат-контроль, аудиосистема Bose, камеры кругового обзора, автопарковщик, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения.



Корейцам Grand Koleos будет доступен как только с ДВС, так и в виде гибрида E-Tech. «Традиционный» кроссовер имеет бензиновую турбочетверку 2.0 мощностью 211 л.с. (в Китае – 218 или 238 л.с.): модель с передним приводом укомплектована семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, полноприводному SUV достался классический восьмиступенчатый автомат. Гибридный Гранд бывает только переднеприводным, в состав установки такого паркетника входит турбомотор 1.5, совокупная мощность – 245 л.с.



На корейский рынок Renault Grand Koleos выйдет осенью, цен пока нет. Не исключено, что впоследствии кроссовер локальной сборки начнут поставлять и на экспорт. Между тем еще два года назад сообщение компании Рено о партнерстве с Geely сопровождал тизер купеобразного паркетника. То есть второй совместной моделью в гамме корейского завода вполне может стать «переосмысленная» Geely Tugella.

