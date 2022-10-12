Renault и Geely готовят совместный среднеразмерный кроссовер: первый тизер

Производство нового автомобиля наладят на заводе в Южной Корее. Ожидается, что он выйдет на рынок в 2024 году.

Ранее в Renault рассказали о том, что планируют разделить свою деятельность на два отдельных направления – одно займётся разработкой и выпуском электромобилей, а второму достанется работа с автомобилями, оснащёнными двигателями внутреннего сгорания. Предполагается, что в этом производителю помогут партнёрские отношения с другими компаниями. Вероятно, подробности о разделении бизнеса станут известны в следующем месяце, 8 ноября.

На фото: автомобили Renault Korea

Ранее уже сообщалось о партнёрстве французской группы Renault и китайского холдинга Geely; в частности, Джили купила 34% корейской дочерней компании Рено. В рамках соглашения Renault будет разрабатывать гибридные автомобили Geely, производство которых наладят на мощностях завода в Пусане (Южная Корея). Сейчас это предприятие называется Renault Korea Motors (ранее – Renault Samsung), здесь впоследствии начнётся выпуск первого кроссовера совместной разработки.



Анонсирован серийный автомобиль, который будет создан в рамках партнёрства Renault Group и Zhejiang Geely Holding Group. Пока что опубликован только один тёмный тизер, раскрывающий силуэт будущей новинки в профиль. Ожидается, что это окажется среднеразмерный кроссовер с купеобразным кузовом, традиционными пропорциями, высокой «талией», сравнительно массивной передней частью и лаконичным спойлером на верхней части пятой двери.

Тизер совместного кроссовера Renault и Geely

Техника у этого кроссовера разработки Renault и Geely будет гибридной, никаких подробностей о ней пока нет. В основу пока что безымянного SUV ляжет платформа CMA (Compact Modular Architecture), на которой также базируются паркетник Volvo XC40, модели Lynk & Co, а также кроссовер Geely Tugella.



Известно, что производство серийной версии среднеразмерного гибридного SUV наладят в 2024 году. Модель предназначена для южнокорейского автомобильного рынка, кроме того, её отправят и на экспорт (конкретные страны пока не названы). В Renault Korea Motors отметили, что в ближайшие шесть лет намерены инвестировать в свой корейский бизнес свыше 900 млн евро.

На фото: Geely Tugella

Напомним, ранее предполагалось, что сотрудничество с Geely в том числе поможет Renault вернуться на «поднебесный» рынок. Дело в том, что ещё в 2020-ом французская компания официально объявила о закрытии в Китае совместного предприятия с Dongfeng: в итоге на этом рынке прекратились продажи традиционных «легковушек» Рено. Однако полностью производитель КНР не покинул, ведь у них осталось несколько СП, выпускающих коммерческий транспорт и «электрички» (с Dongfeng и Nissan).



Стоит отметить, что дальнейшее сотрудничество с Geely компании Renault пришлось обсудить в том числе с партнёром по альянсу – японской компанией Nissan. Вероятно, в ходе встрече затрагивались и другие вопросы: по окончанию переговоров стало известно о том, что Ниссан покидает российский рынок, а завод «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» в Санкт-Петербурге и иные местные активы отправляются в собственность НАМИ.

