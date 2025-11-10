Бизнес ×
  • Renault, скорее всего, вернёт ДВС в следующих поколениях Megane и Scenic

Renault, скорее всего, вернёт ДВС в следующих поколениях Megane и Scenic

10.11.2025 402 3 0

Актуальные Megane и Scenic, построенные на платформе AmpR Medium, предлагаются только как электромобили, что сильно ограничивает их рыночный потенциал. Следующие поколения этих моделей получат новую, более гибкую в плане силовых установок платформу, допускающую установку ДВС.

Renault Group с одной стороны бодро рапортует о том, что электрификация её модельного ряда идёт успешно и на «электрички» приходится примерно 20% от общего объёма продаж, но с другой понимает, что до полного замещения «углеводородных» машин электромобилями ещё, мягко говоря, очень далеко, если такое замещение вообще возможно. К тому же не все электромобили Renault расходятся хорошо. Продажи хэтчбека Megane E-Tech electric, например, стремительно идут вниз: за первые девять месяцев этого года в Европе, по данным самой компании, реализовано только 12 496 шт. (-51,4% по сравнению с АППГ). У соплатформенного кроссовера Scenic E-Tech electric (показан на заглавной фотографии) дела идут получше: за тот же период он разошёлся в Европе тиражом 26 438 шт. (+110,9%).

Renault Megane E-Tech electric

Между тем в прошлом, когда Megane и Scenic были «углеводородными» моделями, их тиражи исчислялись сотнями тысяч штук. Электрификация этих некогда очень массовых моделей привела к тому, что компания Renault просто сдала без боя С-класс конкурентам, которые оказались менее расторопными по части «озеленения» и по-прежнему предлагают в этом классе бензиновые и дизельные модели — в лидерах здесь Vokswagen, Skoda, Peugeot и Toyota.

Минувшим летом у Renault Group появился новый генеральный директор — Франсуа Прово, он до сих пор не представил новый план развития компании, но его будущие контуры уже известны, одним из ключевых слов в этом плане будет «гибкость». Генеральный директор бренда Renault Фабрис Камболив (не путать с гендиректором всей Renault Group), которого цитирует британский журнал Autocar, сообщил, что компания готовит новую платформу для своих будущих компактных и среднеразмерных моделей, которая не будет только электрической, как AmpR Medium, и допускает установку ДВС в составе гибридных силовых установок последовательного типа.

Новая платформа будет готова примерно к 2030 году, тогда же можно ожидать и новые поколения Megane и Scenic. Напомним, что актуальный электрический Megane E-Tech electric дебютировал в 2021 году, кроссовер Scenic E-Tech electric справил премьеру в 2023-м, весной этого года обе модели получили небольшое техническое обновление. В некоторых странах Европы Renault по-прежнему продаёт «углеводородный» седан Renault Megane прошлого поколения, который всё ещё выпускается в Турции.

Добавим, что у Renault Group и китайского холдинга Geely есть совместное предприятие Horse Powertrain, оно представило недавно семейство силовых модулей на базе ДВС, позволяющих превратить электромобиль в гибрид. Производство таких модулей начнётся только в 2027 году и пока неизвестно, планирует ли компания Renault устанавливать их на свои существующие и будущие модели.

хэтчбек кроссовер электромобиль новинки гибридные авто бизнес Renault Renault Megane Renault Scenic
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
3 комментария
10.11.2025 23:27
Papirus

Ну одумались, поздравляю. Едва очередную марку не угрохали в угоду китайцам.

11.11.2025 00:24
Кирилл

А какую уже угрохали? Кроме volvo который ford продал

11.11.2025 00:33
Кирилл

Не пониманию о каком сдаче c сегмента идёт речь? Когда сейчас рено имеет модельный ряд которого никогда не было, в c сегменте у них Austral, simbioz, arkana, вот этот электрический scenic, плюс megane e tech так же в C сегменте только хэтчбэк, и d сегмент rafale и espace , по поводу продаж что раньше они продавались хорошо так года были другие Когда минивэны и хэтчи хорошо продавались сейчас так нереально так что правильно что они отдали имя scenic этому кроссоверу, megane вообще можно снимать с производства и мало кто заметил хэтчбэки в C сегменте так же переживают худшие продажи , продавался бы megane хорошо его бы сделали электро ? Focus тому подтверждение astra ,308 и hyundai i30 под вопросом тоже с такими продажами
И что самое интересное renault с geely ведь представили двигатель который хотят продавать любой компании которая хочет из электро сделать phev/ erev так почему же не сделают этого с этими моделям?

Новые статьи

Статьи / Двигатели С каждым днём ещё роднее: всё про новые 2,5-литровые дизели из Нижнего Новгорода О том, что вместо старого доброго Cummins ISF 2.8 под капотами дизельных Газелей появился новый двигатель семейства G 2.5, знают уже почти все. Но что это за мотор, а главное – чей он на сам... 4944 3 3 10.11.2025
Статьи / Мнение без фильтров Других нет: почём премиум для народа? Знаете, какое прилагательное сейчас встречается чаще остальных при описании каждого второго автомобиля? Премиальный. Сначала это вызывало лёгонькое недоумение, потом немного смешило, позже с... 569 6 3 10.11.2025
Статьи / Выбор авто 5 причин покупать и не покупать Geely Monjaro Geely Monjaro ворвался на автомобильный рынок в начале 2023 года и уже в следующем году вошел в десятку самых популярных моделей. Что стоит за этой популярностью, какие реальные недостатки е... 7196 8 0 09.11.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 16651 12 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 15409 4 3 02.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Дорогой ты мой бюджетник: тест-драйв Solaris KRX До известных событий основу российского рынка легковых автомобилей составляли модели сегмента В+. Но после ухода корейских и европейских компаний, когда пустоту заполнили китайские бренды, и... 13765 25 3 28.09.2025
Обсуждаемое
8 5 причин покупать и не покупать Geely Monjaro
7 Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5
6 Других нет: почём премиум для народа?
Новые комментарии
Change privacy settings