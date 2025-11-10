Renault, скорее всего, вернёт ДВС в следующих поколениях Megane и Scenic

Renault Group с одной стороны бодро рапортует о том, что электрификация её модельного ряда идёт успешно и на «электрички» приходится примерно 20% от общего объёма продаж, но с другой понимает, что до полного замещения «углеводородных» машин электромобилями ещё, мягко говоря, очень далеко, если такое замещение вообще возможно. К тому же не все электромобили Renault расходятся хорошо. Продажи хэтчбека Megane E-Tech electric, например, стремительно идут вниз: за первые девять месяцев этого года в Европе, по данным самой компании, реализовано только 12 496 шт. (-51,4% по сравнению с АППГ). У соплатформенного кроссовера Scenic E-Tech electric (показан на заглавной фотографии) дела идут получше: за тот же период он разошёлся в Европе тиражом 26 438 шт. (+110,9%).
Между тем в прошлом, когда Megane и Scenic были «углеводородными» моделями, их тиражи исчислялись сотнями тысяч штук. Электрификация этих некогда очень массовых моделей привела к тому, что компания Renault просто сдала без боя С-класс конкурентам, которые оказались менее расторопными по части «озеленения» и по-прежнему предлагают в этом классе бензиновые и дизельные модели — в лидерах здесь Vokswagen, Skoda, Peugeot и Toyota.
Минувшим летом у Renault Group появился новый генеральный директор — Франсуа Прово, он до сих пор не представил новый план развития компании, но его будущие контуры уже известны, одним из ключевых слов в этом плане будет «гибкость». Генеральный директор бренда Renault Фабрис Камболив (не путать с гендиректором всей Renault Group), которого цитирует британский журнал Autocar, сообщил, что компания готовит новую платформу для своих будущих компактных и среднеразмерных моделей, которая не будет только электрической, как AmpR Medium, и допускает установку ДВС в составе гибридных силовых установок последовательного типа.
Новая платформа будет готова примерно к 2030 году, тогда же можно ожидать и новые поколения Megane и Scenic. Напомним, что актуальный электрический Megane E-Tech electric дебютировал в 2021 году, кроссовер Scenic E-Tech electric справил премьеру в 2023-м, весной этого года обе модели получили небольшое техническое обновление. В некоторых странах Европы Renault по-прежнему продаёт «углеводородный» седан Renault Megane прошлого поколения, который всё ещё выпускается в Турции.
Добавим, что у Renault Group и китайского холдинга Geely есть совместное предприятие Horse Powertrain, оно представило недавно семейство силовых модулей на базе ДВС, позволяющих превратить электромобиль в гибрид. Производство таких модулей начнётся только в 2027 году и пока неизвестно, планирует ли компания Renault устанавливать их на свои существующие и будущие модели.
Ну одумались, поздравляю. Едва очередную марку не угрохали в угоду китайцам.
А какую уже угрохали? Кроме volvo который ford продал
Не пониманию о каком сдаче c сегмента идёт речь? Когда сейчас рено имеет модельный ряд которого никогда не было, в c сегменте у них Austral, simbioz, arkana, вот этот электрический scenic, плюс megane e tech так же в C сегменте только хэтчбэк, и d сегмент rafale и espace , по поводу продаж что раньше они продавались хорошо так года были другие Когда минивэны и хэтчи хорошо продавались сейчас так нереально так что правильно что они отдали имя scenic этому кроссоверу, megane вообще можно снимать с производства и мало кто заметил хэтчбэки в C сегменте так же переживают худшие продажи , продавался бы megane хорошо его бы сделали электро ? Focus тому подтверждение astra ,308 и hyundai i30 под вопросом тоже с такими продажами
И что самое интересное renault с geely ведь представили двигатель который хотят продавать любой компании которая хочет из электро сделать phev/ erev так почему же не сделают этого с этими моделям?