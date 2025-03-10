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Седан Renault Megane для Европы: теперь и с дизелем

10.03.2025 729 0 0

Компания Renault объявила о расширении линейки версий четырехдверки Megane, которая в прошлом году вернулась на европейский рынок. Теперь модель доступна не только с бензиновым мотором 1.3, но и с турбодизелем 1.5.

После дебюта электрического кросс-хэтча Renault Megane E-Tech Electric считалось, что в Европе эта модель со временем полностью вытеснит «углеводородное» семейство Megane (седан, хэтчбек и универсал). Но электрокар, видимо, оправдал надежды компании не во всех странах этого региона, так что в прошлом году в Старом Свете вновь стали продавать «традиционный» Renault Megane. Правда, речь только о четырехдверке и только о Восточной Европе. Напомним, производство седана продолжается в Турции (модель также по-прежнему доступна на рынках Ближнего Востока и Африки), тогда как пятидверки с ДВС делал испанский завод (их выпуск уже завершен). Так вот, после «камбэка» европейцам был предложен Megane-седан исключительно с бензиновой турбочетверкой 1.3 TCe (140 л.с.). А теперь объявлено о расширении гаммы: на восточноевропейские рынки выходит еще и дизельная версия. Также добавим, что там четырехдверная модификация зовется Megane GrandCoupe.

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Под капотом нового-старого исполнения установлен четырехцилиндровый турбодизель 1.5 Blue dCi. Причем, как и в случае с бензиновым 1.3 TCe, никакого гибридного довеска у дизеля нет. Мотор 1.5 Blue dCi выдает 115 л.с. и 270 Нм, он сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой EDC с двумя сцеплениями, тогда как бензиновому Megane еще положена шестиступенчатая механика.

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В некоторых странах дизельный седан можно купить в комплектациях Evolution и Techno, а где-то представлена только последняя версия. В списке оборудования самого дешевого Renault Megane значатся: 16-дюймовые колеса, тканевая обивка, 7-дюймовая цифровая приборка, мультимедиа с 7-дюймовым экраном и навигатором, двухзонный климат-контроль, шесть подушек безопасности, камера заднего вида, системы автоторможения и удержания в полосе движения. Топовый вариант Techno – это 17-дюймовые диски, полностью светодиодная головная оптика, комбинированная обивка, приборка на 10 дюймов, мультимедийная система с экраном диагональю 9,3 дюйма и адаптивный круиз-контроль.

В Польше, например, Renault Megane GrandCoupe с дизелем стоит от 113 900 злотых, что эквивалентно около 2,6 млн рублей по актуальному курсу. Бензиновый седан там стоит от 101 900 злотых (2,3 млн рублей).

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