Седан Renault Megane вернулся в Европу: никакой «зелени»

Три года назад компания Renault представила серийный электрический кросс-хэтч Megane E-Tech Electric. Считалось, что в Европе эта модель со временем полностью вытеснит «традиционное» семейство Megane. «Углеводородные» хэтчбек и универсал уже покинули большинство рынков: по данным французских медиа, их выпуск в Испании окончательно завершился весной 2024-го. А вот производство седана Renault Megane с ДВС продолжается – основная площадка расположена в Турции. Главным ареалом обитания для четырехдверки остается Ближний Восток, Меган-седан также представлен в Африке. В список еще входили некоторые «старосветские» страны – в основном, Восточной Европы. Но затем четырехдверку из большинства европейских салонов все же убрали. Так вот теперь объявлено о возвращении седана в Старый Свет: в частности, с июня возобновлены продажи в Чехии, Польше и Словакии. Причем там модель носит имя Renault Megane GrandCoupe.
Европейцам седан длиной 4,6 метра предложен с единственным мотором – это бензиновая турбочетверка 1.3 TCe мощностью 140 л.с., лишенная какого-либо электрического довеска. Напомним, у предназначенных для Европы пятидверок были гибридные версии. Двигатель работает в паре с шестиступенчатой механикой или семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями.
В актуальном модельном году Renault Megane GrandCoupe имеет всего две комплектации – Evolution и Techno. При этом сообщается, что четырехдверка соответствует ужесточенным нормам безопасности ЕС. Это значит, что в базе есть адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения (с функцией обнаружения пешеходов), слежения за разметкой, распознавания дорожных знаков и мониторинга состояния водителя.
Начальная версия также включает 16-дюймовые колеса, задний парктроник, мультимедиа-систему с 7-дюймовым экраном, камеру заднего вида и двухзонный климат-контроль. Более дорогое исполнение – это светодиодная оптика, 17-дюймовые диски, датчики парктроника спереди и сзади. Среди опций – 18-дюймовые колеса, более крупный планшет мультимедиа и панорамная крыша.
В Чехии, например, цена седана Renault Megane GrandCoupe стартует с отметки 469 000 местных крон (около 1,8 млн рублей по текущему курсу). А в Польше модель обойдется минимум в 87 900 злотых (около 1,9 млн рублей по текущему курсу).
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Ну, хотя бы "магнитола" не выглядит так будто планшет на двусторонний скотч приклеили, как нынче стало модно делать.