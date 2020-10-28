Седан Renault Megane после рестайлинга стал богаче и обрёл новый мотор, но гибрида нет

Актуальный седан Renault Megane длиной 4,6 метра в строю с 2016-го, его выпуск налажен на турецком заводе, тогда как хэтчбек и универсал производят в Испании. «Пятидверки» обновились в феврале этого года, а теперь, несмотря на возникшую напряженность в отношениях Франции и Турции, компания решила презентовать рестайлинговую «четырехдверку». Впрочем, на рынок такой седан все равно выйдет лишь в начале 2021-го. Четырехдверный Megane продают примерно в 30 странах, включая Африку и Ближний Восток, в списке есть и «старосветские» рынки, но в основном это Восточная Европа. А всего за четыре года, как заявили в Renault, седан разошелся тиражом в 200 000 экземпляров.
Спереди «четырехдверка» повторяет хэтч и «сарай»: Megane Sedan обзавелся полностью светодиодными фарами, новыми бампером и противотуманками, а на радиаторной решетке красуются «штрихи». На корме изменений меньше – появились два хромированных декоративных элемента, имитирующие патрубки выхлопной системы (патрубок один и теперь он спрятан под бампером), фонари и вовсе трогать не стали. Еще есть подсветка ручек дверей, диски нового дизайна (от 16” до 18”), плюс расширена палитра цветов кузова.
Салон марка не показала, но объявлено, что, как и у «пятидверок», у топового рестайлингового седана имеются виртуальная «приборка» диагональю 10,2 дюйма (у версий попроще 7-дюймовый экран) и мультимедийная система с вертикальным планшетом диагональю 9,3 дюйма (было максимум 8,7 дюйма). Вдобавок доступно безрамочное зеркало заднего вида, у кресел новая обивка, а у водительского сиденья появился электропривод. Также в арсенале Renault Megane Sedan значатся адаптивный круиз-контроль с функцией Stop&Go, системы автоторможения (теперь с функцией обнаружения пешеходов), помощи при выезде задним ходом, мониторинга «слепых» зон.
Хэтчбек и универсал Megane после рестайлинга обрели гибридную версию, но «четырехдверке» установка E-Tech не досталась. Зато в моторную гамму вошла новая для седана бензиновая «турботройка» 1.0 TCe (115 л.с.), которая сочетается с «механикой». У «турбочетверки» 1.3 TCe есть сажевый фильтр, но у нее отныне только один вариант мощности – 140 л.с., младшую 115-сильную версию отправили в отставку. Также Megane Sedan по-прежнему можно будет приобрести с дизелем 1.5 Blue dCi (115 л.с.). Старший бензиновый мотор и дизель комплектуются шестиступенчатой «механикой» или семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Кое-где дореформенный седан предлагается с «атмосферником» 1.6 (116 л.с.) и турбомотором 1.2 (130 л.с.), еще имеется вариатор, однако о них в глобальном релизе марки нет ни слова.
Между тем в следующем году хэтчбек Renault Megane сменит поколение и превратится в электромобиль – предвестника «электрички» раскрыли пару недель назад. О дальнейшей судьбе универсала информации пока нет. Седан же, скорее всего, какое-то время продолжат производить для стран, не так сильно озабоченных проблемами экологии, как Западная Европа. Но до России Megane нынешней генерации так и не добрался, его появление на нашем рынке не планируется.
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