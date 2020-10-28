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  • Седан Renault Megane после рестайлинга стал богаче и обрёл новый мотор, но гибрида нет

Седан Renault Megane после рестайлинга стал богаче и обрёл новый мотор, но гибрида нет

28.10.2020 452 0 0

Французская марка представила модернизированную «четырехдверку» С-класса. Слегка подретуширована внешность, расширен список доступного оборудования. Кроме того, в моторную гамму вошла литровая «турботройка». А вот гибридной версии, как у родственных «пятидверок», нет.

 

Актуальный седан Renault Megane длиной 4,6 метра в строю с 2016-го, его выпуск налажен на турецком заводе, тогда как хэтчбек и универсал производят в Испании. «Пятидверки» обновились в феврале этого года, а теперь, несмотря на возникшую напряженность в отношениях Франции и Турции, компания решила презентовать рестайлинговую «четырехдверку». Впрочем, на рынок такой седан все равно выйдет лишь в начале 2021-го. Четырехдверный Megane продают примерно в 30 странах, включая Африку и Ближний Восток, в списке есть и «старосветские» рынки, но в основном это Восточная Европа. А всего за четыре года, как заявили в Renault, седан разошелся тиражом в 200 000 экземпляров.

Обновленный седан Renault Megane
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Обновленный седан Renault Megane
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Обновленный седан Renault Megane
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Спереди «четырехдверка» повторяет хэтч и «сарай»: Megane Sedan обзавелся полностью светодиодными фарами, новыми бампером и противотуманками, а на радиаторной решетке красуются «штрихи». На корме изменений меньше – появились два хромированных декоративных элемента, имитирующие патрубки выхлопной системы (патрубок один и теперь он спрятан под бампером), фонари и вовсе трогать не стали. Еще есть подсветка ручек дверей, диски нового дизайна (от 16” до 18”), плюс расширена палитра цветов кузова.

Обновленный седан Renault Megane

Салон марка не показала, но объявлено, что, как и у «пятидверок», у топового рестайлингового седана имеются виртуальная «приборка» диагональю 10,2 дюйма (у версий попроще 7-дюймовый экран) и мультимедийная система с вертикальным планшетом диагональю 9,3 дюйма (было максимум 8,7 дюйма). Вдобавок доступно безрамочное зеркало заднего вида, у кресел новая обивка, а у водительского сиденья появился электропривод. Также в арсенале Renault Megane Sedan значатся адаптивный круиз-контроль с функцией Stop&Go, системы автоторможения (теперь с функцией обнаружения пешеходов), помощи при выезде задним ходом, мониторинга «слепых» зон.

Обновленный седан Renault Megane

Хэтчбек и универсал Megane после рестайлинга обрели гибридную версию, но «четырехдверке» установка E-Tech не досталась. Зато в моторную гамму вошла новая для седана бензиновая «турботройка» 1.0 TCe (115 л.с.), которая сочетается с «механикой». У «турбочетверки» 1.3 TCe есть сажевый фильтр, но у нее отныне только один вариант мощности – 140 л.с., младшую 115-сильную версию отправили в отставку. Также Megane Sedan по-прежнему можно будет приобрести с дизелем 1.5 Blue dCi (115 л.с.). Старший бензиновый мотор и дизель комплектуются шестиступенчатой «механикой» или семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Кое-где дореформенный седан предлагается с «атмосферником» 1.6 (116 л.с.) и турбомотором 1.2 (130 л.с.), еще имеется вариатор, однако о них в глобальном релизе марки нет ни слова.

Дореформенный седан Renault Megane
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Дореформенный седан Renault Megane
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Дореформенный седан Renault Megane
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Между тем в следующем году хэтчбек Renault Megane сменит поколение и превратится в электромобиль – предвестника «электрички» раскрыли пару недель назад. О дальнейшей судьбе универсала информации пока нет. Седан же, скорее всего, какое-то время продолжат производить для стран, не так сильно озабоченных проблемами экологии, как Западная Европа. Но до России Megane нынешней генерации так и не добрался, его появление на нашем рынке не планируется.

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