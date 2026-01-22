Бизнес ×
  • Хватит множить сущности: Renault расформирует электромобильное подразделение Ampere

Хватит множить сущности: Renault расформирует электромобильное подразделение Ampere

22.01.2026 57 0 0
Хватит множить сущности: Renault расформирует электромобильное подразделение Ampere

Дочерняя компания Ampere, которая должна была стать витриной технологических достижений Renault Group и притягивать к себе инвестиции как магнит, оказалась экономически неэффективной, поэтому нынешний гендиректор Renault Group Франсуа Прово решил её закрыть. Выпускаемые ей электромобили, разумеется, останутся, просто больше не будут ассоциироваться с Ampere, а будут реинтегрированы в Renault Group.

По правде сказать, мы прозевали тот важный нюанс, что в опубликованном на этой неделе отчёте Renault Group о продажах в 2025 году нет упоминания Ampere, а вот зарубежные коллеги обратили на это внимание и бросились уточнять, куда делать компания Ampere, о которой прежде пресс-служба французской компании трубила при каждом удобном случае.

Как сообщает Reuters со ссылкой на собственные осведомлённые источники, новый гендиректор Renault Group Франсуа Прово, сменивший прошлым летом на этом посту Луку де Мео, в целях оптимизации расходов на администрирование решил избавиться от бессмысленной, как ему кажется, надстройки под названием Ampere, реинтеграция её активов в тело материнской Renault Group должна завершиться в июле этого года.

Компания Ampere была одной из громких и многообещающих инициатив прошлого гендиректора Renault Group Луки де Мео, о её создании было объявлено в ноябре 2022 года, но как самостоятельное юридическое лицо она заработала лишь в ноябре 2023 года. Предполагалось, что Ampere объединит все электромобильные компетенции Renault Group и будет отвечать за разработку и производство всех массовых электромобилей дочерних брендов Renault Group (тогда это были Alpine, Dacia, Mobilize и, собственно Renault). Компании Mitsubishi и Nissan, будучи партнёрами Renault Group в известном Альянсе, должны были стать клиентами и инвесторами Ampere, а на первое полугодие 2024-го был запланирован выход компании Ampere на биржу, то есть первичное публичное размещение акций (IPO) — ещё одна мера по привлечению инвестиций.

Примерно в середине 2023 года, то есть когда компания Ampere ещё даже не была юридически оформлена, началось пресловутое глобальное замедление спроса на электромобили. В 2024 году, когда должен был состояться триумфальный выход Ampere на биржу, стало совсем очевидно, что попытка пересадить весь цивилизованный мир на электромобили — это утопия, мир этого не хочет, поэтому руководство Renault Group объявило, что выход Ampere на биржу отменяется, но сама структура тем не менее продолжила работу.

Последний раз компания Ampere официально упоминалась в минувшем декабре в контексте начала большого стратегического партнёрства между Ford и Renault Group. В 2026 году об Ampere внезапно забыли, и теперь стало ясно, почему. Франсуа Прово, мягко говоря, не в восторге от наследия Луки де Мео и безжалостно избавляется о всего, что не работает или кажется надуманным. В декабре Renault Group официально объявила о ликвидации бренда новой мобильности Mobilize — ещё одной инициативы Луки де Мео: он рассчитывал, что к 2030 году Mobilize будет генерировать 20% выручки французской компании, а в реальности вышел пшик.

Электромобильные платформы AmpR Small (бывшая CMF-B EV) и AmpR Medium (бывшая CMF-EV), на которых базируются все современные модели Renault Group, вероятно, будут опять переименованы, равно как и промышленный кластер Ampere ElectriCity на севере Франции, объединяющий заводы в коммунах Дуэ, Мобёж и Рюиц.

электромобиль бизнес Renault

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / История Ferrari F50: болид Формулы-1 для дорог общего пользования В наши дни Ferrari выпускает лимитированные модели с семизначными ценниками, попадающие в разряд классики уже на этапе презентации, чуть ли не каждый год. Это вполне объяснимо: компания хоче... 385 0 2 22.01.2026
Статьи / Авто с пробегом Peugeot 207 с пробегом: старые моторы лучше новых, а три педали всегда лучше двух В первой части обзора подержанного Peugeot 207 мы рассказали, что кузов этого автомобильчика от идеала далёк, хотя и совсем проблемным его назвать нельзя. Зато к салону вопросов минимум, а... 704 2 1 21.01.2026
Статьи / Популярные вопросы Что делать, если застрял в снегу: пошаговая инструкция Мощный снегопад снова напомнил нам, как быстро дороги могут превратиться в направления, а дворы – в полигон для тестирования проходимости. Застрять в снегу можно буквально на ровном месте, и... 679 0 0 19.01.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 75844 14 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 46209 16 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 18470 4 3 02.10.2025
Обсуждаемое
7 Автобус Sollers SA6 появился в продаже на российском рынке
5 Канада разрешит ввоз китайских электромобилей в обмен на экспорт рапса...
5 Как правильно парковаться: советы для новичков
Новые комментарии
Change privacy settings