Не альянс, а чёрная дыра: Renault Group терпит огромные убытки из-за кризиса в Nissan

Renault Group опубликовала финансовые итоги работы в 2025 году: несмотря на рост продаж, компания получила чистый убыток в размере 10,8 млрд евро, он связан в основном с обесцениваем инвестиций в Nissan, о них придётся забыть и жить дальше.

О продажах Renault Group в 2025 году мы подробно рассказывали в прошлом месяце, здесь лишь приведём общие цифры: во всём мире реализовано 2 336 807 автомобилей, что на 3,2% больше, чем в 2024 году. Особенно отрадно для руководства Renault Group во главе с новым гендиректором Франсуа Прово, что продажи выросли в Европе и в Латинской Америке, где французская компания сейчас сталкивается с агрессивной конкуренцией со стороны китайских автопроизводителей.

Летом прошлого года Renault Group объявила, что ей придётся списать в убыток порядка 11,5 млрд евро из-за обесценивая инвестиций в компанию Nissan, которая сейчас переживает тяжелейший кризис и реструктуризацию. Renault Group избавилась от значительной части акций Nissan и уменьшила своё влияние в альянсе Renault-Nissan-Mitsubishi, при этом альянс продолжает существовать, просто в сильно урезанном и более равновесном формате.

Летние списания, разумеется, отразились в итоговом финансовом отчёте Renault Group за 2025 год: чистый убыток составил 10,795 млрд евро, тогда как в 2024 году компания зафиксировала чистую прибыль в размере 891 млн евро. Несмотря на такие огромные единовременные потери, руководство Renault Group рекомендует выплату дивидендов в размере 2,2 евро на акцию, эти выплаты должны быть утверждены (или не утверждены, что маловероятно) в апреле на общем собрании акционеров.

Ослабленные узы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi должны позволить французской компании вздохнуть свободно и показать по итогам 2026 года куда более обнадёживающие финансовые результаты. Залог успешного будущего Renault Group — это расширение сотрудничества с китайским холдингом Geely и начало большого стратегического партнёрства в Европе с компанией Ford. Франсуа Прово вдобавок безжалостно уничтожает неэффективные структуры внутри компании: в конце прошлого года был ликвидирован бренд новой мобильности Mobilize, а в этом году будет расформировано электромобильное подразделение Ampere, при этом созданные им электромобили, разумеется, останутся.

Renault Group пока централизовано не объявляла о радикальной корректировке своих планов в отношении электромобилей, но в привязке к отдельным моделям такая корректировка идёт: например, некогда популярные модели Megane и Scenic, ныне существующие только как электромобили, в следующем поколении, скорее всего, вновь обретут ДВС.

