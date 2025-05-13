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  • Nissan борется за выживание: новые сокращения на фоне колоссальных убытков

Nissan борется за выживание: новые сокращения на фоне колоссальных убытков

13.05.2025 226 0 0

Компания Nissan сегодня объявила итоги за 2024 финансовый год и представила план возрождения, получивший незамысловатое название Re:Nissan. Этот план предусматривает сокращение 20 000 сотрудников Nissan по всему миру и закрытие семи из семнадцати действующих заводов.

Нынешний кризис — не первый в истории Nissan, но, судя по всему, самый сильный. Предыдущий кризис компания переживала в конце 1990-х, его в начале 2000-х купировал Карлос Гон, легендарный «убийца расходов» и главный архитектор альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. После ареста Карлоса Гона в ноябре 2018 года стали складываться предпосылки для нового кризиса, обусловленного неповоротливым менеджментом Ниссана и внутренними противоречиями в альянсе, а пандемия COVID-19 стала одним из катализаторов этого кризиса.

В начале ноября прошлого года, когда стало совсем очевидно, что Nissan идёт ко дну, компания перешла в аварийный режим управления и объявила о намерении сократить 20% производственных мощностей и 9000 рабочих по всему миру. Позже в том же месяце выяснилось, что этих антикризисных мер недостаточно для спасения компании, но тогдашнее руководство Nissan надеялось на спасительное слияние с компанией Honda. В феврале нынешнего года было официально объявлено, что сделка с Хондой сорвалась, а в марте Nissan наконец-то получил нового гендиректора: упрямого японца Макото Уcида сменил мексиканец Иван Эспиноса.

Генеральный директор Nissan Иван Эспиноса

Эспиносе пока не удалось найти для Ниссана нового союзника или хотя бы крупного инвестора, а потому ему приходится полагаться на тлеющий альянс Renault-Nissan-Mitsubishi и дополнительно «резать косты». Сегодня объявлено, что сокращения в компании будут более масштабными, чем ожидалось в ноябре: до конца 2027 года будут уволены не 9000 человек, а 20 000, и закрыты семь из семнадцати действующих заводов — правда, пока не объявлено, какие именно это будут заводы.

Новые меры сокращения расходов должны вернуть Nissan к прибыльности уже в 2026 финансовом году, а по итогам 2024 финансового года компания получила чистый убыток в размере 670,9 млрд иен (4,6 млрд долларов США в переводе по текущему курсу) против 426,6 млрд иен (2,9 млрд долларов США) прибыли в 2023 финансовом году.

Специальная команда из трёхсот экспертов сейчас думает над тем, как ещё можно урезать расходы внутри Nissan и повысить эффективность компании. К 2035 году Nissan хочет примерно на 70% сократить конструктивную сложность своих моделей, а число используемых платформ уменьшится с 13 до 7. Цикл разработки новых моделей должен сократиться с нынешних 37 месяцев до 30 месяцев. В числе готовящихся новинок заявлен новый Nissan Skyline.

Ключевыми для Nissan рынками на ближайшие годы объявлены США, Япония, Китай, Европа, Ближний Восток и Мексика. На каждом из этих рынков Nissan будет стараться предлагать модели, максимально учитывающие местную потребительскую специфику, при этом часть новых моделей будет создана в рамках альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, о чём мы уже рассказывали на прошлой неделе в привязке к обновлённому плану развития Mitsubishi.

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