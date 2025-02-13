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  • В товарищах согласья нет: Nissan, Honda и Mitsubishi официально отказались от слияния

В товарищах согласья нет: Nissan, Honda и Mitsubishi официально отказались от слияния

13.02.2025 152 1 0

Nissan Motor, Honda Motor и Mitsubishi Motors объявили об отзыве подписанного в декабре меморандума о намерении объединиться в одну компанию холдингового типа. Ниссану теперь необходимо изыскивать новые пути для собственного спасения.

О том, что слияния Nissan, Honda и Mitsubishi не будет, стало известно ещё на прошлой неделе от инсайдеров, официальное заявление в точности подтвердило то, что сообщалось из-за кулис. Анонсированная 23 декабря сделка предполагала равноправный союз, но в итоге Honda с учётом того, в каком тяжёлом положении находится Nissan, предложила ему роль дочерней компании, то есть фактическое поглощение вместо союза. Для руководства Nissan поглощение означает отстранение от власти, а от власти редко кто отказывается добровольно, руководство Nissan не стало исключением и отвергло предложение Хонды. Компания Mitsubishi потеряла интерес к сделке ещё в январе.

Слияние Nissan, Honda и Mitsubishi изначально казалось сомнительным предприятием — главным образом потому, что у Хонды к такому слиянию не было никаких объективных предпосылок. По слухам, на Хонду сильно надавило правительство Японии, желающее за чужой счёт спасти Nissan от потенциального банкротства и сохранить сотни тысяч рабочих мест. Mitsubishi в этой сделке была отведена роль сателлита компании Nissan, так как Nissan остаётся главным акционером Mitsubishi даже после продажи части акции в рамках антикризисного плана: в ноябре прошлого года Mitsubishi выкупила у Ниссана 10% своих акций, после чего доля Ниссана уменьшилась с 34% до 24%.

До проекта слияния готовился альянс Nissan, Honda и Mitsubishi, но формат альянса уже не позволит Ниссану остаться на плаву, ему нужна очень мощная финансовая инъекция, поэтому теперь руководство Nissan снова бегает по рынку в поисках «якорного» инвестора. Интерес к Ниссану проявляет тайваньский IT-гигант Foxconn, который сейчас развивает собственное автомобильное подразделение, он даже рассматривает возможность выкупа у Renault Group акций Ниссана, но никаких конкретных договорённостей на сей счёт пока нет — представители Foxconn лишь уверяют, что о поглощении Ниссана речи не идёт, Foxconn заинтересован лишь в сотрудничестве.

В сегодняшнем заявлении Nissan, Honda и Mitsubishi сказано, что после отказа от слияния компании вернулись к концепции альянса, то есть сотрудничество между Nissan, Honda и Mitsubishi по ряду стратегических направлений вполне возможно, однако и здесь никаких конкретных договорённостей пока нет.

Акции Nissan Motor после официального объявления об отказе от слияния с Honda и Mitsubishi предсказуемо пошли вниз, падение может усилиться после публикации финансового отчёта за 2024 года, которая ожидается сегодня. Акции Honda и Mitsubishi сегодня немного подорожали.

бизнес Nissan Honda Mitsubishi
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1 комментарий
13.02.2025 12:33
Петя Иванов

Мягкая пуля из Ниссана просвистела мимо виска Хонды. Повезло.

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