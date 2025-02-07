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  • Nissan снова бродит по рынку в поисках партнёра, возобновлены переговоры с Foxconn

Nissan снова бродит по рынку в поисках партнёра, возобновлены переговоры с Foxconn

07.02.2025 125 0 0

Переживающий кризис японский автопроизводитель нуждается в сильном партнёре, чтобы избежать банкротства и выжить в условиях турбулентности на глобальном авторынке. По данным инсайдеров, интерес к Nissan вновь проявляет тайваньский IT-гиганту Foxconn, который сейчас развивает собственное автомобильное подразделение.

Nissan и Honda пока официально не объявили об отказе от слияния (такое объявление ожидается в середине февраля), а инсайдеры уже называют эту главу в истории Ниссана пройденной и рассказывают о том, что будет дальше. Как сообщает Bloomberg, руководство Ниссана вновь забегало по рынку в поисках потенциального состоятельного партнёра, который мог бы вытащить японскую компанию из глубокого кризиса. В частности, возобновились контактны с тайваньской компанией Foxconn, она же Hon Hai Precision Industry.

В декабре прошлого года Nissan уже вёл переговоры с Foxconn о потенциальном партнёрстве: рассматривался вариант покупки тайваньской компанией контрольного пакета акций Ниссана, но согласия тогда достичь не удалось, причём непонятно, кто в итоге отказался от сделки — Nissan или Foxconn, неофициальные сведения на сей счёт противоречивы. В том же месяце Nissan, Honda и Mitsubishi объявили о начале подготовки к слиянию, но уже в январе стало ясно, что сделка не клеится, а на этой неделе анонимные источники сообщили, что всё — слияния не будет.

До проекта слияния готовился альянс Nissan, Honda и Mitsubishi, но формат альянса уже не позволяет Ниссану остаться на плаву в долгосрочной перспективе. В свою очередь для Хонды союз с Ниссаном даже в формате альянса — сомнительное приобретение, такого рода партнёрства себя уже изжили и не являются сегодня эффективными, что наглядно видно на примере влачащего чисто формальное существование альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, перезапущенного в 2023 году, и не получившего развития альянса Ford и Volkswagen, который реализовал все задуманные изначально проекты, но не запустил новых. К тому же альянс предполагает, что партнёры могут что-то друг другу предложить и оба уверенно стоят на ногах, а в случае с Хондой и Ниссаном всё выглядело так, будто Хонду заставили вытягивать Ниссан из ямы. По слухам, на Хонду сильно надавило правительство Японии, желающее за чужой счёт спасти Nissan от потенциального банкротства и сохранить сотни тысяч рабочих мест.

Foxconn является одним из крупнейших в мире OEM-производителей электроники, но сейчас диверсифицирует бизнес и активно развивает своё автомобильное подразделение Foxtron. Опыта в автобизнесе у Foxconn нет, бренд Foxtron пока толком не запустился, даром что пообещал ворох новинок, и вообще видно, что чёткая стратегия развития у Foxtron пока не сформирована, зато есть интерес к разного рода партнёрствам и скупкам активов, так что Nissan пришёл по адресу. Денег у Foxconn много, сделку с Nissan он вполне может потянуть и даже, по слухам, уже отправил представителя в Renault Group на предмет выкупа имеющихся у неё 35,7% акций Ниссана.

В Сети активно комментируют перипетии Ниссана, одно из самых популярных мнений: «Nissan купит одна из китайских компаний». На наш взгляд, такое предположение сильно отстало от жизни: китайцам больше не нужны заграничные бренды, так как свои, китайские, уже расправили крылья и прекрасно себя чувствуют. Иномарки в большинстве своём сейчас сдают позиции на китайском рынке, в том числе Nissan, который ещё в прошлом десятилетии был здесь одним из лидеров. В 2024 году Nissan реализовал в Китае 696 631 автомобиль, что на 12,2% меньше, чем в 2023 году.

слухи бизнес Nissan Foxconn Foxtron
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