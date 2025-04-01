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  • Альянс Renault-Nissan продолжает распадаться: анонсирован новый этап реструктуризации

Альянс Renault-Nissan продолжает распадаться: анонсирован новый этап реструктуризации

01.04.2025 243 1 0

Компании Renault и Nissan вчера объявили о дальнейшем ослаблении уз связывающих их альянса. Нижний предел перекрёстного владения акциями снизится с 15% до 10%. Renault станет 100-процентным собственником индийского совместного предприятия Renault Nissan Automotive India Private Ltd (RNAIPL). Nissan освобождён от обязательства стать инвестором электромобильного подразделения Ampere компании Renault.

Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi был официально перезапущен в июле 2023 года после четырёх с половиной лет кризиса, спровоцированного арестом Карлоса Гона — главного архитектора этого альянса. Сегодня альянс Renault-Nissan-Mitsubishi существует по большей части формально, былой синергии нет, уставшие друг от друга партнёры рады бы расстаться, но пока их удерживают вместе совместные проекты и финансовые обязательства. Совместные проекты можно вести и без альянса, а вот с финансовыми обязательствами разобраться сложнее: главная проблема здесь заключается в том, что у Ниссана сейчас нет денег на то, чтобы выкупить свои акции у Renault, поэтому альянс продолжает своё несколько искусственное существование.

Любопытно, что во вчерашнем пресс-релизе о новом этапе реструктуризации альянса ни разу не упомянута компания Mitsubishi, которая примкнула к альянсу в 2016 году после того, как Nissan стал её главным акционером. В ноябре прошлого года Mitsubishi сумела воспользоваться трудным финансовым положением Ниссана и выкупила у него 10% своих же акций, в результате чего доля Ниссана в Mitsubishi уменьшилась с 34% до 24%. В марте стало известно о том, что ключевые новые модели Mitsubishi будет разрабатывать самостоятельно, то есть за рамками альянса.

На момент перезапуска альянса в 2023 году была договорённость о том, что Renault и Nissan продолжат владеть 15% акций друг друга, а излишек акций Nissan (сверх этих 15%) французская компания передала в трастовый фонд, сейчас в нём лежат 18,66% японской компании. Теперь решено снизить порог перекрёстного владения акциями до 10%, но не прямо сейчас, а когда-нибудь в будущем по мере формирования благоприятных финансовых условий. Проще говоря, Nissan под руководством нового гендиректора Ивана Эспиносы должен оправиться от кризиса, после чего может продолжать выкупать свои акции у Renault.

Также на момент перезапуска альянса в 2023 году Nissan обязался инвестировать 600 млн евро в электромобильное подразделение Ampere компании Renault, но поскольку денег у него всё равно нет, то от этого обязательства французская компания его освободила. При этом у Ниссана сохранились в планах новые модели на платформах Ampere (например, новая Micra) и даже добавились новые: у Nissan появится дешёвый электромобиль для Европы, клон нового Renault Twingo.

Теперь перенесёмся в Индию на основанное двадцать лет назад совместное предприятие RNAIPL, его завод в Ченнаи мощностью более 400 000 машин в год сейчас загружен лишь примерно на треть, да и то часть машин идёт на экспорт, так как продажи Renault и Nissan в Индии снижаются. Renault в 2024 году реализовала в Индии 41 729 автомобилей (-14% по сравнению с продажами в 2023 году), Nissan — 29 009 автомобилей (-4%). Nissan производит Ченнаи только одну модель — субкомпактный кроссовер Magnite, он был запущен в производство в ноябре 2020 года (момент пуска показан на заглавной фотографии).

Вчера объявлено, что Renault выкупит у Ниссана 51% акций RNAIPL и станет 100-процентным собственником этого предприятия. Nissan продолжит пользоваться заводом в Ченнаи как клиент, об уходе с индийского рынка речи пока идёт. По данным индийского журнала Autocar, в ближайшие годы Nissan планирует запустить в Индии шесть новых моделей, но пока непонятно, какие именно будут производиться в Ченнаи. Помимо Magnite японская компания сейчас продаёт в Индии только кроссовер X-Trail, но он импортный, японской сборки, а потому очень дорогой, погоды на рынке он не делает.

Индия производство бизнес заводы Nissan Renault

 

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1 комментарий
01.04.2025 14:48
Witalij

Карлоса Гона на них нет )

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