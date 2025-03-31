Nissan разрабатывает компактную новинку, которая станет близнецом Renault Twingo

На прошлой неделе Kolesa.ru сообщал о пересмотренном плане Nissan по выпуску новых и модернизированных моделей, который рассчитан на 2025-2026 финансовые годы. Тогда же японский производитель показал несколько новинок, подготовленных к скорому выходу на различные рынки. Теперь стало известно ещё об одной будущей модели, которая уже находится в разработке. Проект реализуется в рамках альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, речь идёт о близнеце будущей «крохи» Renault Twingo.

Прототип нового Renault Twingo

Nissan пока держит название будущей новинки А-сегмента в секрете. Известно, что у модели будет собственный дизайн, разработанный японской компанией, а полностью электрическую «начинку» она разделит с Twingo. Предполагается, что это позволит Ниссану сократить денежные и временные затраты на разработку компактного электромобиля, предназначенного для европейского рынка.

В иерархии бренда эта модель займёт место на ступеньку ниже грядущей пятидверки Nissan Micra. Согласно плану, производство этой модели стартует в 2026 году. Информации о том, какой окажется стоимость новинки Nissan, пока нет. Однако можно предположить, что она будет близка к ценнику Renault Twingo: французы обещают, что стартовую версию можно будет купить не более, чем за 20 тыс. евро (эквивалентно примерно 1,84 млн рублей по текущему курсу).

Новый электрический хэтчбек Nissan Micra

Напомним, в основе будущего хэтчбека Renault Twingo лежит платформа Ampr Small EV (у Nissan она же называется CMF-BEV); на этой же «тележке» базируется более крупный «электрохэтч» Renault 5. Пока что официальной информации о технике немного. Так, ранее в Рено рассказали о том, что у полностью электрического хэтчбека Twingo расход заряда батареи составит 10 кВт*ч на 100 км.

По предварительным данным, изначально на рынке, вероятно, появится версия с 110-сильным электромотором, а позже линейку может пополнить и вариант с 90-сильным электродвигателем. Предполагается, что им предложат одну батарею, её ёмкость может составить 40 кВт*ч. Ожидается, что максимальный запас хода на одной зарядке у такого ситикара не превысит 300 км.

Салон прототипа Renault Twingo

В начале этого года французы показали интерьер будущего компактного хэтчбека. Twingo получил горизонтальный «парящий» тачскрин информационно-развлекательной системы диагональю 10,1 дюйма, а также семидюймовую виртуальную приборку. Под мультимедийным дисплеем можно увидеть ряд физических «крутилок», отвечающих за работу климатической установки.

В ходе сегодняшнего совместного заявления японский и французский производители рассказали о том, что Renault и Nissan договорились о новом соглашении в рамках альянса: в соответствии с ним долю перекрестного владения акциями было решено снизить с 15 до 10%. Кроме того, Nissan освобождён от обязательств по инвестированию в Ampere. Ещё одно заявление касается того, что группа Renault решила приобрести 51% акций индийского совместного предприятия Renault Nissan Automotive India Private Ltd (у Nissan останется 49%). Отмечается, что этот шаг поможет Renault инвестировать в расширение своей деятельности в Индии и позволит Nissan сократить расходы в рамках реализации плана возрождения.