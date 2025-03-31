Бизнес ×
  • Nissan разрабатывает компактную новинку, которая станет близнецом Renault Twingo

Nissan разрабатывает компактную новинку, которая станет близнецом Renault Twingo

31.03.2025 44 0 0

Согласно плану, производство модели японской марки должно начаться в 2026 году. Известно, что «кроха» получит собственный дизайн.

На прошлой неделе Kolesa.ru сообщал о пересмотренном плане Nissan по выпуску новых и модернизированных моделей, который рассчитан на 2025-2026 финансовые годы. Тогда же японский производитель показал несколько новинок, подготовленных к скорому выходу на различные рынки. Теперь стало известно ещё об одной будущей модели, которая уже находится в разработке. Проект реализуется в рамках альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, речь идёт о близнеце будущей «крохи» Renault Twingo.

Прототип нового Renault Twingo

Nissan пока держит название будущей новинки А-сегмента в секрете. Известно, что у модели будет собственный дизайн, разработанный японской компанией, а полностью электрическую «начинку» она разделит с Twingo. Предполагается, что это позволит Ниссану сократить денежные и временные затраты на разработку компактного электромобиля, предназначенного для европейского рынка.

В иерархии бренда эта модель займёт место на ступеньку ниже грядущей пятидверки Nissan Micra. Согласно плану, производство этой модели стартует в 2026 году. Информации о том, какой окажется стоимость новинки Nissan, пока нет. Однако можно предположить, что она будет близка к ценнику Renault Twingo: французы обещают, что стартовую версию можно будет купить не более, чем за 20 тыс. евро (эквивалентно примерно 1,84 млн рублей по текущему курсу).

Новый электрический хэтчбек Nissan Micra

Напомним, в основе будущего хэтчбека Renault Twingo лежит платформа Ampr Small EV (у Nissan она же называется CMF-BEV); на этой же «тележке» базируется более крупный «электрохэтч» Renault 5. Пока что официальной информации о технике немного. Так, ранее в Рено рассказали о том, что у полностью электрического хэтчбека Twingo расход заряда батареи составит 10 кВт*ч на 100 км.

По предварительным данным, изначально на рынке, вероятно, появится версия с 110-сильным электромотором, а позже линейку может пополнить и вариант с 90-сильным электродвигателем. Предполагается, что им предложат одну батарею, её ёмкость может составить 40 кВт*ч. Ожидается, что максимальный запас хода на одной зарядке у такого ситикара не превысит 300 км.

Салон прототипа Renault Twingo

В начале этого года французы показали интерьер будущего компактного хэтчбека. Twingo получил горизонтальный «парящий» тачскрин информационно-развлекательной системы диагональю 10,1 дюйма, а также семидюймовую виртуальную приборку. Под мультимедийным дисплеем можно увидеть ряд физических «крутилок», отвечающих за работу климатической установки.

В ходе сегодняшнего совместного заявления японский и французский производители рассказали о том, что Renault и Nissan договорились о новом соглашении в рамках альянса: в соответствии с ним долю перекрестного владения акциями было решено снизить с 15 до 10%. Кроме того, Nissan освобождён от обязательств по инвестированию в Ampere. Ещё одно заявление касается того, что группа Renault решила приобрести 51% акций индийского совместного предприятия Renault Nissan Automotive India Private Ltd (у Nissan останется 49%). Отмечается, что этот шаг поможет Renault инвестировать в расширение своей деятельности в Индии и позволит Nissan сократить расходы в рамках реализации плана возрождения.

хэтчбек авторынок новинки Европа бизнес Nissan Renault Renault Twingo

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Шины и диски Активное вождение и борьба за экологию: как современные шины Viatti сочетают несочетаемое Мы все прекрасно знаем, куда ведут самые передовые тенденции в автомобилестроении и кто в этом виноват. Да, малообъёмные турбированные моторы, сложнейшие системы снижения выбросов, многоступ... 135 1 0 31.03.2025
Статьи / Новые авто Богаче, больше и дороже: обзор GAC GS8 Traveller Сделать новую модель из старой, нарастив ее габариты пластиковыми деталями и изменив комплектацию? Почему бы и нет. Именно так поступила компания Guangzhou Automobile Corporation (GAC), выво... 1981 2 2 30.03.2025
Статьи / История Кошка, которая сама по себе: как и для чего cоздали купе Jaguar XJ-S Jaguar всегда был большой кошкой при дворе Британской автомобильной империи. Не Rolls-Royce, конечно, и не Bentley, но ведь явно и не Austin или какой-нибудь Rover. Причем обычно «джэг» восп... 2209 4 1 29.03.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Американский комфорт и 11 литров масла на сотню: тест-драйв GAC GS8 «Я б купил!», – улыбаясь, заявил мне сотрудник дилерского центра GAC, глядя на тестовый GS8. И продолжил уверять, что в ценовом диапазоне «около четырёх с половиной» равных этой модели попро... 25575 5 2 14.01.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Пиратский фрегат с системой распознавания знаков: экстремальный тест-драйв Changan CS95 New Changan явно не скромничает на нашем рынке: линейка моделей у этого производителя одна из самых широких, так что покупатель может выбрать машину на любой вкус, от бюджетного седана Changan A... 25386 4 2 25.02.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Быстрее, чем АВТОВАЗ: тест-драйв нового Lada Largus Roof от Промтех Пока все ждут начала выпуска семиместных Ларгусов в Ижевске, которое ВАЗ анонсировал до конца текущего года, нижегородский Завод автомобилей LCV «Промтех» уже выпустил свою версию этого авто... 16211 7 5 05.11.2024
Обсуждаемое
29 Выбираем хэтчбек А-класса с пробегом за 500 тысяч рублей: полный приво...
5 На Metro, зато не на метро: опыт владения Chevrolet Metro I
4 Пятое ТО вместо дилера: ремонт и обслуживание Kia Seltos
Новые комментарии
Change privacy settings