Обновлённый Dacia Spring: более мощные двигатели, доработанное шасси и старая цена

Маленький электрический кросс-хэтчбек Spring (габаритная длина — 3701 мм, колёсная база — 2423 мм) появился в модельном ряду Dacia в 2021 году, в его основе лежит платформа CMF-A, первым носителем которой в 2015 году стал бюджетный бензиновый хэтчбек Renault Kwid, разработанный специально для развивающихся рынков. Главной особенностью Renault Kwid, помимо доступных цен, стал низкий уровень пассивной безопасности, который Renault Group за прошедшие годы так и не смогла существенно улучшить. Врождённый «болячки» по части пассивной безопасности кузова достались и ориентированному на Европу электромобилю Dacia Spring: в испытаниях Euro NCAP в 2021 году он заработал только одну звезду итогового рейтинга.

В прошлом году Dacia Spring пережил рестайлинг, сопровождённый точечными техническими доработками, а теперь пришёл черёд второй, более масштабной модернизации. Повлияет ли она как-либо на рейтинг безопасности Dacia Spring, пока неизвестно — на этот вопрос может дать ответ только Euro NCAP, но предпосылки к улучшению есть: пресс-служба румынской марки сообщает, что кузов кросс-хэтчбека получил усиленную центральную секцию пола, в которую установлена новая литий-железо-фосфатная батарея. Повышена общая жёсткость конструкции и улучшена развесовка, но конкретные цифры не приводятся.

Заметно улучшена управляемость Spring: этому способствовала не только увеличенная жёсткость кузова, но и новые настройки электроусилителя руля, новые настройки пружин и амортизаторов, а также вошедший в базовое оснащение стабилизатор поперечной устойчивости в передней подвеске. Тормозные характеристики улучшились за счёт более мощных электромоторов — рекуперативная мощность соответственно тоже стала выше.

Ёмкость новой батареи составляет 24,3 кВт·ч, тогда как до модернизации было 26,8 кВт·ч. Снижение ёмкости никак не сказалось на запасе хода на одной зарядке — он составляет прежние 225 км по циклу WLTP, это объясняется тем, что новый аккумулятор легче предыдущего, и тем, что улучшены аэродинамические характеристики: новый комплект обтекателей по нижнему периметру кузова и новый спойлер на багажной двери позволили уменьшить с х с 0,745 до 0,660 в сочетании с 14-дюймовыми колёсами и с 0,743 до 0,665 в сочетании с 15-дюймовыми колёсами.

Максимальная мощность зарядки батареи увеличена с 30 кВт до 40 кВт, она позволяет пополнить заряд с 20% до 80% за 29 минут, но такая зарядка доступна только в виде опции, а в стандартное оснащение входит лишь зарядное устройство переменным током мощностью 7 кВт.

Для Dacia Spring по-прежнему доступны два электромотора на выбор, но их мощность увеличена: в комплектациях Essential и Expression — с 45 л.с. до 70 л.с., в топовой комплектации Extreme — с 65 л.с. до 100 л.с., время разгона с 80 км/ч до 120 км/ч соответственно уменьшилось с 26,2 секунды до 10,3 секунды и с 14 секунд до 6,9 секунды. Другие динамические характеристики пока не раскрыты.

Существенных визуальных обновок у Dacia Spring нет, то есть выглядит он, в сущности, так же как после рестайлинга 2024, несмотря на аэродинамические обновки. В базовой комплектации Essential по-прежнему нет кондиционера и мультимедийного экрана, но есть три точки для установки фирменного крепления YouClip, которое позволяет удобно разместить в передней части салона тканевую сумку, держатель для смартфона со встроенной индукционной зарядкой и подстаканник с интегрированным в него фонариком и ещё одним крючком для сумок. Объём основного багажника составляет прежние 308 л (со сложенными спинками заднего сиденья — 1004 л), объём переднего багажника из-за нового электромотора уменьшился с 35 л до 32 л.

Полный прайс-лист на обновлённый Dacia Spring пока не раскрыт, известно только, что в базовой комплектации Essential кросс-хэтчбек будет стоить прежние 16 900 евро.С момента выхода на европейский рынок Dacia Spring разошёлся здесь тиражом более 180 000 экземпляров. В Италии сейчас благодаря государственной программе стимулирования продаж электромобилей эту модель можно приобрести всего за 3900 евро.