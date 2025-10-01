Утильсбор наоборот: Dacia Spring теперь можно купить в Италии всего за 3900 евро!

Власти ведущих европейских стран продолжают настаивать на том, что за электромобилями будущее, и пытаются пересадить на них как можно больше людей. Для конечного потребителя это порой выливается в весьма щедрые субсидии: помнится, во времена Ангелы Меркель, ярой поборницы «зелёного» курса, в Германии можно было сэкономить до 9000 евро при покупке новой «электрички», но итальянское правительство во главе с энергичной Джорджей Мелони превзошло в этом смысле почтенную немецкую фрау.

Сегодня в Италии заработала новая программа стимулирования продаж электромобилей в связке с утилизацией старых «углеводородных» машин. Работает это так: нужно сдать в утилизацию находящийся в собственности не менее полугода старый автомобиль с ДВС, соответствующим экологическому стандарту Euro 5, и выбрать для покупки электромобиль того же класса с ценой до 42 700 евро (с учётом налогов и опций), и тогда можно получить бонус от государства в размере 11 000 евро. Но есть и другие ограничения: на бонус в размере 11 000 евро могут претендовать только жители городов численностью от 50 000 жителей, зарабатывающие не более 30 000 евро в год. Жители этих же городов, зарабатывающие от 30 000 до 40 000 евро в год, при участии в программе получат бонус в размере 9000 евро, что тоже немало. Новый электромобиль должен находиться в собственности не менее двух лет — это своего рода защита от спекулянтов.

Общий бюджет программы составляет 597 млн евро, и когда он будет израсходован, раздача бонусов прекратится. Итальянские продавцы электромобилей уже призывают клиентов поторопиться с покупкой, так как «денег на всех не хватит». По расчётам делового издания Automotive News Europe, объём бюджета позволит продать с бешеными скидками порядка 60 000 электромобилей, притом что с января по август этого года в Италии, по данным ACEA, было зарегистрировано 53 887 новых электромобилей (+28,9% по сравнению с АППГ).

Несмотря на рост продаж электромобилей, Италия пока отстаёт по темпам «озеленения» автопарка от Евросоюза в целом: доля «электричек» в структуре продаж новых легковых автомобилей в ЕС сейчас составляет 15,8%, в Италии — всего 5,2%, вот итальянское правительство и решило поднажать.

Dacia Spring в базовой комплектации Essential 45 1 / 3 Dacia Spring в базовой комплектации Essential 45 2 / 3 Dacia Spring в базовой комплектации Essential 45 3 / 3

Благодаря новой госпрограмме самые дешёвые из продающихся в Италии электромобилей теперь временно стоят на уровне премиальных велосипедов. Например, кросс-хэтчбек Dacia Spring китайской сборки можно купить всего за 3900 евро, тогда его полная цена составляет 17 900 евро: скидка складывается из государственного бонуса в размере 11 000 евро и собственной утилизационной скидки Renault Group в размере 3000 евро — главное, сдать в утиль отвечающий требованиям старый автомобиль с ДВС.

Аналогичным образом всего за 4900 евро можно купить китайский электрический хэтчбек Leapmotor T03 — цена учитывает государственный бонус и утилизационную скидку Stellantis (напомним, что корпорация Stellantis представляет интересы компании Leapmotor за пределами Китая). Другие автопроизводители не спешат давать собственные скидки на утилизацию, но и с одной лишь государственной программой в Италии можно урвать новую «электричку» по очень выгодной цене. 3900 евро — это, к слову, всего 379 000 рублей в переводе по текущему курсу.

