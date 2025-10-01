Электромобиль ×
  • Утильсбор наоборот: Dacia Spring теперь можно купить в Италии всего за 3900 евро!

Утильсбор наоборот: Dacia Spring теперь можно купить в Италии всего за 3900 евро!

01.10.2025 322 0 0

Итальянское правительство запустило щедрую программу стимулирования продаж электромобилей, благодаря которой можно сэкономить при покупке до 11 000 евро, но нужно сдать в утиль свой старый автомобиль.

Власти ведущих европейских стран продолжают настаивать на том, что за электромобилями будущее, и пытаются пересадить на них как можно больше людей. Для конечного потребителя это порой выливается в весьма щедрые субсидии: помнится, во времена Ангелы Меркель, ярой поборницы «зелёного» курса, в Германии можно было сэкономить до 9000 евро при покупке новой «электрички», но итальянское правительство во главе с энергичной Джорджей Мелони превзошло в этом смысле почтенную немецкую фрау.

Сегодня в Италии заработала новая программа стимулирования продаж электромобилей в связке с утилизацией старых «углеводородных» машин. Работает это так: нужно сдать в утилизацию находящийся в собственности не менее полугода старый автомобиль с ДВС, соответствующим экологическому стандарту Euro 5, и выбрать для покупки электромобиль того же класса с ценой до 42 700 евро (с учётом налогов и опций), и тогда можно получить бонус от государства в размере 11 000 евро. Но есть и другие ограничения: на бонус в размере 11 000 евро могут претендовать только жители городов численностью от 50 000 жителей, зарабатывающие не более 30 000 евро в год. Жители этих же городов, зарабатывающие от 30 000 до 40 000 евро в год, при участии в программе получат бонус в размере 9000 евро, что тоже немало. Новый электромобиль должен находиться в собственности не менее двух лет — это своего рода защита от спекулянтов.

Общий бюджет программы составляет 597 млн евро, и когда он будет израсходован, раздача бонусов прекратится. Итальянские продавцы электромобилей уже призывают клиентов поторопиться с покупкой, так как «денег на всех не хватит». По расчётам делового издания Automotive News Europe, объём бюджета позволит продать с бешеными скидками порядка 60 000 электромобилей, притом что с января по август этого года в Италии, по данным ACEA, было зарегистрировано 53 887 новых электромобилей (+28,9% по сравнению с АППГ).

Несмотря на рост продаж электромобилей, Италия пока отстаёт по темпам «озеленения» автопарка от Евросоюза в целом: доля «электричек» в структуре продаж новых легковых автомобилей в ЕС сейчас составляет 15,8%, в Италии — всего 5,2%, вот итальянское правительство и решило поднажать.

Dacia Spring в базовой комплектации Essential 45
1 / 3
Dacia Spring в базовой комплектации Essential 45
2 / 3
Dacia Spring в базовой комплектации Essential 45
3 / 3

Благодаря новой госпрограмме самые дешёвые из продающихся в Италии электромобилей теперь временно стоят на уровне премиальных велосипедов. Например, кросс-хэтчбек Dacia Spring китайской сборки можно купить всего за 3900 евро, тогда его полная цена составляет 17 900 евро: скидка складывается из государственного бонуса в размере 11 000 евро и собственной утилизационной скидки Renault Group в размере 3000 евро — главное, сдать в утиль отвечающий требованиям старый автомобиль с ДВС.

Аналогичным образом всего за 4900 евро можно купить китайский электрический хэтчбек Leapmotor T03 — цена учитывает государственный бонус и утилизационную скидку Stellantis (напомним, что корпорация Stellantis представляет интересы компании Leapmotor за пределами Китая). Другие автопроизводители не спешат давать собственные скидки на утилизацию, но и с одной лишь государственной программой в Италии можно урвать новую «электричку» по очень выгодной цене. 3900 евро — это, к слову, всего 379 000 рублей в переводе по текущему курсу.

Италия авторынок электромобиль Dacia Dacia Spring
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
1 комментарий
01.10.2025 20:59
mega4poker

а в пидopaxe только и могут душить вату миллионными утилями

Новые статьи

Статьи / Путешествия Как строят новую федеральную трассу с Колымы на Чукотку Мы заглянули в самую сердцевину гигантской стройки – будущей федеральной трассы «Колыма – Омсукчан – Омолон – Анадырь». Представляете, эта артерия должна соединить Магаданскую область и суро... 192 1 0 01.10.2025
Статьи / Авто с пробегом Стандартизация рынка продаж автомобилей с пробегом: Pango Cars отметила свое двухлетие Российский рынок автомобилей с пробегом традиционно представлял собой довольно стихийный сегмент автобизнеса. Лишь за несколько лет до своего официального ухода глобальные автобренды взялись... 129 0 0 01.10.2025
Статьи / Практика Главное – безопасность: как выбрать домкрат и как им правильно пользоваться Любой опытный водитель знает, что запасное колесо и домкрат в дальней дороге просто необходимы. И многие из тех, кто хотя бы несколько раз был вынужден использовать этот набор в пути, быстро... 2591 2 0 30.09.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 45 сил, шины из цветочных клумб и мотор из армейского генератора: опыт владения Москвич-403 Эта относительно редкая переходная модель практически неотличима от куда более массового Москвича-407. Однако на любом фестивале автомобилю гарантировано внимание знатоков и фанатов марки, к... 9896 3 7 03.07.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Дорогой ты мой бюджетник: тест-драйв Solaris KRX До известных событий основу российского рынка легковых автомобилей составляли модели сегмента В+. Но после ухода корейских и европейских компаний, когда пустоту заполнили китайские бренды, и... 9265 15 3 28.09.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Сменить имя и вернуться за большие деньги: тест-драйв KGM Korando KG Mobility – это бывший SsangYong. То есть, корейская марка. И это, конечно, хорошо: нам очень не хватает автопроизводителей из разных стран. И не будем скрывать: Korando произвел приятное... 9045 8 3 04.05.2025
Обсуждаемое
16 Невеста по имени Vesta: десять фактов про Lada Vesta
15 Дорогой ты мой бюджетник: тест-драйв Solaris KRX
7 BMW 3 серии следующего поколения: новые изображения
Новые комментарии
Change privacy settings