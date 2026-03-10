Бизнес-седан Geely Preface получил в России «придушенный» мотор: объявлены цены

Авторынок ×
10.03.2026 455 1 1
Крупной четырехдверке Geely отрядили 150-сильную версию турбомотора 2.0, что позволило снизить цены. Как и прежде, седан будет доступен в двух довольно богатых комплектациях.

Построенный на платформе CMA седан Geely Preface длиной 4825 мм официально вышел на наш рынок в августе 2024 года. Прежде модель предлагалась с бензиновой турбочетверкой 2.0 мощностью 200 л.с. А теперь Preface получил в РФ дефорсированный двигатель. Как отметили в местном офисе марки, это «сделано для удержания привлекательной цены».

Мощность турбомотора 2.0 снижена до 150 л.с., при этом максимальный крутящий момент не изменился – 325 Нм. Двигатель все так же сочетается с роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, привод только передний. С «придушенным» мотором с места до «сотни» Geely Preface разгоняется за 9,5 секунды, максимальная скорость – 198 км/ч. Показатели дореформенной четырехдверки – 7,1 секунды и 210 км/ч. Зато расход топлива модели со 150-сильным 2.0T составляет 7,1 л/100 км против 7,2 л/100 км у седана с 200-сильным мотором.

Как и раньше, Geely Preface представлен в двух комплектациях, у них теперь по два названия – Люкс/Luxury и Флагман/Flagship. Наполнение не изменилось. В списке оборудования базовой версии значатся: 17-дюймовые колеса, светодиодная оптика, обогрев лобового стека и форсунок стеклоомывателя, обивка кресел из черной экокожи, подогрев руля и всех кресел, виртуальная приборка диагональю 10,2 дюйма, мультимедийная система с вертикальным планшетом размером 13,2 дюйма, двухзонный климат-контроль, аудиосистема с восемью динамиками, камеры кругового обзора, круиз-контроль.

Исполнение Флагман – это 18-дюймовые диски, вентиляция передних сидений, аудиосистема с 12 динамиками (включая динамики в подголовнике водительского кресла), адаптивный «круиз», системы автоторможения и удержания в полосе, ассистент движения по автомагистрали.

Без учета акций Geely Preface Люкс со 150-сильным турбомотором 2.0 стоит 3 329 990 рублей, седан в комплектации Флагман – 3 429 990 рублей. В продажу четырехдверка с дефорсированным двигателем поступит в ближайшее время. На сайтах некоторых дилеров еще «висит» седан с прежним 200-сильным 2.0T, его цена – от 3 357 990 рублей.

Обновлено 11.03.2026
1 комментарий
10.03.2026 16:06
Петя Иванов

Хитрость по обходу утиля на бумаге. Неленивый товарищ из ФТС или ФНС может загнать аппарат на стенд НАМИ и выяснить реальную мощность. Мне представляется, чтобы с 2-х литров снять 150 л.с., турбина должна выкачивать воздух из цилиндров.

