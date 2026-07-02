Lada Vesta получила новую версию с климат-контролем и телематикой

Седан Lada Vesta появился в 2015 году, универсал пополнил семейство в 2017-м. Обновленные четырёх- и пятидверки дебютировали в феврале 2022 года, причём тогда с конвейера завода в Ижевске, принадлежащего АВТОВАЗу, успела сойти первая партия рестайлинговых машин. Позже выпуск машин был остановлен, а затем перенесён на предприятие в Тольятти: рестарт прошёл в марте 2023-го. Продажи Lada Vesta 2026 модельного года начались в России в декабре 2025-го. Теперь пресс-служба АВТОВАЗа рассказала о начале производства новой версии модели.

Производство новой версии Lada Vesta

Отличием новой модификации Lada Vesta является пересмотренный список оборудования, в который теперь снова входит климат-контроль (он был у дореформенных Вест, выпускавшихся на заводе в Ижевске). Как напомнила пресс-служба российского производителя, система автоматически поддерживает заданную температуру: она получает сигналы от трёх датчиков, регулирует температуру и распределяет потоки воздуха.

На фото: блок управления климатической установкой в салоне новой версии Lada Vesta

Блок управления климатический установкой включает в себя несколько физических вращающихся рукояток с мини-дисплеями, на которых отображается информация о температуре, а также о направлении потоков и интенсивности (в виде символов). Помимо этого, показатели настроек климат-контроля можно также увидеть на 10-дюймовом тачскрине информационно-развлекательной системы.

На фото: седан Lada Vesta

Ещё новую версию Весты снабдили телематической системой Lada Connect Старт. Сообщается, что с её помощью владельцы, установившие приложение «Мир Lada», могут дистанционно отслеживать состояние и местонахождение автомобиля, температуру двигателя и уровень заряда аккумулятора, контролировать запас топлива, следить за тем, заперты ли двери и багажник, работает ли двигатель. В АВТОВАЗе добавили, что телематическая система вошла в список базовых опций Vesta и теперь предусмотрена для всех комплектаций.

На фото: универсал Lada Vesta SW

В компании напомнили о том, что ранее все версии Lada Vesta получили функцию дистанционного запуска двигателя и бесключевого доступа в салон. Ещё производитель традиционно не назвал поставщика новых климатических установок для Вест, но подчеркнул, что «основные компоненты климат-системы поставляются российскими предприятиями».

На фото: седан Lada Vesta Cross

Дата старта продаж и стоимость новой версии Lada Vesta с климат-контролем и телематикой станут известны позже. На сегодняшний день рекомендованная розничная цена седана варьируется в диапазоне от 1 581 000 до 2 020 000 рублей, универсала – от 1 711 000 до 2 150 000 рублей. За их кросс-версии просят соответственно 1 818 000 – 2 131 000 рублей за Vesta Cross и 1 938 000 – 2 251 000 рублей за Vesta SW Cross.

На фото: универсал Lada Vesta SW Cross

Напомним, минувшей весной АВТОВАЗ начал продавать посвежевшие версии «подогретых» седанов и универсалов – Lada Vesta Sport. Они оснащаются модернизированным бензиновым двигателем объёмом 1,8 литра, максимальная мощность которого повышена со стандартных 122 до 147 л.с., а крутящий момент – с 170 до 184 Нм. Этот мотор работает в паре с шестиступенчатой механикой.