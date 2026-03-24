24.03.2026 21 0 0
Старт продаж седанов и универсалов Lada Vesta Sport, цены известны

Первые партии «подогретых» автомобилей уже поступают в дилерские центры марки. Стартовая рекомендованная розничная стоимость спортивной четырёхдверки равна 2 352 000 рублей.

Выпуск актуальных стандартных седанов и универсалов Lada Vesta, переживших обновление, стартовал на заводе в Тольятти в марте 2023 года. У нынешних Вест есть «оспортивленные» варианты с прибавкой Sportline: такая четырёхдверка появилась в начале ноября 2023-го, а «сарай» пополнил семейство в январе 2024-го. Стоит отметить, что у дореформенной модели были версии Sport, а у рестайлинговых машин соответствующие модификации появились только сейчас.

На фото: Lada Vesta Sport

Старт производству Lada Vesta Sport и Vesta SW Sport был дан в конце прошлого месяца. А сегодня пресс-служба АВТОВАЗа объявила о том, что дилеры уже начали принимать заказы на новинки, а также о том, что первые партии спортивных Вест сейчас поступают в дилерские центры.

Согласно прайс-листу, размещённому на официальном сайте Lada, стартовая рекомендованная розничная цена седана Lada Vesta Sport составляет 2 352 000 рублей, а исполнение с прибавкой Black стоит не менее 2 392 000 рублей. В свою очередь стоимость универсала Lada Vesta SW Sport составляет 2 522 000 и 2 562 000 рублей соответственно.

Как Kolesa.ru сообщал ранее, под капотом у седана и универсала Lada Vesta Sport располагается модернизированный бензиновый двигатель Evo объёмом 1,8 литра, при этом его максимальная мощность повышена со стандартных 122 до 147 л.с. (больше на 21%), а крутящий момент подрос со 170 до 184 Нм (больше на 8%). У спортивных модификаций этот мотор работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач.

Максимальная скорость у седана Vesta Sport равна 195 км/ч, а у универсала – 192 км/ч. Для сравнения, у стандартных версий с 122-сильным мотором и шестиступенчатой механикой показатели равны 189 и 188 км/ч соответственно. На разгон с места до «сотни» спортивной четырёхдверке требуется 9,8 секунды (на 0,8 секунды меньше, чем обычной модификации), аналогичному «сараю» – 9,9 секунды (на 0,9 секунды меньше).

В пресс-службе АВТОВАЗа ранее рассказали о том, что «подогретые» седаны и универсалы были разработаны с учётом опыта инженерного подразделения Lada Sport, который был получен в шоссейно-кольцевых гонках различных классов. Vesta Sport и Vesta SW Sport получили иную тормозную систему, доработанную более жёсткую спортивную подвеску с иными настройками пружин и амортизаторов. Шире стала колея, дорожный просвет был уменьшен со 171 до 158 мм.

В основу Vesta Sport легло топовое исполнение Техно, в списке оснащения числятся: 17-дюймовые легкосплавные диски, светодиодная оптика, обогрев руля и подогрев всех сидений, полный обогрев ветрового стекла, передние и задние датчики парковки, камера заднего вида, датчики дождя и света, круиз-контроль, кондиционер, акустика с восемью динамиками, пара 10-дюймовых дисплеев, исполняющих роль виртуальной приборки и тачскрина информационно-развлекательной системы Lada EnjoY Vision Pro. Кроме того, автомобили снабдили ABS, EBD, BAS, ESC с возможностью отключения, TCS, помощником при трогании на подъёме, мониторингом слепых зон, функцией бесключевого доступа и дистанционного запуска двигателя.

Обновлено 25.03.2026
Новые статьи

Статьи / Мнение без фильтров Культурное вождение или езда «по понятиям»: каков твой выбор? От редакции: уже второй раз в этой рубрике мы с удовольствием и практически без правок публикуем отклик нашего читателя под ником Seriberiezhka. Почему бы и нет, если тема действительно инте... 916 43 1 23.03.2026
Статьи / Тесты Синьор из Турина: тест на знание марки Fiat За свою длинную историю компания Fiat выпускала самые различные автомобили – от крошечной «чинквеченто» до крупного коммерческого транспорта, не забывая о спорткарах с темпераментом, характе... 1360 1 0 21.03.2026
Статьи / Практика Пустой бак убивает бензонасос, а ABS удлиняет тормозной путь: факты, похожие на мифы Мы продолжаем изучать мифы и стереотипы, которыми в буквальном смысле слова кишит автомобильная вселенная. Только, в отличие от прошлой публикации, посвященной исключительно развенчанию лож... 3478 1 2 20.03.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 47775 17 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Лесник против трендов: тест-драйв нового Subaru Forester Forester шестого поколения добрался до России аккурат спустя два года после мировой премьеры на автосалоне в Лос-Анджелесе. Но не ждите от него никаких откровений: автомобиль так и остался «... 18608 12 6 05.12.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Назад в будущее, вперед в прошлое: опыт владения Toyota Land Cruiser 70 О том, что японцы выпускают древний 70-й «крузак» уже 42 года без существенных изменений, знают многие. О том, что такой можно заказать, привезти и купить, помнят не все. Однако мы нашли нас... 8915 4 2 12.03.2026
Обсуждаемое
43 Культурное вождение или езда «по понятиям»: каков твой выбор?
15 Кроссовер Volga K50: первые фотографии и подробности
9 Belgee X50+ стартует в России: дешевле дореформенного кроссовера
Новые комментарии
