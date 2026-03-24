Старт продаж седанов и универсалов Lada Vesta Sport, цены известны

Выпуск актуальных стандартных седанов и универсалов Lada Vesta, переживших обновление, стартовал на заводе в Тольятти в марте 2023 года. У нынешних Вест есть «оспортивленные» варианты с прибавкой Sportline: такая четырёхдверка появилась в начале ноября 2023-го, а «сарай» пополнил семейство в январе 2024-го. Стоит отметить, что у дореформенной модели были версии Sport, а у рестайлинговых машин соответствующие модификации появились только сейчас.

На фото: Lada Vesta Sport

Старт производству Lada Vesta Sport и Vesta SW Sport был дан в конце прошлого месяца. А сегодня пресс-служба АВТОВАЗа объявила о том, что дилеры уже начали принимать заказы на новинки, а также о том, что первые партии спортивных Вест сейчас поступают в дилерские центры.

Согласно прайс-листу, размещённому на официальном сайте Lada, стартовая рекомендованная розничная цена седана Lada Vesta Sport составляет 2 352 000 рублей, а исполнение с прибавкой Black стоит не менее 2 392 000 рублей. В свою очередь стоимость универсала Lada Vesta SW Sport составляет 2 522 000 и 2 562 000 рублей соответственно.

Как Kolesa.ru сообщал ранее, под капотом у седана и универсала Lada Vesta Sport располагается модернизированный бензиновый двигатель Evo объёмом 1,8 литра, при этом его максимальная мощность повышена со стандартных 122 до 147 л.с. (больше на 21%), а крутящий момент подрос со 170 до 184 Нм (больше на 8%). У спортивных модификаций этот мотор работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач.

Максимальная скорость у седана Vesta Sport равна 195 км/ч, а у универсала – 192 км/ч. Для сравнения, у стандартных версий с 122-сильным мотором и шестиступенчатой механикой показатели равны 189 и 188 км/ч соответственно. На разгон с места до «сотни» спортивной четырёхдверке требуется 9,8 секунды (на 0,8 секунды меньше, чем обычной модификации), аналогичному «сараю» – 9,9 секунды (на 0,9 секунды меньше).

В пресс-службе АВТОВАЗа ранее рассказали о том, что «подогретые» седаны и универсалы были разработаны с учётом опыта инженерного подразделения Lada Sport, который был получен в шоссейно-кольцевых гонках различных классов. Vesta Sport и Vesta SW Sport получили иную тормозную систему, доработанную более жёсткую спортивную подвеску с иными настройками пружин и амортизаторов. Шире стала колея, дорожный просвет был уменьшен со 171 до 158 мм.

В основу Vesta Sport легло топовое исполнение Техно, в списке оснащения числятся: 17-дюймовые легкосплавные диски, светодиодная оптика, обогрев руля и подогрев всех сидений, полный обогрев ветрового стекла, передние и задние датчики парковки, камера заднего вида, датчики дождя и света, круиз-контроль, кондиционер, акустика с восемью динамиками, пара 10-дюймовых дисплеев, исполняющих роль виртуальной приборки и тачскрина информационно-развлекательной системы Lada EnjoY Vision Pro. Кроме того, автомобили снабдили ABS, EBD, BAS, ESC с возможностью отключения, TCS, помощником при трогании на подъёме, мониторингом слепых зон, функцией бесключевого доступа и дистанционного запуска двигателя.