Минивэн Leapmotor D99 выходит на рынок: полный привод уже в базе и лавочка для рыбалки

Первый в своей гамме минивэн с индексом D99 марка Leapmotor анонсировала еще в конце 2025-го, интерьер раскрыли в мае нынешнего года. Теперь в Китае провели полноценную презентацию, опубликовали прайс-лист и дали старт продажам. Как и остальные модели бренда, вэн предложен в виде подзаряжаемого гибрида или полноценного электрокара. Причем обе модификации уже в базе имеют полный привод.

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Минивэн Leapmotor D99 получил двухэтажную головную оптику, как у флагманского кроссовера Leapmotor D19. В дорогих комплектациях в фары может быть встроен проектор. Среди других особенностей дизайна экстерьера – выдвижные ручки дверей и монофонарь, который способен показывать простенькую анимацию.

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Длина вэна равна 5280 мм, ширина – 1995 мм, высота в зависимости от версии – 1880 или 1900 мм. Колесная база – те же 3110 мм, что и у кроссовера D19. Минивэн «стоит» на 19-дюймовых дисках.

Передняя часть семиместного салона – такая же, как у паркетника. Однообъемнику достались аналогичные панель, руль, раздельные экраны приборки (10,25 дюйма) и мультимедийной системы (17,3 дюйма) и двухэтажный центральный тоннель, в верхней части которого расположены площадка для беспроводной зарядки и неприкрытые подстаканники. Начиная со второй по старшинству комплектации появляются встроенный в тоннель бокс с функциями подогрева и охлаждения, потолочный экран для задних пассажиров.

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Кроме того, все версии, за исключением самой дешевой, имеют поворачивающиеся сиденья второго ряда: они автоматически развернутся к собирающимся сесть в автомобиль пассажирам, вдобавок их можно будет развернуть лицом к галерке. Между вторым и третьим рядами может быть установлен полноценный столик. Еще одна фишка Leapmotor D99 – переворачивающийся задний диван (идет в базе). Такое решение в компании называют «режим рыбалки».

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В списке стандартного оборудования Leapmotor D99 также значатся: проекционный дисплей, подогрев, вентиляция и массажер сидений первого и второго рядов, встроенные в спинки передних кресел откидные столики, трехзонный климат-контроль и автопилот со множеством датчиков, камер, радаров и лидаром над лобовым стеклом. Более дорогие варианты – это еще пневмоподвеска, расширенные электрорегулировки сидений, подогрев заднего дивана.

Гибридный Leapmotor D99 имеет 800-вольтовую архитектуру. Силовая установка такого минивэна включает работающий в режиме генератора бензиновый турбомотор 1.5 (136 л.с.) и два электромотора, которые вместе выдают 408 л.с. и 525 Нм. Гибрид оснащен батареей от CATL емкостью 80,3 кВт*ч, только на электротяге он проедет 480 км по циклу CLTC, суммарный запас хода – 1160 км.

Электрический D99 – это уже 1000-вольтовая архитектура, его два двигателя выдают 557 л.с. и 625 Нм. Электровэн укомплектован батареей CATL емкостью 115 кВт*ч, запас хода – 700 км.

Гибрид обойдется в 249 800 – 309 800 юаней, что эквивалентно примерно 2,76 млн – 3,4 млн рублей по актуальному курсу. Электрический минивэн Leapmotor D99 оценили в 259 800 – 319 800 юаней (2,87 млн – 3,5 млн рублей).