Leapmotor D19 выходит на рынок: 1000 вольт, богатое оснащение и очень агрессивные цены

Негласным девизом китайской компании Leapmotor можно считать «высокие технологии по доступным ценам». Флагманский кроссовер D19 не стал исключением: сегодня он был полностью рассекречен и поступил в продажу, цены приятно удивили китайских потребителей — они оказались ниже, чем мы ожидали. Полный привод у Leapmotor D19 есть уже в «базе», силовые установки — электрические и plug-in гибридные.

Дизайн Leapmotor D19 был рассекречен ещё осенью прошлого года, но только сегодня состоялась полноценная премьера, одновременно начались продажи. Диапазон цен — от 219 800 до 269 800 юаней (от 2,46 млн до 3,01 млн рублей в переводе по текущему курсу), тогда как представленный вчера прямой конкурент Xpeng GX стоит от 399 800 юаней (4,47 млн рублей). Правда, Xpeng GX пока находится на стадии предварительных продаж, реальные розничные цены будут ниже, но незначительно, так что те, кому нужен высокотехнологичный SUV по максимально доступной цене, наверняка выберут Leapmotor D19.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

В основе Leapmotor D19 лежит новейшая модульная платформа LEAP 4.0 рассчитанная как на электрические, так и на plug-in гибридные силовые установки типа EREV, где ДВС механически не связан с колёсами, работает в режиме генератора а заряжает тяговую батарею. У электрического Leapmotor D19 — 1000-вольтовая архитектура, у гибридного — 800-вольтовая. Передняя подвеска — на двойных поперечных рычагах, задняя — многорычажная. Регулируемая по высоте адаптивная подвеска есть во всех версиях, кроме базовой гибридной. Габаритная длина — 5252 мм, ширина — 1995 мм, высота — 1780 мм, колёсная база — 3110 мм. Штатные колёса — 21-дюймовые.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

У гибридных версий Leapmotor D19 роль генератора выполняет 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 129 л.с., а тяговых электромоторов два — передний и задний, их максимальная совокупная отдача — 300 кВт (408 л.с.) и 525 Нм.

Базовая гибридная версия за 219 800 юаней оснащена тяговой батареей ёмкостью 63,7 кВт·ч, запас хода на одной зарядке без включения ДВС — 400 км (здесь и далее по циклу CLTC), в гибридном режиме с полностью заправленным баком (52 л) — 1300 км. Разгон до 100 км/ч занимает 6 с, максимальная скорость всех версий ограничена на отметке 180 км/ч.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Более дорогие гибридные версии имеют батарею на 80,3 кВт·ч — одна из самых ёмких для машин такого типа. Запас хода на одной зарядке без включения ДВС у таких версий составляет 500 км, в гибридном режиме с полностью заправленным баком (40 л) — 1180 км.

Самая простая электрическая версия Leapmotor D19 стоит 239 800 юаней (2,68 млн рублей). Два электромотора (передний и задний) здесь выдают совокупно 410 кВт (557 л.с.) и 625 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 4,9 с, ёмкость батареи — 99,6 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 620 км. Более дорогие электрические версии располагают батареей ёмкостью 115 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 720 км.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

На вершине гаммы находится трёхмоторная электрическая версия (один электромотор на передней оси, два на задней) с батареей ёмкостью 115 кВт·ч. Максимальная совокупная отдача силовой установки здесь — 540 кВт (734 л.с.) и 745 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 3,94 с, запас хода на одной зарядке — 680 км.

1 / 10 2 / 10 3 / 10 4 / 10 5 / 10 6 / 10 7 / 10 8 / 10 9 / 10 10 / 10

Салон у Leapmotor D19 трёхрядный с посадочной формулой 2+2+2 либо 2+3+2. На лаконичной передней панели без физических клавиш находятся 10,25-дюймовый приборный экран и 17,3-дюймовый мультимедийный экран, приборный экран дополнен 60-дюймовым проекционным экраном на лобовом стекле. Все версии оснащены 2304-ваттной аудиосистемой с 23 громкоговорителями и бортовым холодильником объёмом 8,1 л. Все версии, кроме базовой гибридной, имеют опускающийся с потолка развлекательный 21,4-дюймовый монитор для пассажиров второго и третьего рядов. Все версии имеют очень богатый набор электронных ассистентов водителя, в том числе автопилот уровня L2+. Объём основного багажника при всех задействованных местах — 337 л плюс подполье объёмом 81 л, электрические версии имеют дополнительный передний багажник объёмом 176 л.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

В ближайшее время ожидаются также премьеры минивэна Leapmotor D99 и дешёвого хэтчбека Leapmotor A05. С помощью новых моделей Leapmotor планирует в этом году продать миллион автомобилей (в прошлом году продажи составили без малого 600 000 машин), а в течение ближайших десяти лет Leapmotor хочет выйти на уровень продаж в 4 млн машин в год.