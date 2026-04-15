Рывок в премиум: флагманский кроссовер Xpeng GX выходит на рынок с «полным фаршем»

15.04.2026 165 1 0
Китайская компания Xpeng представила свою самую крупную и самую дорогую модель — трёхрядный кроссовер GX, он уже доступен для заказа с электрической и plug-in гибридной силовыми установками на выбор. Комплектация в любом случае максимально богатая, в неё входит в том числе автопилот четвёртого уровня по классификации SAE, вот только пользоваться им нельзя…

Компания Xpeng в числе последних ворвалась в перенасыщенный на китайском авторынке сегмент роскошных кроссоверов, конкуренция в нём сейчас жесточайшая. Xpeng GX собирается привлекать клиентов хорошим балансом цена/оснащение и дизайном под Range Rover. То, что литеры GX уже заняты внедорожником Lexus, компанию Xpeng не смущает. Габаритная длина Xpeng GX — 5265 мм, ширина — 1999 мм, высота — 1800 мм, колёсная база — 3115 мм. Штатные колёса — 21-дюймовые, за доплату доступны 22-дюймовые. Глубина преодолеваемого брода — 700 мм.

В основе Xpeng GX лежит платформа SEPA 3.0 (Smart Electric Platform Architecture) с 800-вольтовой электрической архитектурой. В конструкции кузова применены одновременно сталь и алюминий, высокую прочность обеспечивает в том числе крупноузловое литьё под давлением. В стандартное оснащение входят полноуправляемое шасси и адаптивная пневмоподвеская (передняя — на двойных поперечных рычагах, задняя — независимая многорычажная).

Также уже в «базе» есть всё необходимое оборудования для работы автопилота четвёртого уровня по классификации SAE (на таком уровне можно спать за рулём), в том числе дублирующие системы рулевого управления и тормозов. Вот только в Китае разрешён максимум второй уровень автопилота, при котором водитель обязан всё время следить за дорогой. В отдельных странах Европы и отдельных штатах США легализован автопилот третьего уровня, а пользоваться на законных основаниях автопилотом четвёртого уровня на планете Земля пока нельзя. Тем не менее ведущие китайские компании заявляют такой автопилот как фактор престижа и технологического превосходства. Ещё один признак высокого статуса Xpeng GX — эмблема, покрытая 24-каратным золотом.

Силовых установок у Xpeng GX две на выбор — электрическая и plug-in гибридная. Электрическая версия располагает двумя моторами, передний выдаёт 160 кВт и 230 Нм, задний — 210 кВт и 465 Нм, максимальная совокупная отдача — 370 кВт (503 л.с.) и 695 Нм. Время разгона до 100 км/ч не указано, максимальная скорость обеих версий ограничена на отметке 200 км/ч. Ёмкость батареи у электрической версии — 110 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 750 км по циклу CLTC. Снаряженная масса — 2785 кг.

У plug-in гибридной версии тоже два электромотора: передний выдаёт 160 кВт и 230 Нм, задний — 240 кВт и 465 Нм, максимальная совокупная отдача — 430 кВт (585 л.с.) и 695 Нм. 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 150 л.с. у гибридной версии механически не связан с колёсами, работает в режиме генератора и заряжает тяговую батарею ёмкостью 63,3 кВт·ч. Запас хода на одной зарядке без включения ДВС — 430 км по циклу CLTC, в гибридном режиме с полностью заправленным баком (60 л) — 1585 км. Снаряженная масса — 2840 кг.

Салон у Xpeng GX трёхрядный с посадочной формулой 2+2+2. Кресла первых двух рядов имеют огромное количество регулировок и встроенные массажёры. Комплектация по умолчанию очень богатая, в неё входят, например, отделка натуральной кожей наппа, мощная аудиосистема с 33 громкоговорителями, холодильник и встроенный в крышу откидной 21,4-дюймовый развлекательный монитор для пассажиров второго и третьего рядов. Передняя панель довольно скромная по части экранов: приборный имеет диагональ всего 8,8 дюйма, но он дополнен 88-дюймовым проекционным экраном на лобовом стекле, центральный мультимедийный экран — 17,3-дюймовый. Объём основного багажника при всех задействованных местах — 673 л, у электрической версии есть дополнительный передний багажник объёмом 109 л.

Сейчас Xpeng принимает в Китае предварительные заказы на GX, на этой стадии электрическая и гибридная версии стоят одинаково — 399 800 юаней (4,41 млн рублей в переводе по текущему курсу). Реальные розничные цены, как водится в Китае, будут чуть ниже.

15.04.2026 23:08
Andrey Kulyabin

Отличный кроссовер!По соотношению цена к технологиям и нафаршированности салона.У нас скорее всего,9 лямов будет стоить.

